Rita Mureșan, despre cele mai grele momente din viața sa: ”Am plâns pe toate canapelele din televiziuni”

Designerul vestimentar a vorbit despre cele mai grele momente din viața sa. Vedeta în vârstă de 49 de ani recunoaște că nu i-a fost deloc ușor când fiicele sale, Rebeca și Gloria, au decis să plece la studii în străinătate.

Rita Mureșan, dezvăluiri despre clipele dificile. Ce a povestit vedeta

Rita Mureșan a plâns aproximativ jumătate de an când fiica sa cea mare a plecat să studieze la New York. nu a împiedicat-o să-și urmeze visele, chiar dacă asta a făcut-o să sufere, la fel cum s-a întâmplat și la plecarea celui de-al doilea copil.

Gloria lucrează în Thailanda, creatoarea de modă călătorind destul de mult pentru a le vedea pe cele două fete. Un alt moment greu pentru designer a fost și moartea mamei sale, de la care primește numeroase semne.

„Când îți liniștești sufletul parcă se aliniază altfel energiile și ai o altă abordare, inclusiv asupra vieții, asupra mâncării, asupra oricărui alt lucru. Da, acum am sufletul liniștit.

Eu întotdeauna am recunoscut, mi-a fost foarte greu când au plecat copiii de acasă, foarte greu. Cel puțin când a plecat Rebeca, cred că am plâns pe toate canapelele din televiziuni… acela a fost un moment foarte greu, dar apoi a plecat și Gloria.

Acum m-am obișnuit. Te obișnuiești cu timpul. E un act de curaj pe suferința mea. E o dovadă de egoism să te pui în calea drumului, fiecare om are drumul său și nu poți să impui ceva cu forța.

Operațiile copiiilor, plecarea mamei mele și plecarea fetelor de acasă au fost momentele de răscruce. Sunt cele unde au simțit eu greul, unde m-am consumat emoțional foarte mult”, a spus Rita Mureșan într-o emisiune de la .

Rita Mureșan, maestru în terapia cu îngeri

Rita Mureșan a povestit că primește semne de la regretata sa mamă, care a încetat din viață în urmă cu ani buni, chiar dacă nu-i apare chipul ei în vise. Acesta este motivul pentru care a început să caute răspunsuri.

„Eu nu o visez pe mama, cred că am visat-o o singură dată în 8 ani, dar o visez când îmi spune câte ceva. Odată nu era în cameră cu mine, parcă o auzeam de la bucătărie, nu o vedeam față-n față.

Exista o conversație și chiar în avion când veneam din America am visat chestia asta și când am intrat în curte, spre surprinderea mea, erau 4 stânjenei înfloriți. Mi-a zis ceva de un calamar. Mai dă-mi ceva, mai fă-mi ceva, du-te până acolo… mai are din astea.

Nu mai e nevoie să interpretez visele, cred că am ajuns la nivelul spiritual, cu toate inițierile și toate școlile pe care le-am făcut și toate călătoriile inițiatice, cred că am ajuns la nivelul în care să-mi interpretez visele.

Sunt foarte atentă la semne, sunt tot timpul semne, dar nu suntem foarte atenți. Eu sunt atentă și la o frunză dacă bate în stânga sau în dreapta. E vorba de inițieri, toate informațiile există în noi.

Eu sunt maestru în mai multe tipuri de inițieri și de exemplu, acum pe 4 iunie am gradul 1 în terapia cu îngeri și pe 5 gradul 2 tot în această terapie. Și eu predau la rândul meu altora, dar elevul ajunge în fața profesorului când este pregătit”, a mai spus vedeta.