Robert Niță îl face praf pe Marius Avram. „Marele analist să spună și că a fost penalty la Musi, nu doar la unii de la care are tricouri acasă în șifonier”

În direct la FANATIK SUPERLIGA, Robert Niță a făcut o comparație între modul în care Marius Avram a judecat o fază în care Rapidul a fost privată de un penalty, cu Petrolul, și alta în care FCSB a avut un gol anulat cu CFR Cluj. Oficial, Rapidul trebuia să primească penalty, în timp ce Golul celor de la FCSB a fost anulat corect.

Robert Niță îl face praf pe Marius Avram

Cu toate acestea, Marius Avram a transmis că Rapidul nu ar fi trebuit să primească penalty, în timp ce FCSB trebuia să aibă gol valabil, contrar părerilor altor specialiști în domeniu. Așadar, Marius Avram ar judeca fazele în favoarea celor de la FCSB pentru că ar fi de fapt un fan al echipei lui Gigi Becali.

să zică domnule ne cerem scuze, Musi era coafez cum zic eu. Da de ce vin reacțiile ăstea doar când e CFR, sau crede cineva că e CFR defavorizată? Dar nu e out când centrează ăla prin fața porții? Iese domnul Vassaras și îi amenință pe ăia că o să-i suspende. Rapidul a avut penalty, nu-și mai cere nimeni scuze.

Mai vine și fostu mare arbitru, domnul Avram, ne explică acum două etape când era o echipă cu care dânsul simpatizează, se îmbrăca și cu șortul de la echipa respectivă, ne spune uite după ce dă în minge se duce pe piciorul jucătorului, nu se poate așa ceva. E imprudență. Se întâmplă același lucru și la Rapid. Domnule el se uită la minge, nu în față. Cum să nu fie penalty.

Încearcă să ne explice domnul Avram că e formator de opinie, a fost mare arbitru. Stai că ne explică în funcție de cine joacă, când joacă unii de are tricou acasă în șifonier, uite că imprudență, cum spune la regulament așa e. La Rapid, Musi nu are nicio vină, singura vină e că are piciorul prea sus și altul cu capul prea jos”, a răbufnit Robert Niță la FANATIK SUPERLIGA.

Robert Niță, supărat pe CCA și reacția arbitrilor

au transmis un comunicat prin care își cer scuze că CFR Cluj a fost dezavantajată, însă nu au făcut acest lucru și în cazul altor echipe. Așadar, reacție cel puțin suspectă, crede analistul FANATIK SUPERLIGA.

”Dacă a observat foarte bine decizia, de ce e altfel. Sunt vinovați doar cei trei? Domnii care stau la TIR nu-s vinovați? De ce nu ăia care au tras dunga cu altă culoare, ăla care i-a spus arbitrului, ofsaid prietene. Am greșit culorile, o dăm invers. Acum că vorbim de CFR, o echipă care se bate pentru câștigarea campionatului.

E realitate, nu putem acum să spunem că albastru e roșu, cum nu putem să spunem la Musi că e balerină. Am fost la meci, că toată lumea zice cu VAR-ul ăsta. Mă, VAR-ul intervine când e groasă. Păi vezi niște șmecherii de arbitraje pe la Voluntari, de te ia durerea de cap. La final zice nu domnule că așa am văzut, că mi-a țipat nea Gică cu portavocea în ureche.

Șmecheriile ăstea cum erau la Bistrița nu te lăsau să treci de centrul terenului. Eu nu am auzit om în fotbalul românesc, că spune domnul Becali că Rapidul sunt mulțumiți. Rapidul nu e mulțumit, nu ai cum. Nu am auzit conducător, antrenorii poate nu judecă limpede după meci că sunt sub impulsul înfrângerii, nu au toate datele.

Dar, nu am auzit președinte sau oameni din anturajul echipelor, dacă și ăia care câștigă zic bă maniera cam nasoală. Nu înseamnă că e o problemă? CCA are reacție, foarte bine, bravo, așa să fie mereu, dar cere-ți scuze la toți. De-a lungul acestui campionat toate echipele au fost dezavantajate”, a transmis Niță.

