Robert Moscalu, dezvăluiri după eliminarea Andreei Moromete de la Survivor România 2023: “Am vorbit cu ea și m-a șocat”

Robert Moscalu a făcut câteva dezvăluiri după eliminarea Andreei Moromete de la Survivor România 2023. Fostul Războinic a vorbit despre comentariile de hate la adresa ei. Cei doi deja au vorbit după eliminare.

Ce spune Robert Moscalu după eliminarea Andreei Moromete de la Survivor România 2023

După mai bine de patru luni petrecute în Republica Dominicană, . Fosta Războinică a fost una dintre cele mai controversate concurente din acest sezon, iar în ediția de miercuri seară și-a luat rămas-bun de la colegii săi.

ADVERTISEMENT

Deși este cea care a găsit simbolul imunității, fosta concurentă nu l-a folosit. În schimb, a decis să-i ofere imunitatea Alexandrei Porkolab, una dintre concurentele cu care s-a înțeles cel mai bine pe parcursul emisiunii.

Lucianna Vagneti și Robert Moscalu au fost prezenți în platoul emisiunii lui Cătălin Măruță și au vorbit despre eliminarea fostei lor coechipiere. Cei doi au discutat despre relația pe care au avut-o cu Andreea Moromete.

ADVERTISEMENT

Robert Moscalu deja a vorbit cu Andreea, care a realizat abia acum ce gesturi și comentarii a avut de-a lungul lunilor petrecute în reality show. Tânăra știe acum că are parte de multe comentarii negative din partea telespectatorilor.

“Am și vorbit cu Andreea. Am vorbit aseară cu ea și m-a șocat. A realizat ce gesturi a făcut și a zis: ‘zici că eram diabolică’. Sincer, i-am spus, că este numărul 1 pe hate. Știe și ea, realizează și ea”, a spus Robert Moscalu în emisiunea La Măruță, de la .

ADVERTISEMENT

Cătălin Măruță l-a întrebat pe fostul concurent dacă știe că fanii emisiunii sunt de părere că Andreea Moromete este îndrăgostită de el. Robert susține că nu crede acest lucru, mai ales că a vorbit cu ea să-i găsească pe cineva.

“Tu ești conștient că lumea crede că Andreea este îndrăgostită de tine?”, l-a întrebat Cătălin Măruță pe Robert. Acesta a răspuns, spunând că nu crede acest lucru. “Nu! Păi dacă am vorbit că îi găsim pe cineva? Nu cred”, a spus fostul Războinic.

ADVERTISEMENT

Andreea Moromete, primele declarații după ce a fost eliminată

Andreea Moromete a avut un discurs emoționant după ce , iar la final a decis să-i dea Alexandrei Porkolab simbolul imunității.

ADVERTISEMENT

“Vreau să le mulțumesc din suflet tuturor oamenilor care m-au votat. Sunt recunoscătoare că am făcut parte din aventura asta. Le mulțumesc celor care m-au adus aici prin biletul de aur și, ca de plecare, vreau să fac un cadou cuiva. Un cadou pentru care am muncit de am rupt.

Vreau să îl las unei mămici pentru că așa cum luptă ea pentru fetița ei, Antonia, așa am luptat eu pentru nepoțica mea, Victoria. Am la mine simbolul imunității ascunse și cu un bilețel. Simt că îl merită. Aș vrea ca acest simbol să i-l las ei”, a spus Andreea Moromete.