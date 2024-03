Revista Taifasuri 978! Viața de poveste a lui Gică Petrescu! Editorial Fuego! Vedete, modă, rețete, horoscop, matrimoniale, concurs!

A apărut revista TAIFASURI 978! Viața de poveste a inegalabilului , momente inedite, mai puțin știute. Editorial . Dragoste și secrete de vedete. Evlavie și religie. Noi proceduri medicale. Rețete inedite din farmacia verde. Horoscop. Anunțuri matrimoniale. Agenda culturală a week-end-ului. ATENȚIE: concurs, premii, bani! Pe scurt, revista TAIFASURI 978!

Este joi, este ! Este revista TAIFASURI, este FUEGO! Editorial FUEGO! este de 3 ani directorul onorific al revistei săptămânale TAIFASURI, în care publică, ediție de ediție, în fiecare joi, în pagina 2, un editorial-spectacol, cu gândurile sale sincere, emoționate și emoționante. Emoție pe care o aduce cu el în fiecare duminică la îndrăgita emisiune „Drag de România mea!” pe TVR 2, întotdeauna cu invitați de marcă și muzică românească adevărată.

Cel mai ușor lucru pe lumea aceasta este să uiți, să dezamăgești, să lași în urmă timp, promisiuni, lucruri și fapte. Sigur, după părerea mea, este inadmisibil să arunci la coșul uitării, pentru nimic, sunt și astfel de situații, e o practică din ce în ce mai frecventă. Eu unul mă lovesc de oameni care mă dezamăgesc, care îmi arată că am avut așteptări prea mari sau că am investit în ei mult prea multă atenție și dragoste, când de fapt ar fi trebuit să fiu mai nepăsător. Mă lovesc de oameni care uită tot ce am construit împreună, toate eforturile și sacrificiile de ambele părți și chiar toate amintirile împreună, care nu pot fi șterse. Eu unul nu fac niciodată nimic pentru a primi vreo răsplată sau vreo mulțumire. Fiecare gest al meu, fiecare acțiune firească de a întinde o mână vine din altruism, din apreciere, fără să-mi pună cineva, fără să-mi fie milă. Sunt construit să fac…

Ce subiecte de mare interes vă oferă revista TAIFASURI 978

Nemuritorul Gică Petrescu a murit la 91 de ani, sărac și singur. Cum a ajuns legendarul „trubadur al Bucureștilor” în această situație incredibilă, dar dureros de adevărată, după o carieră strălucitoare de 60 de ani, începută în 1930, când avea 15 ani, aflați din revista TAIFASURI 978! Cine l-a descoperit, cine l-a dus la Radio, cine i-a girat prima înregistrare, cine a fost marea iubire a vieții sale, câte melodii cuprindea imensul său repertoriu (n-o să vă vină să credeți!) și alte aspecte inedite ale unei vieți de poveste, numai în revista TAIFASURI 978!

Uluitoarele turnuri de legendă ale Angliei, seculare și impresionante, nemuritoare pe locurile unde au fost înălțate, încărcate de istorie și de farmec, vestigii regale care impresionează dincolo de uimire și astăzi, numai în revista TAIFASURI 978!

Schimbări legale de… nume! Dar nu din Popescu în Ionescu, nu! De la râs la bizarerie, de la necesitate la moft („Cheeseburger Dublu cu Bacon” este doar un singur exemplu!), aflați cele mai ciudate cazuri din lume numai din revista TAIFASURI 978!

Știați că pe 1 Aprilie sărbătorim „Ziua Păsărilor”? Sau că există zburătoare care parcurg peste 12.000 km, fără oprire!!!, din Alaska în Noua Zeelandă? Ori până la 90.000 km în fiecare an, din regiunea arctică (Poul Nord) până în Antarctica (Polul Sud)? Aflați mai multe numai din revista TAIFASURI 978!

Ați văzut „casa cu geamuri bombate” din București? Știți ce este „postul intermitent”? Sau „dieta de 800 de calorii”? Tratamente faciale cu… pietre semiprețioase? Cum puteți descoperi o boală cu mult înainte ca simptomele să vă deranjeze, privindu-vă în… ochi? Cum puteți evita migrenele de… primăvară? Ați auzit de laptele cu insulină de la vaci… modificate genetic? Dar de „boala legionarilor”, venită din… aer curat? Ce „semne” spun că flacăra iubirii s-a stins? Aflați toate acestea, PLUS încă multe alte subiecte inedite, din revista TAIFASURI 978!

PLUS 4 pagini de „Farmacia verde”! PLUS rețete din TOP-ul celor mai populare preparate din toate timpurile! PLUS anunțuri matrimoniale! PLUS agenda culturală – foarte bogată! – a week-end-ului! PLUS alte subiecte originale și incitante! Numai în revista TAIFASURI 978!

Hai „La TAIFASURI de 1.000 de ori”! Concurs, premii, bani!

„La TAIFASURI de 1.000 de ori” este noul concurs al revistei TAIFASURI! Cine poate participa, cum vă înscrieți, care este marele premiu, dar și celelalte… 116 premii, aflați din noul număr, 978, al revistei TAIFASURI! La toate punctele de difuzare a presei începând din 28 Martie! Nu vă ratați șansa! Citiți și câștigați! Cum și ce puteți câștiga, aflați tot din revista TAIFASURI 978!

