Rivaldinho, detalii despre noua destinație după despărțirea de Universitatea Craiova: „Îmi place foarte mult SuperLiga”. Exclusiv

Eugen Neagoe și-a pierdut unul dintre atacanți înaintea derby-ului cu CFR Cluj din SuperLiga, dar Rivaldinho le ține pumnii oltenilor în lupta pentru cupele europene. Într-un interviu în exclusivitate pentru FANATIK, fiul legendarului Rivaldo a vorbit despre perioada petrecută în Bănie, dar lupta încinsă din campionat.

Rivaldinho, interviu după despărțirea de Universitatea Craiova: „Fotbalul nu se termină aici. Mai am șapte, zece ani din carieră și vreau să ajung în grupele unei competiții europene”

Mihai Rotaru și la formația din Bănie, iar fostul jucător al „alb-albaștrilor” își face bagajele pentru o scurtă vacanță în Statele Unite ale Americii. Brazilianul a declarat că urmează să ia o decizie cu privire la viitorul său la finalul sezonului din SuperLiga.

Rivaldinho a analizat șansele , dar și lupta pentru titlul de campioană. Acesta a declarat în exclusivitate pentru FANATIK că oltenii sunt un grup unit și niciodată nu s-a pus problema ca jucătorii să schimbe antrenoriiîn Bănie.

Ce urmează pentru tine după despărțirea de Universitatea Craiova?

– Nu vreau să mă gândesc la asta, vreau să merg în vacanță cu familia și vom vedea ce va fi până la urmă. Momentan vreau să am o vacanță foarte frumoasă lângă familia mea și apoi avem timp până la finalul lunii. O să plec în America, am și eu casă acolo.

Aventura ta la Craiova s-a terminat, dar cariera continuă. Ce vis ai?

– Fotbalul nu se termină aici, nu a început la Craiova și nici aici nu se termină. Mai am șapte, zece ani din carieră și vreau să ajung în grupele din Europa precum Champions League, Europa League sau Conference League. Este un vis și un obiectiv pe care îl am de când am început să joc fotbal.

Ai fost aproape în vara trecută la Universitatea Craiova…

– Am fost aproape, dar a fost și ghinion. La penalty este o loterie, nu ai ce să faci, așa a fost. La anul poate mai am o șansă și Craiova la fel, sper să aibe șansa să intre și ei.

Cum ai simțit nivelul din SuperLiga?

– Campionatul României a crescut foarte mult, toate echipele au jucători de calitate și echipele din play-off sunt toate favorite la titlu în prima etapă. Mai sunt patru echipe în play-out care puteau să fie fără nicio problemă în play-off. Este bine pentru că îmi place țara și campionatul, așa sper să continue și să fie în fiecare an mai bine.

România rămâne a doua ta casă, ai vrea să rămâi în țară?

– Este o variantă pentru că îmi place foarte mult SuperLiga, știu limba și familia mea se simte foarte bine aici în România. Încă nu m-am hotărât și nu vreau să mă gândesc, echipele din România sunt într-un moment foarte important și vom vedea.

Pentru Craiova urmează derby-ul cu CFR Cluj, crucial pentru cupele europene. Cum vezi partida?

– Meciurile cu CFR Cluj sunt foarte grele, echipă care este campioana României în ultimii cinci ani. În meciurile de acasă sunt puternici, dar o să fie un meci interesant. Sunt două echipe mari, iar meciul cred că va fi decis la detalii, cine va fi mai atent va câștiga derby-ul.

Rivaldinho, despre schimbările de antrenori de la Universitatea Craiova: „Jucătorii nu au avut niciodată treabă cu asta”

Este un grup unit la Universitatea Craiova? Cum i-ai simțit pe băieți în toată această perioadă?

– Personal am fost primit foarte bine de băieți, toată lumea spune că jucătorii de la Craiova dau afară antrenorii. Am stat aproape un an, antrenorii s-au schimbat, dar jucătorii nu au avut niciodată treabă cu asta. Toți sunt foarte uniți și nu este felul de jucători care vorbesc despre antrenori și își fac treabă. Toți își fac treabă, se antrenau și decizia cu cine joacă sau nu are treabă doar cu antrenorul, clubul. Jucătorii au fost mereu respectuoși cu toți antrenorii, nu au nicio treabă și sunt de bună credință.

Cum o vezi pe Universitatea Craiova în sezonul viitor?

– Este o echipă mare, mereu o să fie printre favorite pentru titlu. Dacă va câștiga sau nu este greu de spus, nu doar Craiova își dorește asta și sunt echipe foarte bune care au același obiectiv. Craiova la fiecare început de sezon își propune să câștige campionatul, asta o să fie dorința și obiectivul lor. Este o echipă foarte mare, cu suporteri minunați și antrenor care își dorește să fie campion, iar clubul dă condițiile cele mai bune.

Din păcate la fotbal doar una câștigă și nu doar Craiova face lucruri bune, Sepsi, FCSB, Rapid și Farul își doresc să fie campioană, este o luptă frumoasă. Suporterii au de câștigat, văd meciuri frumoase și până la urmă este important ca lumea să vadă spectacol și vom vedea cine câștigă. Șapte, opt echipe sunt favorite la titlu în fiecare sezon, dar este greu de spus cine va câștiga.

Rivaldinho: „Au fost puțini surprinși pentru că nimeni nu știa că dimineața am vorbit cu domnul Rotaru, am făcut antrenament și am plecat”

Universitatea Craiova în cupele europene, Farul campioana României și Dinamo să revină în SuperLiga…

– Ar fi perfect așa! Dar momentan nu am echipă, îmi doresc binele tuturor și să își îndeplinească obiectivele. Când semnez cu cineva nu mai contează echipele trecute, am respect și rămân cu amintirile frumoase, dar o să lupt pentru echipa mea. Nu știu dacă va fi în România sau în altă țară.

Ce mesaj ai avut pentru băieți când ai plecat de la Universitatea Craiova?

– Mi-am luat la revedere de la toți, le-am spus să aibe grije de ei. Mai au patru meciuri rămase și trebuie să dea tot, să încerce să câștige. Le-am urat baftă, au fost puțini surprinși pentru că nimeni nu știa că dimineața am vorbit cu domnul Rotaru, am făcut antrenament și am plecat. A doua zi mi-am luat la revedere și le-am urat baftă în continuare și în următorul meci să dea tot ce au mai bun.