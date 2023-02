Rihanna, show incendiar în pauza SuperBowl 2023, deși este însărcinată. ”A meritat așteptarea!”. Video

Super Bowl LVII a oferit un spectacol pentru istorie. , cel de-al treilea triumf din istorie fiind adus decisă în ultimele secunde printr-un field goal (lovitură de picior). Disputa de excepție din teren a fost completată de show-ul din pauză, la care a apărut, pentru prima dată după cinci ani, Rihanna. Chiar dacă este însărcinată.

Rihanna, show total în pauza Super Bowl 2023, la care a avut și un ”invitat surpriză”

Philadelphia Eagles a condus ostilitățile în Super Bowl LVII. Și era în avantaj înaintea ultimului sfert. Însă Kansas City Chiefs, cu un Patrick Mahomes desemnat MVP, avea să se impună pentru a treia oară în istorie. Precedentele succese fiind obținute în 1970 și 2020.

Disputa epică din teren a fost completată, pentru cei peste 67.000 de fani, de tradiționalul show din pauză. Care a avut-o drept protagonistă pe Rihanna, deținătoare a 9 premii Grammy.

”A meritat așteptarea”, , care au scos în evidență faptul că ea revine în acest show după o absență de cinci ani.

SHE’S BAAAACK 👑 — NFL (@NFL)

Și au semnalat și faptul că Rihanna, care are o relație cu artistul ASAP Rocky, este însărcinată cu al doilea copil. Ea mai are un .

”Deși nu a avut colaboratori surpriză care să cânte alături de ea, a avut un invitat special. Noul său copil, care este pe drum, lucru pe care l-a relevat cu mândrie în timp ce cânta”, au scris jurnaliștii.

Rihanna, care nu a mai lansat vreun album nou din 2016, a deschis concertul cu piesa „Bitch Better Have My Money”. Și a avut, potrivit sursei amintite, un .

A ales melodiile interpretate dintr-o melodille interpretate din 39 de versiuni. ”Încerci să înghesui 17 ani de muncă în 13 minute, așa că este dificil. A trebuit să renunțăm la unele melodii din cauza aceasta. Dar este în regulă, cred că am făcut o treabă destul de bună cu selecția”, a spus Rihanna.

A fost făcută praf de Donald Trump!

Dacă fanii și specialiștii au fost încântați de prestația cântăreței, au existat și critici. Cele mai acide au venit din partea fostului președinte SUA, Donald Trump. Acesta are un ”cui” împotriva artistei din 2020, când Rihanna apare în fața unei ”opere de artă” pe care lăsa să înțeleagă că ar fi scris ”F..k Trump”.

”Epic Fail: Rihanna a oferit, fără niciun dubiu, cel mai slab show din pauza Super Bowl din istorie. Asta după ce a insultat jumătate din populația Statelor Unite, care se află oricum în declin, cu limbajul ei nebun și jignitor. Ce să mai zic despre stilistul ei”, a scris Trump pe Truth Social.