Rețetă de mâncare de murături, cu numai 3 ingrediente. Este perfectă pentru Postul Paștelui care a început luni, 18 martie 2024, și care se termină abia pe data de 4 mai 2024. Preoții spun că este cel mai greu din an.

Este cel mai aspru din an pentru că nu are foarte multe zile cu dezlegare la pește. Cu toate acestea gospodinele au numeroase preparate culinare pe care le pregătesc în această perioadă, fără prea mari bătăi de cap.

Unul dintre acestea se face ușor, din murăturile care au fost puse la borcane încă de toamna trecută. Mai exact, este nevoie de 500 de grame de murături asortate, adică se folosesc gogonele, ardei, varză, țelină și conopidă.

La acestea se mai adaugă 4 cepe de dimensiuni potrivite și un pahar cu suc de roșii. De asemenea, pentru această rețetă este necesar și puțin ulei pentru prăjit. Mâncarea de murături mai conține în unele rețete și puțină apă.

Cum se face mâncarea de murături, ideală în Postul Paștelui

Mâncarea de murături, perfectă pentru , se face extrem de simplu și nici nu este nevoie să petreci multă vreme în bucătărie. În cazul în care murăturile sunt sărate și acre se pun într-un vas cu apă rece.

Se lasă la desărat preț de 2-3 ore, perioadă în care apa se schimbă de mai multe ori. Primul pas constă în călirea cepei în foarte puțin ulei, într-o tigaie încăpătoare. Se amestecă cu o lingură pentru a nu se rumeni prea mult.

Între timp se taie murăturile, care trebuie să fie asortate, nicidecum nu se folosește o singură legumă. În momentul în care ceapa a devenit translucidă se adaugă murăturile asortate pentru un gust și un rezultat spectaculos.

E foarte important ca murăturile să fie scurse bine de zeamă sau de apa în care au stat la desărat. Se călesc ingredientele pentru aproximativ 15 minute și se adaugă apoi sucul de roşii. Se condimentează cu piper, în funcție de gustul fiecăruia.

Preparatul culinar nu are nevoie de sare pentru că murăturile au suficientă. Se mai lasă mâncarea de murături la foc mic pentru circa 10 minute. Gospodinele pot adăuga la final o legătură de pătrunjel tocat proaspăt.

Mâncarea de murături, gătită adesea la Mănăstire

Mâncarea de murături este un preparat culinar care se pregătește adesea de călugării și de măicuțele din România, în special în perioada Postului Paștelui. Produsul se servește simplu sau alături de mămăligă caldă.

„O rețetă deosebită, și anume mâncărică de gogonele. Ce-i drept, nu prea am întâlnit această rețetă, dar am zis să o încercăm și noi deoarece am găsit-o, cândva, pe la bătrânii satului. Se mănâncă foarte adesea cu mămăligă, în post, mai ales.

Bătrânii mai mănâncă murături cu mămăligă, chiar negătite, dar unii le gătesc sau dacă le rămân de iarna pentru primăvara încep să le gătească ca și fel de mâncare”, a spus Maica Ecaterina pentru .