Rețetă parizer de casă. Fără E-uri, fără conservanți și gata imediat

Rețetă parizer de casă. Cu siguranță nu vă este străin gustul de parizer, așa că ați mâncat cel puțin o dată un sandwich făcut cu parizer și pâine proaspătă. La noi în țară, parizerul este unul dintre cele mai consumate mezeluri, iar românii îl cumpără destul de des din comerț. Însă puține persoane știu că îl pot prepara și acasă. Așadar, vă prezentăm o rețetă ușoară de parizer homemade, care va ieși absolut delicioasă. Nu aveți nevoie decât de câteva ingrediente simple!

Cum se face parizerul de casă

În supermarketurile din toată țara se găsesc diverse sortimente de parizer, însă este plin de chimicale și gustul este total diferit față de acum câțiva ani. Cel mai bine este să faceți parizer de pui de casă, în propria bucătărie.

, dar mulți încearcă să-l evite din cauza ingredientelor nocive pe care le are în compoziția sa. Așadar, astăzi vă prezentăm și o variantă de parizer mai sănătoasă, care nu conține E-uri, coloranți și alte substanțe periculoase pentru organism. Mai mult de atât, parizerul homemade este făcut doar din carne, legume și condimente.

Puteți obține un preparat delicios și gustos din câteva ingrediente simple. Dar care sunt secretele parizerului de casă reușit? Ni le prezintă o gospodină care a încercat deja această . Este vorba despre influencerul culinar Emilia Micu, care face furori pe internet cu rețeta tradițională de parizer.

„Dragii mei, dacă vă place cum arată acest parizer de pui pregătit acasă, staţi aproape să vedeţi cât de simplu se poate pregăti! Nu m-am aşteptat nicio secundă să aibă atât succes. Cei mai mult au fost încântaţi cei din afara ţării, unde nu pot să cumpere parizer. Şi mi-au scris mulţi, au fost entuziasmaţi”, a declarat Emilia Micu, cea care le-a arătat tuturor cum face parizer acasă.

Ingrediente

Ingredientele pentru parizer de casă nu sunt foarte multe, după cum explică chiar Emilia Micu. Rețeta de parizer de casă a influenceriței a ajuns celebră și peste hotare. Iată de ce ingrediente aveți nevoie:

pui 1,7 kg;

două cepe;

usturoi;

morcovi;

4-5 boabe de ienibahar;

câteva foi de dafin;

gelatină;

piper boabe;

sare.

Mod de preparare parizer de casă

Prima dată se tranșează puiul. Apoi, se adaugă toate ingredientele într-o oală cu apă rece și se pun la fiert pentru aproximativ 60 de minute: „O să scot puiul și îl las să se răcească, ca să îl pot dezosa. Pun deoparte 300 de militri de supă, pentru că voi dizolva aici gelatina, trebuie să fie mai rece, rece sau călduță. Adaug gelatina în supă și o să stea cam 10 minute la hidratat, trebuie să citiți si instrucțiunile de pe pliculeț, pentru că diferă de la o firmă la alta.

După ce s-a răcit puiul, începe dezosarea. O să adaug și cele două cepe și morcovul. Puteți să le adaugăți sau să le eliminați, mie mi se pare puțin mai gustos parizerul dacă adaug și aceste legume. Puteți să lăsați și pielița atunci când dezosați puiul, dar recomand să eliminați zgârciurile”, a detaliat aceasta.

Trucuri simple de urmat

Înainte de a începe mixarea tuturor ingredientelor prezentate mai sus, influencerița a adăugat condimentele și gelatina: „O să adaug jumătate din ea și mai adaug treptat. Trebuie adăugată sare suficientă, pentru că sarea se știe că dă gustul. Am aici și trei tipuri de boia – boia dulce, iute și afumată și neapărat usturoi, am adăugat aici cinci căței de usturoi ceva mai mari, neapărat și piper, dacă vă place și cimbru, puteți să adăugați și cimbru.”

Pentru prepararea parizerului de pui în casă nu este nevoie de un robot, puteți folosi și un mixer. „Puteți să folosiți, dacă aveți un mixer mai mic, să îl puneți în mai multe tranșe și să amestecați după într-un bol mai mare, fiecare cu ce are, am văzut că lumea a folosit și blender vertical.”, a mai adăugat gospodina.

Pentru un plus de culoare, Emilia a pus linguri de suc de sfeclă roșie: „Cam așa trebuie să fie textura, ușor lichidă, se pune pur și simplu în sticlă. Eu am folosit aici o sticlă de apă plată, la un litru și jumătate, să nu aibă un diametru foarte mare, să se poată tăia mai bine. Rezistă câteva zile în frigider, având în vedere că nu are conservanți. Se poate consuma maxim 6-7 zile”.