Rivalele din Craiova se luptă pentru semnătura lui Ronaldo Deaconu: ”Sunt oferte de la ambele”

Jucătorul care face Oltenia să dea în clocot a marcat 11 goluri și a livrat 14 pase decisive în sezonul recent încheiat și este cel mai vânat fotbalist al momentului în Liga 1.

Datorită evoluțiilor din ultimul sezon, în tricoul celor de la Gaz Metan Mediaș, Ronaldo Deaconu în centrul atenției celor mai importante cluburi din fotbalul intern.

Ronaldo Deaconu: ”Îmi doresc să mă bat la titlu”

Fotbalistul crescut la Academia de Fotbal ”Gheorghe Hagi” a avut un sezon excelent. A marcat de 11 ori pentru Gaz Metan și a oferit 14 pase decisive, în toate competițiile.

Firesc, au apărut și ofertele, dar mijlocașul de 24 de ani nu se grăbește să dea un răspuns cluburilor care se luptă pentru semnătura lui.

”Îmi doresc foarte mult să fac performanță, să mă bat la titlu, în play-off. Acesta este scopul meu acum, prioritizez planul sportiv, nu banii. Ştiu că sunt oferte, inclusiv din Liga 1. Am înţeles de Craiova, ambele echipe”, a spus fotbalistul, la .

Echipa patronată de familia lui Adrian Mititelu a promovat recent în Liga 1 și nu vrea să fie doar o apariție pasageră în primul eșalon.

Prima lovitură de imagine a fost numirea în funcția de antrenor a lui Adrian Mutu, așa cum în 28 mai. Fostul selecționer de la tineret va fi remunera cu 14.000 de euro lunar. Următoarea țintă este Ronaldo Deaconu.

Ce spune Ronaldo Deaconu de FCSB

Despre Ronaldo Deaconu s-a speculat în ultima vreme că ar fi pe lista de achiziții a celor de la FCSB, însă în discursul său acesta nu a lăsat loc de interpretări și .

Ulterior a revenit și a menționat că nu ar refuza echipa patronată de Gigi Becali, dar că în acest moment nu ar face față la FCSB.

”Nu am auzit nimic de FCSB. S-a zis în presă că am refuzat FCSB. Nu e adevărat. Am spus doar că mă gândesc doar la culoarul fotbalistic şi mi-ar fi greu la primele două clasate.

Nu e momentul în cariera mea să mă duc la FCSB. Nu vreau să mă grăbesc, următorul pas e foarte important”, a mai spus Ronaldo Deaconu, pentru sursa amintită.