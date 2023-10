Revenire de senzație la Manchester United! „Diavolii” regretă cum și-au tratat legenda și o vor înapoi

pune la cale o revenire de senzație din ianuarie. David de Gea ar putea să revină pe Old Trafford din iarnă, atunci când titularul Onana va fi plecat la Cupa Africii pe Națiuni

David de Gea, înapoi la Manchester United

David de Gea ar putea ajunge la Manchester United, echipă de care s-a despărțit în vară. Ajuns la 32 de ani, el ar urma să îl înlocuiască pe Andre Onana. Onana va participa la Cupa Africii pe Națiuni alături de Camerun, astfel că Manchester United are nevoie de o variantă pentru cele opt meciuri pe care acesta le va rata.

ADVERTISEMENT

United nu vrea să se bazeze pe rezerva Altay Bayindir, care a avut o relație cu artista româncă Alexandra Stan, turcul fiind transferat de „diavolii roșii” în vara trecută de la Fenerbache.

Erik ten Hag nu vrea să se bazeze pe el însă, astfel că are nevoie de o soluție pentru a nu lăsa echipa descoperită în poartă. . David De Gea a plecat de la echipă după ce șefii nu au mai vrut să îi prelungească contractul, dar acum ar putea reveni la echipă.

ADVERTISEMENT

Ibericul, campion alături de Manchester United în 2013, ar putea reveni după doar șase luni la echipa pentru care a evoluat din 2011 până în 2013.

”Am vrut doar să trimit acest mesaj de adio tuturor suporterilor lui Manchester United. Aș dori să-mi exprim recunoștința și aprecierea neclintită pentru dragostea din ultimii 12 ani. Am realizat multe de când dragul meu, Sir Alex Ferguson, m-a adus la acest club.

ADVERTISEMENT

Am fost incredibil de mândru de fiecare dată când am purtat acest tricou, am reprezentat cel mai mare club din lume și a fost o onoare pe care au avut-o doar câțiva fotbaliști norocoși.

A fost o perioadă de neuitat și de succes de când am venit aici. Nu credeam că atunci când am plecat din Madrid, pe vremea când eram un puști, voi reuși să realizez așa ceva. Acum, este momentul potrivit să accept o nouă provocare, să mă împing din nou într-un mediu nou.

ADVERTISEMENT

Manchester va fi mereu în inima mea, Manchester m-a modelat și nu mă va părăsi niciodată”, a fost mesajul lui de Gea, pe Twitter, când a plecat de la Manchester United.

David de Gea a adunat 545 de meciuri la Manchester United, având un total de 590 de goluri primite și 190 de meciuri fără gol primit.