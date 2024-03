Revoltă printre fanii Românii au talent, după ce Mădălina Manole a fost ”readusă” la viață pe scenă: „Nu s-a putut”

Nicio ediție Românii au talent fără nemulțumiți! De data asta protagonistă a fost o tânără care a interpretat una din melodiile legendarei Mădălina Manole, stinsă din viață în urmă cu mai mulți ani.

Fanii Românii au talent arată cu degetul către juriu pentru că n-a dat Golden Buzz tinerei care a adus-o pe scenă pe Mădălina Manole

Publicul , care urmărește an de an emisiunea de talente, are un ghimpe împotriva juraților. Internauții le reproșează că nu ar fi apreciat-o suficient de tare pe una dintre concurente.

ADVERTISEMENT

În social media au curs criticile pentru cei care notează fiecare prestație. Andra, Andi Moisescu, Dragoș Bucur și sunt arătați acum cu degetul. Asta pentru că nu au apăsat pe butonul Golden Buzz atunci când s-a încheiat recitalul oferit de Rebeca Rizea.

Fetița de doar 8 anișori s-a remarcat cu melodia „Tu n-ai avut curaj”. În emisiunea difuzată pe 8 Martie, , Rebeca Rizea le-a făcut tuturor pielea de găină. Au rămas uimiți de la prezentatorii aflați în backstage până la jurați și oamenii aflați în sală.

ADVERTISEMENT

Din primele secunde în care a început să cânte, toată lumea a avut impresia că pe scena Românii au talent este chiar Mădălina Manole. Vocea fetei seamănă unu la unu cu a regretatei artiste.

Lumea, extrem de revoltată

Fanii show-ului au rămas cu un gust amar când au văzut că niciunul din jurați nu s-a obosit să folosească butonul auriu ca să o trimită pe concurentă în etapele finale ale concursului.

ADVERTISEMENT

„Să nu dai Golden Buzz la un asemenea talent e o dovadă clară de frustrare sau de rea intenție!; De ce nu ați apăsat butonul pentru acest copil talentat?; Zici că Mădălina Manole s-a reîncarnat în micuța Rebeca! Un timbru vocal tras la indigo!;

Au dat Golden Buzz sopranei profesioniste din Moldova. Pentru un copil care a înviat-o pe Mădălina Manole nu s-a putut”, sunt doar câteva din criticile pe care telespectatorii au vrut musai să le exprime.

ADVERTISEMENT

Rebeca Rizea a pășit cu încredere în talentul ei pe scena de la Românii au talent. Deși a avut o prestație de nota zece, fata a mărturisit că nu își dorește cu ardoare să devină artistă.