Interviu eveniment cu Roberto Mancini! Secretele din spatele succesului Italiei la EURO 2020: “Cel mai frumos a fost să oferim bucurie oamenilor care veneau după luni de suferință”

În primăvara lui 2018, Roberto Mancini se înhăma la o treabă ingrată și pe care foarte mulți antrenori ar fi ocolit-o în acel moment: aceea de a prelua naționala Italiei, la câteva luni după ratarea calificării la Campionatul Mondial. O situație cu care Squadra Azzurra nu se mai întâlnise de 60 de ani, după absența de la turneul final din 1958. Mancini a dat rapid la o parte rămășițele eșecului din barajul cu Suedia, din noiembrie 2017 și, printre dărâmături, a pornit un șantier în toată regula cu o misiune certă: calificarea la EURO 2020.

Obiectivul a fost atins în mod triumfal, cu zece victorii din zece posibile în 2019, performanță unică în istoria naționalei, dar Mancini a păstrat ce era mai bun la turneul final, unde a condus Italia spre al doilea său titlu continental, după cel din 1968. Și totul a fost posibil datorită unui grup unit, cu un spirit de echipă impresionant și î care, paradoxal, antrenorul de 57 de ani este starul principal.

Într-un interviu-maraton acordat revistei L’Equipe Magazine, Roberto Mancini a revenit asupra modului în care a transformat Squadra Azzurra într-o echipă ofensivă, plină de entuziasm și, mai ales, într-o campioană împotriva tuturor pronosticurilor.

Mancini a crezut în titlul european încă din toamna lui 2019

La cinci luni distanță, care este prima imagine care vă revine în față când vă gândiți la EURO?

– O imagine a bucuriei. Bucuria băieților după victoria din finală și bucuria întregii Italii. A fost magnific pentru noi, dar și pentru întreaga națiune, pentru toți italienii. Asta este ceea ce rețin: imaginea unei bucurii răspândite în toată țara.

Există un meci preferat printre amintirile de la EURO?

– Nu, nu neapărat. Toate întâlnirile au fost frumoase, de la prima până la ultima. Am avut meciuri dificile, strânse. Bineînțeles că primul meci la care mă gândesc este finala pentru că să joci pe Wembley, , înseamnă ceva. Dar și cel cu Belgia din sferturi a fost superb.

Italia s-a calificat la EURO în octombrie 2019. Atunci, ați afirmat că va merge să câștige titlul. Nimeni nu a crezut asta…

– Cu excepția mea! (Râde) Am crezut cu adevărat, altfel nu aș mai fi spus-o. În timpul acestor ani de muncă, am progresat enorm ca echipă și vedeam asta la fiecare reunire. Jucătorii noi s-au integrat perfect, colectiv jucam bine, așa că știam că am putea câștiga.

30 de victorii, 13 remize şi 3 înfrângeri are Roberto Mancini pe banca Italiei

“Atunci când ceva merge mai puțin bine, trebuie să fii foarte puternic”

Ați ajuns pe bancă în fața unui imens șantier, la comanda unei echipe traumatizate de ratarea calificării la Cupa Mondială din 2018. Care era prioritatea atunci?

– Prioritatea a fost de a regăsi un pic din amorul propriu și de a reda încrederea de sine jucătorilor. A fost o schimbare, ce-i drept, unele lucruri s-au schimbat, dar altele au rămas la fel. Trebuia să le spun că fotbalul este așa, din păcate. Că uneori lucrurile merg rău, alteori, merg bine. Asta face parte din sport.

Aveam impresia că pentru italieni este de neconceput să nu meargă la Cupa Mondială. Erau cumva intangibili.

– Așa este. Dar nu se poate ca totul să meargă în sensul bun. Le-am spus că sunt jucători buni, că un eșec nu anulează totul și că asemenea momente pot apărea oriunde și oricând. E adevărat că la națională, dacă ratezi o Cupă Mondială, trebuie să aștepți încă patru ani și asta înseamnă mult, mai ales la scara carierei unui jucător. Dar uitați: și astăzi, suntem într-o situație complicată, trebuie să câștigăm două meciuri pentru a ne califica la Cupa Mondială din 2022 și suntem o echipă excelentă care a câștigat EURO. Este dovada că în fotbal, și atunci când meriți, uneori… Am fi meritat să ne fi asigurat calificarea din timp, dar ne regăsim într-o situație foarte dificilă. Atunci când ceva merge mai puțin bine, trebuie să fii foarte puternic.

Când ați preluat echipa, a fost greu să nu fiți contaminat de mediul negativ în care ați ajuns?

– Nu. Pentru că știam bine Italia, fotbalul italian și mediul său. A fost de muncă, dar eram încrezător că jucătorii își pot lua revanșa. Pentru că sunt jucători de calitate și, cum am mai spus, poți pierde sau câștiga, dar jucătorii buni rămân buni. Nu și-au pierdut calitățile din cauza unei înfrângeri.

pe 14 mai 2018 a fost instalat Roberto Mancini pe banca naţionalei Italiei

“Când e o știre bună, Italia este complet exaltată, iar când ceva nu merge bine, este complet deprimată”

De mai mulți ani, tot auzim că nu mai există prea mult talent în Italia, că nu mai sunt prea mulți italieni tineri titulari la echipele din Serie A și că este imposibil pentru un selecționer să asambleze o echipă bună. Totul era, de fapt, fals?

– Dar asta e Italia. (Râde) Așa suntem! Când e o știre bună, Italia este complet exaltată, iar când ceva nu merge bine, este complet deprimată. Adevărul este, ca de obicei, undeva la mijloc. Jucătorii buni erau deja acolo, îi văzusem. Trebuia doar să îi încerc.

Printre acești jucători buni era și Jorginho, . Înaintea dumneavoastră, el a mai fost titular doar de trei ori în națională. Asta v-a uimit cumva?

– Pentru mine, era deja un mare jucător. Dar fiecare antrenor are alegerile sale. M-am gândit că Jorginho și Verratti pot juca împreună fără probleme pentru că știu să joace fotbal. Asta e baza tuturor lucrurilor. Mi s-a părut posibil să îi văd asociați la mijloc, deși mulți gândeau diferit. Apoi, bineînțeles, trebuie să încerci. Cu ei, am făcut bine că am încercat. (Râde)

Ați convocat mulți tineri și ați lansat aproape 40 de jucători în națională. A fost doar o alegere sau o necesitate?

– A fost o necesitate, trebuia să reînnoim puțin. Am decis să convocăm mai mulți jucători tineri cu puțină experiență internațională, dar care aveau calități. Și am considerat că totul este doar o chestiune de timp. Pentru mine, ceea ce contează sunt calitățile tehnice. Restul vine de la sine.

câştigarea EURO 2020 şi medalie de bronz în sezonul 2020-2021 al Ligii Naţiunilor sunt performanţele lui Roberto Mancini la naţionala Italiei

Schimbarea la față a Italiei: regăsirea plăcerii jocului

Dar experiența contează, de asemenea, pentru a nu simți greutatea tricoului pe care îl îmbraci, nu?

– I-am menținut și pe jucătorii cu mare experiență și au fost foarte importanți. Este un echilibru. Cei mai vechi din echipă i-au ajutat pe cei tineri să își găsească locul. Este fundamental.

Dar cum ați făcut pentru a ajunge la acest nivel de încredere, chiar fără niciun bagaj internațional, precum Nicolo Barella?

– Le-am spus să joace calm. Le-am spus că vom încerca să propunem un joc ofensiv, atrăgător, care ar putea plăcea tifosilor pentru că trebuia să ne recucerim suporterii. Un joc care le-ar putea face plăcere și lor, jucătorilor. Le-am spus și am repetat că este important să se distreze pe teren, să găsească plăcerea jocului. Și asta s-a întâmplat.

Cu dumneavoastră, Italia și-a schimbat stilul: atacă fără calcule și își asumă riscuri. Nu este o Italia prea italiană. Ați reușit să creați și o mică revoluție culturală, nu?

– Da, este adevărat, cel puțin parțial. Dar nu uit că Italia a câștigat patru Cupe Mondiale cu patru sisteme de joc diferite. Așa că nu cred că trebuie un sistem sau un stil de joc particular pentru a câștiga. Noi am încercat să dezvoltăm un joc mai european, să jucăm fotbalul care merge astăzi. Lucrurile au mers bine și trebuie continuat la fel.

4 goluri a primit Italia în cele 7 meciuri de la EURO 2020

“Nu există o formulă pentru a câștiga”

Această dorință de a juca ofensiv vine din trecutul dumneavoastră de jucător de atac?

– Când eram jucător, îmi plăcea să atac, dar mă gândesc că putem câștiga și jucând foarte defensiv, așteptând în spate, iar Italia știe foarte bine asta. (Râde)

Atunci, de ce ați vrut să jucați așa cum ați făcut-o?

– Pentru că aveam jucătorii potriviți pentru asta. Important este să joci din plăcere, să te simți bine pe teren. Îmi doream echipă care să joace, cu propria identitate. Dar este alegerea mea, nu există SOLUȚIA bună. Nu există o formulă pentru a câștiga.

Ați vrut o echipă care să joace fotbal, dar a câștigat pentru că a fost capabilă să se apere și să reziste, de asemenea, mai ales în fața Spaniei, în semifinale.

– Da, este adevărat, am suferit în fața jocului de posesie al Spaniei. Este singurul meci în care am suferit cu adevărat. Spania, prin jocul său de pase, face să sufere pe oricine. Contra Angliei, am avut probleme în primul sfert de oră, dar apoi am controlat jocul și am atacat în continuu.

7 echipe a antrenat Roberto Mancini în carieră

“Asta este istoria fotbalului italian: mereu ne-am apărat mai bine decât ceilalți”

Cum ați defini identitatea Italiei în fotbal?

– Identitatea Italiei este definită prin apărare, incontestabil. Este istoria fotbalului nostru: mereu ne-am apărat mai bine decât ceilalți. Cred că o echipă trebuie să fie echilibrată, să fie capabilă să se apere, să fie pregătită mental pentru asta pentru că în fiecare meci, chiar și în cele mai abordabile, există cel puțin un moment în care trebuie să te aperi. Și să fie capabilă să folosească mingea, să iasă rapid din apărare când poate și să fie capabilă să înscrie goluri în diferite feluri. Pentru mine, trebuie toate acestea.

V-au uimit cumva resursele mentale ale jucătorilor dumneavoastră, unii foarte tineri și cu puțină experiență?

– Nu, mă așteptam. Știam că echipa are resurse și că poate câștiga. Apoi, meciurile sunt decise de unele detalii, de momente minore. Dar am realizat o serie de invincibilitate enormă. Am pierdut în fața Spaniei în Nations League, după 37 de meciuri fără înfrângere, pentru că am fost reduși la zece, altfel nu am fi pierdut meciul acela.

După victoria de la EURO, vara a fost plină de victoriile italiene: un record de medalii la Jocurile Olimpice, rezultate bune la Jocurile Paralimpice, două titluri europene la volei. Credeți că succesul de la Campionatul European a provocat un elan?

– Da. Sunt convins că am dat un impuls frumos. Mulți sportivi au gândit ca noi, adică: “Suntem aici și vom încerca să câștigăm pentru că nu suntem cu nimic mai slabi decât ceilalți. Așa că trebuie să dăm maximum pentru a încerca să ajungem cât mai sus posibil.” Această victorie a creat o dinamică pentru toți sportivii. Încrederea se transmite mai departe.

14 trofee are Roberto Mancini în palmaresul ca antrenor, printre care se numără titluri în Serie A şi Premier League

Construirea unui grup de prieteni, unul dintre principalele motive ale succesului de la EURO

Italia a fost lovită dur de pandemia de Covid. Cumva acest context particular a reliefat și mai bine victoria dumneavoastră?

– Cel mai frumos a fost să oferim bucurie oamenilor care veneau după luni de suferință. Oameni care au fost loviți direct sau cei din cercul lor de apropiați, dar și tinerii care au suferit stând în case pentru că nu s-au putut bucura de tinerețea lor cu prietenii. M-am gândit mult la aceștia. Și a fost o plăcere enormă să îi văd atât de fericiți. Nu a fost nevoie să le vorbesc jucătorilor despre Covid, în vestiar, în timpul competiției.

Imaginea acestui EURO este și cea a bucuriei alături de Gianluca Vialli, fostul vostru coleg și prieten de 30 de ani. Se poate câștiga și fără aceste valori umane într-un grup, după părerea dumneavoastră?

– Faptul că am construit un grup de prieteni a fost, cred, unul dintre principalele motive ale victoriei noastre. Băieții au regăsit un puternic spirit de solidaritate între ei și asta a fost foarte important.

Este meritul selecționerului, nu? Trebuie să creezi un grup care să reziste.

– Când știi că poți rămâne împreună timp de 50 de zile, ești obligat să te gândești și la aspectul uman, dincolo de calitățile tehnice ale unuia sau altuia. Ai nevoie de un grup care să rămână unit, chiar și la greu. Dar este meritul tuturor, de la însoțitorul de bord la selecționer. Suntem toți importanți și toți am muncit împreună timp de șapte săptămâni, de dimineață până seara, uneori chiar până târziu în noapte. Este foarte mult și trebuie ca toată lumea să aibă o stare de spirit bună.

până în iulie 2026 mai are Roberto Mancini contract cu naţionala Italiei

“Detaliile care ne-au fost favorabile înainte s-au întors acum împotriva noastră”

După EURO, statutul dumneavoastră s-a schimbat. Și în ultimele meciuri din preliminariile Cupei Mondiale, cu Elveția și Irlanda de Nord, am văzut că presiunea apăsa mai mult. Este complicat să devii campion european?

– Da, fără îndoială că este un pic mai complicat. Dar am avut atâtea ocazii de a ne califica înainte, iar detaliile care ne-au fost favorabile înainte s-au întors acum împotriva noastră. Am dominat ambele meciuri cu Elveția, dar nu am câștigat niciunul. Este păcat, dar trebuie să ne suflecăm mânecile și să ne gândim la ce urmează. Știm că avem calitățile pentru a câștiga și vom câștiga.

Dar trebuie să așteptați până în martie…

– Da, din păcate.

Nu vă place să așteptați atât, nu?

– Nu, deloc.

Vă lipsește ritmul de la echipele de club?

– Da, îmi lipsește mult. Să antrenezi zi de zi, să joci din trei în trei zile este mult mai bine decât să joci o dată din când în când.

Vă doriți să antrenați din nou o echipă de club?

– Vom vedea. Acum, este greu de spus. Avem aceste două meciuri de baraj, care sunt foarte importante, apoi vom vedea ce se întâmplă. Nu plănuiesc nimic până acolo.