A jucat din nou pentru Dinamo după 15 luni și a avut o reacție hilară: “Nici nu știam că mai am contract”

Produs al clubului din Ștefan cel Mare, jucătorul în vârstă de 24 de ani, a fost pe care elevii lui Ovidiu Burcă l-au câștigat categoric, scor 10-2, în fața formației FC Muscelul Câmpulung din Liga 3.

Revenirea la Dinamo l-a luat prin surprindere pe Ricardo Grigore

La finalul partidei amicale jucate la Snagov, Ricardo Grigore a surprins pe toată lumea când a mărturisit că nu știa că de Dinamo în ultimul sezon și va trebui să revină în lotul ”câinilor”.

ADVERTISEMENT

”Mă bucur că m-am întors, că am găsit lucruri frumoase aici și sper să facem o figură frumoasă în SuperLiga. Nu mă așteptam să mă întorc la Dinamo. A fost o situație dificilă. Nu știam că mai am contract cu Dinamo, au fost niște chestii mai delicate, dar așa a vrut Dumnezeu și mă bucur că sunt din nou acasă.

În iarnă am vrut să plec de la Craiova, am discutat cu ei. Le-am zis că vreau să plec, iar ei mi-au spus: ‘Ok, hai să vedem cum facem’. După aceea, cei de la club m-au sunat și mi-au zis că încă mai aparțin de Dinamo.

ADVERTISEMENT

Am rămas șocat, pentru că nu știam că mai am contract cu Dinamo. Am discutat cu ei ca să vedem cum putem ajunge la un numitor comun. Mi-au spus să mă duc împrumut la Dinamo. Am discutat cu cei de aici, cu domnul Răzvan Zăvăleanu. Nu am putut să mă întorc, pentru că ar fi însemnat ca eu să fiu un nou transfer în iarnă. După aceea, a trebuit să îmi caut o echipă unde să joc până la 30 iunie și am găsit Petrolul.

Eu când am plecat de la Dinamo s-a plătit o sumă de bani pe mine și urma să se mai plătească una vara asta. În acordul de transfer scria: ‘transfer’, când am trimis foaia spre Craiova. Dar, ulterior, domnul Mititelu și domnul Răzvan Zăvăleanu au negociat și au scris ‘împrumut’. Toate drumurile duc tot înapoi la Dinamo”, a declarat Grigore, conform .

ADVERTISEMENT

Ce așteaptă fundașul de la noul sezon

Fundașul central a precizat că a urmărit toate meciurile pe care Dinamo le-a jucat în sezonul precedent din Liga 2 Casa Pariurilor și speră ca echipa să poată face față nivelului din primul eșalon.

”Am ținut legătura cu majoritatea colegilor. Urmăream toate meciurile și mă bucur pentru ei, au crescut foarte mult sezonul acesta. Am găsit lucruri pozitive la Dinamo, pornind de la antrenamente până la disciplina din preajma echipei. Am rămas chiar surprins, pentru că în alți ani nu găseai astfel de lucruri.

ADVERTISEMENT

Era o dezorganizare totală, mai ales când a intrat clubul în insolvență. Colegii m-au primit bine, cu majoritatea am crescut la juniori și ne cunoaștem de mici. Va fi un sezon dificil. SuperLiga va fi mult mai dificilă decât Liga 2, dar sperăm să avem o imagine bună, să ne pregătim bine în cantonamentul în care plecăm”, a mai spus Ricardo Grigore.