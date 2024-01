Revelion de coșmar pentru un grup de români. De ce au fost scoși afară dintr-un restaurant de lux, în Spania

Mai mulți români au plătit pentru o noapte de Revelion de neuitat, într-un restaurant de lux din Spania, dar au fost scoși afară de poliție. De ce s-a ajuns la această situație stânjenitoare.

Mai mulți români, scoși dintr-un restaurant de lux din Spania, noaptea trecută: ”Și fără Revelion, și fără bani”

Cu ocazia sărbătorii trecerii dintre ani, au existat și în afara granițelor țării. Este și cazul unui grup de români care au ales Spania ca destinație.

ADVERTISEMENT

În final, această decizie s-a dovedit a fi una neinspirată. Conaționalii noștri au plătit o sumă importantă de bani la un restaurant de lux, însă nu s-au putut bucura de o noapte de neuitat, ci au trăit un veritabil coșmar.

, o româncă din acest grup a prezentat momentul în care polițiștii au intrat în restaurantul iberic pentru a-i înștiința pe oaspeți că trebuie să părăsească locația. Motivul: proprietarul nu are licență să facă revelionul.

ADVERTISEMENT

”A venit poliția și ne-a spus să părăsim localul. Nu știu pe cine caută. Încearcă să ne explice. Facem în mașină Revelionul. Am plătit, dar nici nu am mâncat. Doamne! Așa ghinion. A zis să plecăm așa, fără motiv. În viața mea nu am pățit așa ceva. Eu am plătit.

Se pare că proprietarul nu are licență să facă revelionul. Restaurantul e unul de lux. Dacă nu ieșim din restaurant ne arestează. Deja îl arestează pe un spaniol. Pe noi românii nu ne arestează, dar l-au reținut pe un spaniol, care e cel mai tare-n gură!”, a spus românca, în videoclip, conform .

ADVERTISEMENT

Peste 100 de euro de persoană au plătit românii

Românii au rămas și fără Revelion, și fără bani. Nimeni nu le-a restituit suma de 110 euro achitată. ”Ne pare rău. Am rămas și fără Revelion, nici banii nu ni i-a dat. Am plătit câte 110 euro. Urâtă seara.

Nu avem niciun fel de mâncare pregătită acasă. Nu avem nici șampanie. Patronul nu avea licență. A luat banii, i-a pus buzunar și pleacă în România. Cred că și ospătarii știau, deoarece râdeau. Peste 300 de peroane au fost scoase afară“, a mai mărturisit femeia.

ADVERTISEMENT

La postarea conaționalei noastre au venit mai multe comentarii. Iată o parte dintre acestea:

”Asta este o lecție de viață. Cele mai frumoase sărbători sunt în familie alături de oamenii dragi”;

”Vrem și cealaltă variantă, a patronului. Fără motiv nu cred că v-ar fi dat afară. Dacă era așa sigur îi denunțai”;

”Chiar dacă mergi pentru o seară la restaurant, acasă trebuie sa ai ceva gătit…și mâine e o zi”;

”Acasă, îți făceai mâncare, te organizai și era minune”.