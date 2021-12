Amintirile Elenei Udrea de la Revoluția din 1989. ”Am ridicat mâinile pline de sacoșe și am început să strig către soldați ‘nu trageți’!”

Fost consilier prezidențial, șef al Cancelariei Prezidențiale, deputat și ministru al turismului, Elena Udrea (47 de ani) a terminat în 1996 Facultatea de Științe Juridice și Administrative, specializarea Drept, în cadrul universității private ”Dimitrie Cantemir” din București.

Potrivit CV-ului, la Universitatea Națională de Apărare ”Carol I”: Colegiul Național de Apărare, Colegiul de Management al Resurselor Apărării, Educațional și al Achizițiilor și un Masterat în Securitate și Apărare Națională la respectiva instituție de învățământ.

Pe vrema când încă era consiliera lui Traian Băsescu la Cotroceni, Elenea Udrea a scris pe blogul ei un text amplu, în care a povestit cum a trăit ea Revoluția – la nici 16 ani împliniți – în orașul natal, Buzău.

”Începând cu 22 decembrie, am ieşit în Piaţa Dacia”

“Eu sunt dintre aceia care au crezut în Revoluţie. În zilele acelea, începând cu 22 decembrie, am ieşit în Piaţa Dacia unde pe la ora 15.00 se adunaseră mulţi oameni. S-au auzit împuşcături. Mai târziu, pe la 18.00-19.00, s-au auzit împuşcături şi la Lumea Copiilor. Se făceau coloane pentru plecarea spre Bucureşti.

Nu m-au acceptat, eram o fată de 15 ani, au considerat că nu pot ajuta cu nimic. Pe bună dreptate. Când am plecat spre casă, am coborât la alimentara de la subsolul magazinului Dacia. Aveau brânză de burduf şi cârnaţi olteneşti. La liber, fără coadă. Mi s-a părut extraordinar”, și-a început mărturisirea Elena Udrea.

Apoi, Elena Udrea – născută pe 26 decembrie 1973 – a dezvăluit și cum a contribuit personal la ajutorarea revoluționarilor care luptau pentru libertate. ”Am ajuns acasă şi am pregătit pachete cu sandwich-uri şi ceai fierbinte pentru soldaţii şi voluntarii care asigurau paza diverselor instituţii de stat buzoiene.

Îmi amintesc cum în faţă clădirii Poştei Române, un fel de Palatul Telefoanelor, era o baricadă. Am ridicat mâinile pline de sacoşe şi am început să strig către soldaţi “nu trageti”. Pare hilar acum, nu-i aşa?”, a notat Udrea.

Elena Udrea: ”Am făcut parte din brigăzile de voluntari care verificau identitatea trecătorilor întârziați. Speram să prindem vreun securist”

Municipiul Buzău, considerat și el oraș-martir al Revoluției din decembrie 1989, a avut parte de trei zile de lupte stradale, în care au murit 25 de persoane, mai multe zeci fiind rănite în confuzia acelor momente, în care se susținea că teroriștii se amestecaseră în mulțime.

”Apoi, în serile care au urmat, am făcut parte din brigăzile de voluntari care verificau identitatea trecătorilor întârziați. Speram să prindem vreun securist. Am organizat apărarea pe timp de noapte a blocului în care locuiam. Vecinii făceau de pază cu rândul și am blocat și ușa cu banca din fața imobilului. Nu a încercat nimeni să ne atace.

Era o nebunie în oraș și în țară. Am crezut în ceea ce făceam și am crezut că numai cu acțiunea fiecăruia dintre noi puteam schimba sistemul în care trăiam și care ne sufoca. Nu știam mai nimic despre democrație. Știam doar că trebuie să scăpam din drama regimului lui Ceaușescu”,

La Buzău au murit 25 de oameni la Revoluția din decembrie 1989

Conflictele care au generat cele mai multe victime în Buzău s-au desfășurat în Bariera Ploiești, pentru că militarii ripostau armat la focurile trase dinspre Cimitirul Eroilor spre unitățile în care erau cantonați.

”S-a tras spre unitatea militară din zona podului Drăgaica chiar şi dintr-o locomotivă staţionată în Depoul CFR. În altă zi, un individ în uniformă de miliţian a tras cu pistolul în direcţia militarilor din unitate. După câteva secunde, a dispărut.

Din fericire, gloanţele trase de bărbat nu au atins pe nimeni dintre cei prezenţi în curte. Un alt individ se afla pe acoperişul blocului Olimpic. Era îmbracat cu o geacă neagră. A tras în noi timp de câteva minute, apoi s-a făcut nevăzut”, a povestit pentru Adevărul un militar aflat într-o unitate buzoiană în acele zile fierbinți.