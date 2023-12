Ricardo Grigore, repriză de coșmar în Sepsi – Dinamo. A „dormit” la ambele goluri ale gazdelor

Fundașul „câinilor” a greșit la ambele reușite ale lui Marius Ștefănescu, într-un moment în care putea să se evidențieze, fiind titularizat de către Zeljko Kopic, noul antrenor al lui Dinamo. Venirea antrenorului croat pe banca tehnică a FANATIK.

Ricardo Grigore, repriză de coșmar în Sepsi – Dinamo

Ricardo Grigore a fost titularizat de Zeljko Kopic , însă fundașul central al „câinilor” nu l-a mulțumit deloc pe antrenorul croat.

Fundașul central al lui Dinamo a avut o primă repriză slabă împotriva covăsnenilor, greșind grav la ambele goluri marcate de Sepsi, prin Marius Ștefănescu, autorul unei „duble”.

Pe lângă greșelile făcute la golurile marcate de Sepsi, Ricardo Grigore a mai avut și alte gafe, cum ar fi pase greșite sau greșeli de poziționare, însă covăsnenii nu au reușit să profite și de aceste greșeli.

„Mari probleme la fundașii centrali pentru Dinamo. Ei sunt rigizi, au probleme, iar când întâlnești fotbaliști de tipul lui Ștefănescu, apar mai multe probleme”, a spus și Ionel Dănciulescu, la TV .

Ricardo Grigore a revenit în vară la Dinamo

, însă acesta a avut o perioadă în care a fost împrumutat și la alte cluburi din SuperLiga 1, și anume FC U Craiova și Petrolul Ploiești.

La revenirea în vară la Dinamo, Ricardo Grigore a recunoscut cât de mult i-a lipsit să evolueze pentru clubul său de suflet: „Mă bucur că m-am întors, că am găsit lucruri frumoase aici și sper să facem o figură frumoasă în SuperLiga.

Nu mă așteptam să mă întorc la Dinamo. A fost o situație dificilă. Nu știam că mai am contract cu Dinamo, au fost niște chestii mai delicate, dar așa a vrut Dumnezeu și mă bucur că sunt din nou acasă”.

„În iarnă am vrut să plec de la Craiova, am discutat cu ei. Le-am zis că vreau să plec, iar ei mi-au spus: ‘Ok, hai să vedem cum facem’. După aceea, cei de la club m-au sunat și mi-au zis că încă mai aparțin de Dinamo.

Am rămas șocat, pentru că nu știam că mai am contract cu Dinamo. Am discutat cu ei ca să vedem cum putem ajunge la un numitor comun. Mi-au spus să mă duc împrumut la Dinamo”, spunea Ricardo Grigore în vară.

24 de ani are Ricardo Grigore

250.000 de euro este cota de piață a lui Ricardo Grigore, conform transfermarkt.com