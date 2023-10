Reproșuri la FCU Craiova după 0-2 contra CFR Cluj: ”Greșeli mari, în lanț”

Camora, în minutul doi și Otele, în minutul 26, au marcat golurile victoriei ardelenilor.

Florin Drăgan, supărat

, crede că echipa sa a făcut un meci bun în fața ardelenilor, dar spune că lipsa de eficiență din atac a dus la această înfrângere.

”Avem fază fixă, corner, primul gol a fost incredibil. Două greșeli mari, în lanț. Am ratat ocazii foarte mari. A fost un joc pozițional bun, am ieșit bine din apărare.

Am controlat centrul terenului. Problema a fost că nu am reușit să marcăm, chiar dacă am avut foarte multe șuturi pe poartă. Am avut ceva probleme pe contraatac. Cam asta a fost istoria partidei.

Noi am încercat să jucăm, am făcut-o bine, dar nu am fost concentrați. Dacă marcam un gol, cred că alta era soarta partidei. Șanse sunt, problema e că nu ajunge mingea acolo. Aducem multe mingi în preajmă careului, venim cu centrări și tragem la poartă.

Nu am venit să ne punem pe două linii, am încercat să jucăm fotbal, dar nu ne-a ieșit. Au fost pragmatici și au făcut-o bine. Au o calitate mare și ei. Au avut două-trei ocazii și au înscris, noi am avut șase-șapte și nu am înscris”, a declarat Florin Drăgan, la finalul partidei.

Doi antrenori la interviuri

Partea cea mai interesantă a fost că cei de la FCU Craiova au trimis doi oameni la interviuri, în calitate de antrenori, spre uimirea jurnaliștilor.

Florin Drăgan a mers la flash-interviuri, în timp ce principalul din acte, Paul Răducan, a mers la conferința de presă.

Chițu nu înțelege situația echipei

Aurelian Chițu nu înțelege ce se întâmplă cu echipa sa, care joacă prost de câteva meciuri. Oltenii au șapte înfrângeri în 11 etape de campionat.

”De vreo trei meciuri jucăm foarte prost, nu știu ce se întâmplă cu noi, probabil vom vedea în perioada următoare. Sperăm să ieșim din pasa asta proastă… CFR-ul a meritat victoria, au avut foarte multe ocazii. Am avut și noi câteva situații, doar că nu putem să o băgăm în poartă.

Am luat gol în minutul unu sau doi… Nu e lipsă de concentrare, când intri așa din prima fază să iei gol, e destul de greu. Toți suntem de vină, încercăm să vedem unde am greșit și sperăm să depășim această pasă proastă.

Șapte înfrângeri, e mult, foarte mult. Păcat, pentru că sunt jucători cu calitate mare în echipa noastră, jucători buni… Jucăm două meciuri bune, după trei proaste, după iar două bune, n-avem o constanță. Să sperăm că trecem peste.

Din gură e ușor să spunem că ne dorim play-off, din păcate pe teren nu arătăm ca o echipă de play-off. E supărare mare la noi, chiar nu știu ce să zic”, a spus Aurelian Chițu.