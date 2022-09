Roger Federer, pledoarie emoționantă despre tenis. Ultima dorință a lui Mr. Perfect. Video

A sosit și Laver Cup. Momentul care, după cum a anunțat deja, reprezintă reprezentația de adio a lui Roger Federer. Iar elvețianul l-a prefațat, cu declarații emoționante, în media, dar și într-o conferință de presă dedicată momentului. Și a vorbit pe larg despre circumstanțele retragerii, despre ceea ce simte acum despre încheierea carierei și rolul său viitor în tenis. Dar și alături de cine ar vrea să joace ultimul meci.

”Mi-aș dori să joc ultimul meci cu Nadal”, a recunoscut, Roger Federer

Roger Federer a anunțat că a cincea ediție a Laver Cup, găzduită de ”The O2 Arena” din Londra, în acest final de săptămână, va reprezenta ultima sa apariție oficială.

ADVERTISEMENT

Reamintim, este vorba despre o confruntare sub egida ATP, care opune echipele Europei și Restului Lumii. Europenii încercând să se impună pentru a cincea oară la rând.

. Și au existat tratative. Pentru că regulile Laver Cup implică faptul că fiecare jucător selecționat într-una dintre echipe trebuie să joace un meci de simplu în primele două zile.

ADVERTISEMENT

Și, totul este în regulă. ”E un eveniment ATP, pe care nu vreau să-l încurc și să-l dau peste cap. În același timp, îmi știu limitele. De aceea l-am întrebat pe Bjorn (n.r. Björn Borg, căptitanul Team Europe) dacă pot juca doar dublu.

Iar apoi Matteo (n.r. Berrettini, rezervă în Team Europe) ar putea să-mi ia locul și să joace sâmbătă în locul meu. Bjorn a vorbit cu John (n.a. McEnroe, căpitanul Team World), cu turneul și cu ATP și totul e în regulă.

ADVERTISEMENT

Așa că iată-mă aici, pregătindu-mă pentru un ultim meci. Vom vedea cu cine voi face echipă. Am emoții, pentru că n-am mai jucat de atât de mult timp. Sper să fiu cât de cât competitiv”, a spus Federer.

Din nou pereche cu Rafa?

Din echipa Europei mai fac parte Rafa Nadal, Andy Murray, în premieră, Novak Djokovic, Casper Ruud și Stefanos Tsitsipas. În timp ce rezerve sunt Matteo Berettini, principal, și Cameron Norrie.

ADVERTISEMENT

Federer va juca cel de-al 1750-lea și ultimul meci din Turul ATP vineri, 23 septembrie 2022. La exact cinci ani după primul său meci de dublu cu Nadal ca partener. Se întâmpla în 2017, la întâia ediție a Cupei Laver.

ADVERTISEMENT

Un moment ales special. Căci, să nu uităm, ultimul joc profesionist la simplu a fost pe 7 iulie 2021, în sferturile de finală de la Wimbledon. La exact 23 de ani după meciul său de debut la simplu, pe 7 iulie 1998, la Gstaad.

Iar Roger ar vrea să facă iar pereche, la jocul de adio, cu Rafa. ”Îmi pun pantofii, îmi pun tricou, mă gândesc la joc. Este frumos și intens.

Este clar că cel mai frumos lucru ar fi să joc aici cu Nadal la dublu, pentru că era marele meu rival. Ar însemna un moment unic.

Pentru că dincolo de rivalitate a existat respect. Între familii, echipele de antrenori, între noi, căci am trecut peste momentele în care eram de cealaltă parte a fileului.

Și am construit o relație frumoasă. Ar putea să fie un mesaj frumos nu doar pentru tenis, pentru sport, ci pentru lume în general”, a precizat Federer.

De ce Londra ca loc al retragerii?

Despre locul retragerii, Roger spune că simte că Londra era locul perfect pentru asta. Pentru că este locul în care a obținut o mulțime de succese. La Wimbledon, ATP Finals, dar și unde a pornit totul, cu un titlu la juniori la Wimbledon.

”Sunt fericit să mă retrag aici, la Londra. Orașul a fost mereu special pentru mine, poate cel mai special, cu Wimbledon și cu faptul că am jucat aici la O2 (n.r. la ATP Finals) atâția ani.

Mi s-a părut potrivit. Și cu publicul m-am simțit mereu bine aici. Și cu Bjorn Borg pe bancă pentru ultimul meci, și cu ceilalți băieți lângă mine, mi s-a părut că nu m-aș simțit deloc singur la retragere.

Nu am vrut să confisc evenimentul cu retragerea mea, dar pe de altă parte mereu mi-a părut rău de jucătorii care se retrag la turneele din circuit și la un moment dat pierzi acel ultim meci și ești acolo, singur.

99 la sută din timp pierzi la turneul de retragere, pentru că nu poate câștiga decât unl singur. Mi s-a părut că să mă retrag aici a fost o opțiune potrivită, dar în același timp am vrut să păstrez intactă integritatea evenimentului, de aceea au fost tot felul de discuții cu toată lumea implicată”, a explicat Roger.

”Cred că scrierea acelui mesaj, să trec prin fiecare cuvânt, să simt ce înseamnă, a fost, într-un fel, ca o vindecare”

Firesc, a vorbit și despre decizia de a se retrage. Și a explicat-o. ”Situația cu genunchiul nu a progresat și a trebuit să iau decizia de a pune capăt carierei. Nu am vrut niciodată să intru sub cuțit, dar a trebuit să o fac de câteva ori.

Am avut mult timp să iau o decizie pentru că nu am mai jucat de peste un an. Am fost trist când mi-am dat seama că este sfârșitul.

Am luat această decizie vara aceasta după Wimbledon. Bineînțeles că am vrut să continui să joc, dar nu am putut”, spune Roger Federer.

Care a detaliat și motivele pentru care hotărârea și, mai apoi, anunțul, au întârziat. ”Nu a fost ușor să răspund la toate întrebările legate de ideea de a renunța la tenis fără să mă simt anxios. Am vrut ca oamenii să fie fericiți când îmi luam rămas-bun, să nu-mi spună că le pare rău tot timpul.”

Un subiect pe care l-a abordat, de altfel, și la .

”Au fost săptămâni emoționante, tot trecând prin acele cuvinte ca să le găsesc pe cele potrivite pentru anunțul de retragere, ca să reflecte ce simt și să le mulțumesc tuturor celor care m-au ajutat de-a lungul drumului.

Întotdeauna mi-am împins în viitor gândurile despre retragere. Îmi ziceam, cu cât mă gândesc la asta, cu atât devin pe jumătate retras, și ăsta nu-i modul de a aborda lucrurile pentru mine, ca jucător de tenis.

Așa că voi gestiona situația când îi va veni cu adevărat timpul. Și i-a venit timpul. Și am gestionat-o. Cred că scrierea acelor cuvinte, să trec prin fiecare dintre ele, să simt ce înseamnă, a fost, într-un fel, ca o vindecare”, a mărturisit Federer.

Ce a însemnat tenisul pentru ”FedEx” și de ce e cel mai mândru dintre realizările sale

Federer spune că nu s-a gândit niciodată când a început să joace că va obține atât de multe. Și a rezumat lucruri pe care le-ați aflat deja. Inclusiv din acel .

”Nu cred că e nimeni care se gândește atunci când crește că o să câștige atât de multe. Ești fericit să câștigi un Wimbledon, ceea ce e deja extraordinar. Sau să devii numărul 1, să fii cel mai bun.

Dar nu te gândești la câte săptămâni, astea-s discuții pe care le au jurnaliștii sau fanii. La început, a fost doar speranța că voi fi în circuit într-o bună zi.

Sau să intru în Top 100, era mare lucru venind dintr-o țară mică, unde nu avem o bază de selecție prea mare”, spune Federer.

De ce este cel mai mândru dintre realizări? ”Era cunoscut la început faptul că eram destul de dezordonat la începutul carierei.

Să devin unul dintre cei mai constanți jucători din istorie e un pic de șoc și pentru mine. E o mare realizare personală, că am putut sta în top atât de mult.

Vor fi multe lucrurile care-mi vor lipsi, fanii în primul rând. Îmi va fi dor de asta, de fiecare interacțiune de pe teren și din afara lui.

Sunt mândru că am putut să joc atât de mult timp la un astfel de nivel și să am atâția susținători. Am văzut în timpul pandemiei, la Paris, cum e să joci cu tribunele goale. Îmi va fi dor să am arenele pline de partea mea”.

De ce crede că tenisul nu va suferi după era din care a făcut parte

”Nu ai nevoie de toate recordurile ca să fii fericit, vă pot asigura de asta”, spune Roger Federer. Parcă pentru a pune punct pledoariei despre ceea ce a fost.

Ce urmează? În opinia sa, fanii nu trebuie să fie îngrijorați pentru viitorul acestui sport. Și spune că este convins că tenisul va avea alte staruri.

”Când am apărut eu, la fel nu ne așteptam la o astfel de eră. Era un fel de cădere după retragerea lui Sampras, erau aceleași discuții despre cine va veni acum.

Apoi am venit eu, apoi a venit Rafa. Apoi a venit Novak, apoi Andy, apoi toți la un loc. Dintr-o dată, am avut acest amestec frumos.

Cu toții am câștigat și am dominat pentru mai bine de 10 ani, am câștigat mereu aceleași turnee, aproape nimeni altcineva nu a putut să le mai câștige, de parcă am fi avut exclusivitate pe ele.

Cred că a fost o bucurie și pentru fani să privească toate astea, și-s sigur că pentru unii fani va fi trist că eu nu mai sunt în preajmă, dar în același timp, vor fi mereu jucători noi minunați.

Cred că circuitul oferă oportunitatea pentru povești incredibile, și de aceea sunt sigur că jocul de tenis e în siguranță și sunt sigur că va cunoaște alte superstaruri incredibile”, a explicat Federer.

Ne promite că-l vom mai vedea

La final, o promisiune. Pentru toți cei care l-au iubit sau măcar l-au prețuit pe acest jucător legendar numit Roger Federer. Elvețianul spune că nu o să se facă nevăzut.

”Vreau ca fanii să știe că n-o să mă transform într-o fantomă. Chiar vorbeam cu Bjorn Borg, el nu s-a întors la Wimbledon decât după 25 de ani de la retragere. E total de înțeles, viața lui, motivele lui. Eu nu cred că o să fac la fel însă.

Tenisul mi-a dat atât de multe lucruri. Am fost prin preajmă de foarte mult timp, m-am îndrăgostit de prea multe lucruri.

Ador să văd iar oamenii din tenis și asta voiam să-i asigur pe fani, mă veți vedea din nou. În ce fel, nu știu. Trebuie să mă mai gândesc la asta”, a încheiat elvețianul.