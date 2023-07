Rețetă perfectă de pește: ingredientul secret folosit de Laurențiu Neamțu de la Chefi la Cuțite

FANATIK vă prezintă cea mai bună rețetă de pește la grătar, una brevetată de Laurențiu Neamțu de la Chefi la cuțite. Care sunt ingredientele secrete și de ce trebuie să ținem cont ca peștele să fie bine făcut?

Ingredientul secret pentru cel mai bun pește la grătar, dezvăluit de Laurențiu Neamțu de la Chefi la cuțite

Există un truc de care e bine să ținem cont atunci când preparăm o rețetă de pește la grătar. Laurențiu Neamțu ne sfătuiește să fim extrem de atenți, atunci când gătim pește la grătar sau în tigaie, la timp!

„Ca să nu se lipească de tigaie sau grătar, după ce gătiți carnea, lăsați-o să se odihnească cel puțin jumătate din timpul în care s-a gătit. Alegerea ingredientelor este foarte importantă”, a dezvăluit Laurențiu Neamțu de la Chefi la cuțite, în exclusivitate pentru FANATIK.

În continuare, vorbind despre rețeta de pește la grătar, bucătarul care a fost în echipa lui Florin Dumitrescu a înșirat și ingredientele pentru acest preparat culinar. Sosul, unul cu totul special, se prepară foarte simplu, amestecând câteva ingrediente-cheie.

Din ce se face cel mai bun sos pentru pește

Pentru a face sosul, e bine să începeți cu o reducție, apoi, la final, adăugați untul rece și emulsionați compoziția cu un blender. Pentru sos ai nevoie de:

50 de mililitri de ulei;

100 grame de ceapă eșalotă (ceapă franțuzească, roșie);

30 de grame de usturoi;

250 de mililitri de vin alb;

50 de mililitri de lămâie;

un gram de paprika;

200 de grame de unt;

50 de grame de pătrunjel verde;

sare și piper, după gust.

Așadar, unul din ingredientele secrete pentru sosul special, necesar la rețeta de pește la grătar, ai nevoie de doar un gram de paprika, nici mai mult, nici mai puțin! De asemenea, ceapa eșalotă dă gustul pe care nu îl vei uita niciodată!

Acum că am aflat care e treaba cu sosul pentru peștele la grătar, cum rămâne cu restul rețetei? Laurențiu Neamțu ne-a descris cum gătește el.

Pește la grătar marca Laurențiu Neamțu: „Eu îl gătesc simplu”

„Mie îmi place foarte mult să gătesc pește și preparate din pește. Cel mai important lucru atunci când gătim pește este să fie cât mai proaspăt! De la asta pornim. Mie îmi place foarte mult, de exemplu, limba de mare, chiar dacă e mai scumpă. E un pește extraordinar, are cel mai scăzut nivel de mercur și e o sursă bogată de vitamine ca B6 și B12, cu beneficii cardiovasculare și neurochirurgicale.

Eu îl gătesc simplu, îl curăț și scot membrana (pielița), apoi îl trec prin făină și îl prăjesc ușor în unt clarifiat. Lângă el fac o garnitură de cartofi și legume de sezon”, ne-a spus Laurențiu Neamțu despre rețeta sa de pește la grătar.

Evident, acest tip de pește poate fi înlocuit cu oricare alt pește. Legumele pot fi preparate foarte ușor, puțin călite sau ținute pe grătar, în funcție de preferințe.

Fostul concurent de la Chefi la cuțite se consideră un învingător, deși Nina Hariton i-a suflat premiul

a fost unul din cei mai buni concurenți de la Chefi la cuțite, însă nu a reușit să câștige competiția. Acesta a fost învins în marea finală a de ”eleva” lui Sorin Bontea,

Despre experiența petrecută la Chefi la cuțite, Laurențiu Neamțu ne-a vorbit de curând, într-un interviu amplu. „Sunt un învingător, chiar dacă nu am reușit să iau premiul cel mare. Pentru mine contează că am reușit să transmit ceva bun și constructiv prin intermediul acestei emisiuni și asta mă bucură cel mai mult!

Sunt fericit că am ajuns până în finală, unde am trăit fiecare secundă cu sufletul la gură. Am câștigat respectul vostru, al celor de acasă, acei oameni care apreciază călătoria și nu destinația finală, și asta pentru mine valorează mult mai mult decât marele premiu! Consider că Nina și-a stăpânit mai bine emoțiile și astfel echipa ei s-a închegat mai bine în finală”, a declarat, de curând, Laurențiu Neamțu, pentru FANATIK.