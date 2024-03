Robert Niță, ultimele detalii despre „Louis Munteanu la Rapid”: „Sunt discuții direct cu Fiorentina” Care e prețul

Victor Angelescu a aruncat bomba la FANATIK SUPERLIGA și a anunțat că Rapid București este în negocieri pentru transferul lui Louis Munteanu. Robert Niță a venit cu ultimele detalii de la negocieri și a dezvăluit cât cere Fiorentina pentru atacant.

Robert Niță, detalii despre „Louis Munteanu la Rapid”: „Sunt discuții direct cu Fiorentina”

, așa cum FANATIK a anunțat în exclusivitate, iar giuleștenii deja îi caută un înlocuitor atacantului din Kosovo. Louis Munteanu ar putea ajunge în Giulești, după ce starul lui Gică Hagi a înscris o „dublă” în poarta lui Marian Aioani.

ADVERTISEMENT

Oficialii de la Rapid București au dezvăluit interesul pentru atacantul deținut de Fiorentina, care este împrumutat la Farul Constanța. Robert Niță a dezvăluit că suma de transfer va fi între 1.200.000 și 1.500.000 de euro.

„Și-au manifestat dorința de a-l transfera. Farul nu are nicio legătură în aceste negocieri. Rapid îl vrea definitiv, dacă nu mă înșel mai are un an de zile contract la Fiorentina. Și cu procente rămase la o eventuală revânzare pentru Fiorentina cred că sunt între 1.200.000 și 1.500.000 de euro”, a spus Robert Niță.

ADVERTISEMENT

Mihai Stoichiță spune că suma de transfer pentru golgheterul de la Farul Constanța ar trebui să fie mai mare, având în vedere evoluțiile din ultimele sezoane. „Mi se pare puțin un milion și jumătate, l-aș vedea la trei milioane”, a concluzionat directorul FRF la FANATIK SUPERLIGA, emisiune în direct pe , de la ora 10:30, în fiecare zi de luni, marți și vineri.

Anunțul lui Victor Angelescu despre Louis Munteanu: „Este ținta noastră”

și să îl transfere în Giulești pe Louis Munteanu. Acționarul de la Rapid București a mărturisit că giuleștenii au pus ochii pe atacant înaintea „dublei” din Giulești.

ADVERTISEMENT

„Să vă spun realitatea, noi chiar ni-l dorim pe Louis Munteanu. Este unul dintre cei mai valoroşi jucători. Normal că ni-l dorim, este ţinta noastră pentru vară. Mai ales dacă Albion Rrrahmani va pleca. Nu pot să intru în discuţii, suntem interesaţi de el.

El nu ţine de Farul, trebuie să vorbim cu cei de la Fiorentina. Mai sunt şi alte cluburi interesate, dar noi vom încerca să îl aducem. Este o ţintă clară pentru noi, a demonstrat că este unul dintre cei mai valoroşi atacanţi, este tânăr.

ADVERTISEMENT

Poate să facă uşor parte din proiectul Rapidului. Repet, nu am venit înaintea meciului cu Farul că ni-l dorim. Aţi văzut, a venit Louis Munteanu şi ne-a dat două goluri. Nu este frumos nici pentru Farul, nici pentru competiţie să anunţi înaintea meciului. Sunt nişte lucruri pe care nu le faci”, a spus Angelescu.