Rică Neaga vorbeşte de scandalul de dopaj în care a fost implicat: „A păţit ea Halep, în 2022!”

Adrian Neaga susține atât pe FCSB cât și pe CSA Steaua București, însă consideră că echipa lui Gigi Becali este continuatoarea de drept. .

Adrian Neaga și-a adus aminte de unul dintre cele mai controversate momente din carieră: „Am ieșit amândoi cu aceeași substanță”

Adrian Neaga a povestit totul la FANATIK SUPERLIGA: „Cu doping-ul… Care doping?! Eu și cu Buturugă. El era al patrulea portar și în săptămâna aia s-a accidentat Stanciu și cu Vintilă. El nici nu făcea antrenamente cu noi des și am ieșit amândoi cu aceeași substanță”.

Fostul jucător al Stelei nu este surprins de ce s-a întâmplat și dă ca exemplu : „Atunci ce îți punea pe masă luai. Nu era ca acuma să ai internet să poți să vezi, să verifici.

Dacă a pățit-o Halep în 2022. Adică poți să verifici… Degeaba. Mă rog, nu mi-a influențat cariera acel episod”, a mai spus Neaga la FANATIK SUPERLIGA, emisiunea care e LIVE în fiecare luni, marți și vineri de la 10:30 pe .

În corpul lui Adrian Neaga s-au găsit urme de metonolon, o substanță interzisă folosită în special de halterofili pentru mărirea masei musculare. La scurt timp a fost transferat la Steaua, Comisia de Disciplină a Ligii Profesioniste de Fotbal a decis că atacantul și coechipierul său nu se fac vinovați de dopaj și au invocat un paragraf mai vechi din regulament.

Adrian Neaga merge la meciuri și la FCSB și la CSA Steaua București: „Am afinitate față de echipa care e în prima ligă”

Adrian Neaga nu s-a ferit să spună că merge și la meciurile echipei din Ghencea: „La Steaua merg. Am văzut că s-ar putea să joace încă un meci în Ghencea. Eu merg la ambele Stele la meciuri. Culoarea roș-albastru. Am afinitate față de echipa care e în prima ligă și care cred că e adevărata Steaua.

Acuma îmi pare rău că o spun și de multe ori mi-am atras antipatii, dar mă duc și la meciurile lui Daniel Oprița și lui Boștină pentru că îi susțin și chiar mă bucur pentru ei că au făcut lucruri bune acolo la echipa Armatei”.

Cum ar arăta un derby FCSB – CSA Steaua București în SuperLiga: „La fel ca la Craiova”

Rică Neaga e convins că ar ieși scântei dacă roș-albaștrii vor promova în prima liga: „Cred că ar fi la fel cum arată la Craiova în momentul de față. Craiova domnului Rotaru cu cea a domnului Mititelu. Este păcat pentru că Steaua a fost cel mai mare brand al sportului românesc.

Păcat că s-a ajuns la asemenea probleme. Eu chiar nu înțeleg nici justiția română. La ultimul termen am văzut că sunt trei ani rămași în aer. Eu am și o Supercupă câștigată atunci. Dar eu o am în suflet, nu poate să mi-o ia nimeni.

Crede-mă că nu cred că există în lume o asemenea decizie. Am văzut și în Bulgaria unde sunt două de ȚSKA. Dar ca să elimin trei ani nu cred că s-a întâmplat nicăieri. Nu cred că există nici în lume, dar în Europa”.

Adrian Neaga și scandalul de dopaj de la Pitești