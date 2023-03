Robert Moscalu, nervos la Survivor România. Atac devastator la Andrei Krișan: „Latră, dar cineva ține lesa”

Din nou în pericol de eliminare de la Survivor România, Robert Moscalu nu mai tace. Războinicul și-a ”arătat colții” și a avut curajul să sară la gâtul liderului ales chiar de Războinici, Andrei Krișan. Faptul că cel mai bun din echipă, Alin Chirilă, riscă să plece acasă, l-a făcut să ia atitudine.

Robert Moscalu face ordinea la Survivor România. S-a decis să-l pună la punct pe Andrei Krișan

A fost de ajuns o singură pierdere ca războiul să izbucnească în tabăra Războinicilor de la Survivor România.

Ajunși înapoi pe insulă, Robert Moscalu a luat cuvântul. Războinicul a vrut să-l asigure pe Dan Ursa că nu-i poartă pică pentru alegerea făcută. Mai mult, concurentul Survivor România i-a mărturisit că îl consideră „tatăl” tribului.

„În legătură cu votul tău, să știi că știu că a venit din tot sufletul și să nu ai nicio presiune pe tine. Nu știu. Cred că tu nu meriți nici măcar să-ți zic dă-te de la stânga la dreapta, ca om. De aia am luat ca atare votul și n-ai cum să te superi pe un om ca el. Băi, chiar te iubim, să știi! Jur!”, a spus Robert la Survivor România.

La testimoniale, însă, Războinicul a mai avut ceva de adăugat. Robert a susținut că înțelege faptul că Dan Ursa este mai apropiat de grupul format din Andrei Krișan, Alexandra Ciomag și Alexandra Porkolab. Dar cu această ocazie, a ținut să-și spună părerea despre liderul ales chiar de echipă.

„E din același oraș cu Krișan. Din punctul meu de vedere, care e cel mai slab din grup și nu cel mai slab dintre bărbați, cel mai slab din grup. În trei săptămâni, patru puncte, care Lucy a adus vreo 6 puncte. Despre ce vorbim?”, a completat concurentul Survivor România.

Războinicii de la Survivor România s-au luat la ceartă. Motivul: nominalizarea lui Alin Chirilă. Robert s-a aprins

În discuție a intervenit și Alin Chirilă. „Pentru cunoștințele lui personale”, luptătorul- care se află în topul clasamentului când vine vorba de punctele aduse la Survivor România- a vrut să știe de ce a picat la votul colectiv.

Situația a nemulțumit-o din plin pe Alexandra Ciomag. Tânără a susținut că în urmă cu o seară avea o cu totul atitudine: „Aseară după consiliu a zis că nu vrea să știe cine l-a votat, de ce. Azi de dimineață: ‘Vreau să știu cine m-a votat și de ce’. Păi stai puțin, Bobiță!”.

În plus, complet deranjat de faptul că sunt trași la răspundere, Andrei Krișan a răspuns: „A fost un vot strategic. Da, Alin, eu te-am votat. Eu am zis să facem ce simțim, da? Așa cum ai zis și tu la un moment dat, că o să vezi justificare. O să vezi și tu justificarea când ajungi acasă, dacă ajungi”.

Alin Chirilă: „Robert a avut dreptate”

Asta l-a făcut pe Alin Chirilă să fie în asentimentul lui Robert Moscalu: : „A avut foarte mare dreptate Robert. Krișan în momentul de față este cel mai prost pe punctaj, dar când vine vorba de ce pierdem… hai să facem așa”.

Fără să mai țină cont de prezența captivului Remus, Robert Moscalu a dat cărțile pe față. Concurentul Survivor România a numit cu subiect și predicat toate problemele din tabăra Războinicilor. A sărit ca ars în apărarea lui Alin și a promis ca de acum încolo va schimba foaia cu colegii săi.

„E totul roz, nu mai țin cont că e Remus. Mai ales voi trei că v-ați bătut cu pumnul în piept că țineți cu echipa, l-ați votat pe el, votul comun, din considerentul că nu-și asumă nimeni dacă pleacă Alin. De ce nu l-am votat pe Krișan, că e cel mai slab din ehipă? A adus patru puncte în trei săptămâni.

Nu s-a făcut chestia asta. Eu nu mai pot de nervi pentru că nu spuneți lucrurilor pe nume. De acum încolo chiar o să le arăt ce înseamnă adevăratul Robert. O să-i iau ca pe tocător. N-am nimic de pierdut. Am venit barman. Am ajuns la 70 de kilograme și am și titulatura de Sonic. Am trecut prin toate”, a spus Robert Moscalu la

Andrei Krișan, rănit în orgoliu de afirmațiile lui Robert: „Latră, dar cineva ține lesa”

Vizibil deranjat, dar și uimit de atitudinea lui Robert, Andrei Krișan a adoptat un ușor aer de superioritate. L-a acuzat de mai multe ori pe colegul Războinic că nu știe să-și exprime punctul de vedere, dar și că nu este asumat. Iar în momentul în care Alin Chirilă l-a susținut pe „Sonic”, a apelat la jigniri.

„Am ajuns în situația asta ca și echipă, așa cum spunem că suntem și nu ne asumăm acuma fiecare. Și tu îmi spui mie și mă bagi în aceeași oală cu alte persoane, vocal fiind, tu cel nu ești în stare să-ți spui un punct de vedere.

Surprinzător pentru mine a fost lătratul lui Robert. Cumva, din votul comun, ajunge să mă nominalizeze ei pe mine și acum să se justifice că din punct de vedere sportiv. În condițiile eu fac strategiile și zic că mă duc eu, să sacrific un punct, va voi să mergeți să vă asigurați punctele și noi să ajungem să câștigăm ca și echipă.

Cel care aruncă cu noroi, e cel care face acum strategiile. Nu spune absolut nimic niciodată. Nu ia nicio decizie. Nu e asumat. Ai nevoie de avocat pentru că habar n-ai să vorbești, să-ți asumi lucrurile. Robert știa că o să aibă susținere în momentul în care latră, doar că-l ține cineva de lesă. Asta e problema”, a reacționat Andrei Krișan.