Români la Tokyo 2020 miercuri, 4 august. Alexandru Novac intră în concurs la aruncarea suliţei! Kriszta Incze luptă pentru bronz

În a 13-a zi de la Jocurile Olimpice de la Tokyo, România îi va avea în concurs pe Alexandru Novac, în calificări la aruncarea suliţei şi pe , care intră în recalificări şi speră la o medalie la lupte libere.

ADVERTISEMENT

Programul sportivilor români la JO Tokyo 2020 miercuri, 4 august

ATLETISM

03:05 – Alexandru Novac (aruncarea suliţei) – calificări

LUPTE LIBERE

05:00 Kriszta Incze – Anastasijei Grigorijeva , (cat. 62 kg) – recalificări

– , (cat. 62 kg) – recalificări 12:15 Kriszta Incze – meci pentru bronz (dacă se impune în meciul cu Grigorijeva)

Alexandru Novac luptă pentru calificarea în finala de aruncarea suliţei

Alexandru Novac îşi face debutul la Jocurile Olimpice în proba de aruncarea suliţei. Sportivul în vârstă de 24 de ani a încheiat pe locul 2 la Jocurile Olimpice de Tineret de la Naning, în 2014.

ADVERTISEMENT

În perioada de izolare, Alexandru Novac s-a pregătit la malul mării pentru a face baremul la Jocurile Olimpice:

“Am stat două luni și jumătate în Portugalia, a fost o pregătire foarte, foarte bună. Din păcate, a trebuit să mă întorc în România și să continui pregătirea aici.

ADVERTISEMENT

Am stat în izolare două săptămâni, apoi am venit la Constanța și am început să mă pregătesc aici mai intens”, a spus Novac în urmă cu un an.

Kriszta Incze luptă pentru bronz la Tokyo

Kriszta Incze a pierdut în sferturile de finală de la lupte împotriva campioanei mondiale şi principalei favorite, . Însă, pentru că adversara ei a ajuns în finala olimpică, românca mai are o şansă.

ADVERTISEMENT

Astfel, Kriszta intră în recalificări şi va lupta în primul meci împotriva sportivei din Letonia, Anastasijei Grigorijeva. Meciul se va desfăşura de la ora 05:00, ora României.

Dacă se va impune în confruntarea cu letona, Kriszta Incze va lupta pentru bronz de la ora 12:15. Luptătoarea ar putea aduce României a cincea medalie la Jocurile Olimpice.