A apărut revista Taifasuri 863! Număr special! Pachet magic de Sărbători! Calendarul ortodox pe 2022, supliment astrologic de 8 pagini, 3 CD-uri!

Paul Surugiu, alias , este de 3 ani directorul onorific al revistei săptămânale TAIFASURI, în care publică, ediție de ediție, în fiecare joi, un editorial emoționant în pagina 2.

nu mai are nevoie de nicio prezentare! Paul Surugiu este un artist complex, chiar „multilateral dezvoltat”, care cântă, compune melodii, scrie versuri, pictează.

Și, nu în ultimul rând, ci dimpotrivă, în fiecare duminică realizează și moderează apreciata emisiune „Drag de România mea” pe TVR 2, cu invitați de marcă și muzică românească adevărată.

vă oferă mai jos câteva rânduri din editorialul lui din revista TAIFASURI 863 despre finalul anului. Bilanțul său pe anul 2021.

„Iată că am ajuns și la finalul lui 2021. Dacă ar fi să trag o linie și să fac un bilanț, la modul general, a fost un an dificil, cu multe pierderi, cu treceri care de care mai complicate, cu boală și probleme”

„A fost anul care ne-a dat speranțe și ne-a furat vise. A fost anul care n-a ezitat să rupă bucăți din noi și care și-a urmat un curs al unei noi lumi, raportate la pandemie”

„Personal, am avut dezamăgiri, decepții, am pierdut mulți oameni la care țineam, am învățat lecții și am continuat proiecte de suflet. M-am lovit cu capul de pragul de sus, am făcut și Covid, am încercat să merg mai departe…”

„Am continuat onoranta colaborare cu revista Taifasuri și am realizat două sezoane captivante la „Drag de România mea!”, la TVR 2, locul în care puteți vedea doar lucruri de calitate și mari artiști, de aproape patru ani”