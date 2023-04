România, 2023, ireal! Nae Constantin, detalii incredibile despre condițiile de la Petrolul: „Așteptam să termine domn’ director”. Video Exclusiv

Nae Constantin, antrenorul care , s-a aflat în platoul cele mai recente ediții a emisiunii FANATIK SUPERLIGA. La două luni de la despărțirea de „lupii galbeni”, Nae Constantin a dezvăluit condițiile șocante de la Petrolul Ploiești.

Nae Constantin, detalii incredibile de la antrenamentele Petrolului: „Condiții proaste, proaste, proaste!”

Sunt bine cunoscute s-a confruntat, mai ales atâta timp cât pe banca tehnică a echipei s-a aflat Nae Constantin. Antrenorul de 49 de ani a fost înlocuit pe banca prahovenilor de nașul său, Florin Pîrvu.

ADVERTISEMENT

Nae Constantin a mărturisit că în perioada de la Petrolul Ploiești nu a putut să transfere jucătorii pe care și i-ar fi dorit și l-a dat exemplu pe Mario Rondon, ajuns între timp la Sepsi. „N-a existat o listă de transferuri niciodată. Am stabilit mai întâi ce sistem vrem să jucăm și încercam să punem din ce avem. Puneam și încercam să completăm după.

VEZI VIDEO MAI JOS

Vă dau exemplu, Rondon, l-am vrut, dar a mers la Sepsi. Jucători mi-am dorit și la un moment dat ajungeau pe niște liste, dar când ajungeai să discuți cu ei… Ce jucători ar fi venit la Petrolul care se știa că n-are finanțare, condiții de antrenament și aveai de ales între Petrolul și Sepsi cum a fost cazul lui Rondon.

ADVERTISEMENT

Te duci frumos la Sf. Gheorghe. Așa a fost și așa s-a mers la Petrolul șapte-opt luni cât am stat acolo. Condiții proaste de antrenament, proaste, proaste”, a dezvăluit Nae Constantin, în exclusivitate, la FANATIK SUPERLIGA.

România, 2023! Petrolul Ploiești, condiții ireale de antrenament: „Nu puteai să mergi pentru că directorul juca tenis cu piciorul”

Nae Constantin a dezvăluit că înainte de fiecare ședință de pregătire trebuia să fie pregătit cu două variante de antrenament. „Găzarii” nu aveau un loc stabilit pentru antrenament, ci erau nevoiți să meargă în comunele din apropierea orașului pentru a se pregăti.

ADVERTISEMENT

„Mergeam în mai multe. (n.r. baza de antrenament Crângul lui Bot) Nu mai există. Au crescut copaci. Aveam 3, 4 locații în care am fi putut să mergem și mergeam în funcție de cum era vremea pentru că dacă ploua sau se anunța ploaie domnul de acolo la baza sportivă Strejnic de la Conpet ne spunea: ‘nu pot să vă primesc că îl stricați’. Eu trebuia să fiu în fiecare zi pregătit cu două variante de antrenament”, a mai spus Nae Constantin.

Ulterior, fostul tehnician al „lupilor galbeni” a dezvăluit motivul uluitor pentru care echipa sa nu putea merge la antrenamente pe unul dintre terenurile de pregătire. „Aveam o bază a noastră undeva într-un sat, într-o colonie, unde fusese o fabrică și era un teren. În condiții destul de proaste de antrenament, acela era terenul nostru de bază de antrenament.

ADVERTISEMENT

Când n-aveam unde și ne refuzau, mergeam acolo. Terenul de la Brazi ar fi putut să fie un teren decent, dacă era îngrijit. Dar nu-l îngrijeau. Nu puteai să mergi pentru că își dorea în ziua în care tu îți puneai antrenamentul directorul să joace tenis cu piciorul. Își dorea domnul director să joace tenis cu piciorul și tu trebuia… Au fost cazuri nu cu mine, dar cu alți antrenori în care au așteptat să termine domnul director.

ADVERTISEMENT

Era antrenamentul programat. Echipa a ajuns la ora stabilită, doar că domnul director a vrut să joace tenis cu piciorul. A trebuit să stea echipa pe margine, eventual să facă și galerie. În fiecare zi trebuia să am două variante de antrenament pregătite”, au fost detaliile incredibile ale lui Nae Constantin, la FANATIK SUPERLIGA.

„Se plângeau că terenul era tare, îi dureau genunchii”

„Trebuia să le dai plăcere. Ei se plângeau că terenul era tare, îi dureau genunchii. Îi și cred, i-am crezut tot timpul. Din punctul meu de vedere, au fost ca și grup foarte ok. Au acceptat compromisuri. Jucători de Liga 1 să vii și să accepți niște lucruri. Au jucat majoritatea pe la alte echipe și știau condițiile și cum ar fi trebuit să fie în mod normal.

Să accepți toate lucrurile astea. Condiții de antrenament grele, situație financiară grea. (n.r. masă după antrenament) Aia nu s-a pus niciodată problema, n-a fost. Băiatul care ne-a ținut în cantonament, nici nu știu dacă și-a luat banii de un an și ceva unde făceam cantonamentele înainte de joc.

Tot respectul, altul ne-ar fi dat cu șutul. Au fost condiții foarte grele. Multă lume nu înțelege sau nu vrea să înțeleagă, dar ce-a făcut Petrolul într-un an jumătate: promovarea și anul acesta din SuperLiga, e ca și cum ai câștiga campionatul în România”, a spus Nae Constantin.

Nae Constantin trage un semnal de alarmă pentru Petrolul: „Mai sunt multe meciuri de jucat”

Petrolul Ploiești este cea mai în formă echipă din play-out după primele trei etape. Echipa antrenată de Florin Pîrvu este ca și salvată de la retrogradare și luptă pentru un loc la barajul care duce în cupele europene. Totuși, Nae Constantin consideră că „lupii galbeni” trebuie să își ia măsuri de precauție.

„Petrolul este într-o poziție bună în momentul ăsta, doar că mai sunt multe meciuri de jucat și nu este nimic jucat la momentul ăsta. Am putea spune că a scăpat de retrogradarea directă, deși matematic nu s-a întâmplat, dar cum evoluează și la ce a fost la momentul ăsta am putea spune.

Doar că următorul pas trebuie să scape și de locurile de baraj, apoi abia ar putea să se gândească pentru locul 7. A fost pe foame, pe foame mare. Au mai apărut câțiva jucători acum. Pe început de an au lipsit niște jucători foarte importanți pentru suspendări sau accidentări”, au fost cuvintele lui Nae Constantin.

Nae Constantin a explicat de ce a plecat de la Petrolul: „Am dus-o până unde am putut să o duc”

În ciuda zvonurilor apărute, Nae Constantin a explicat că nu se implică la Petrolul, deși a rămas aproape de „lupii galbeni”. Fostul antrenor al formației prahovene a trecut în revistă motivele pentru care a renunțat la banca tehnică.

„Am dus-o până unde am putut să o duc. În momentul în care am simțit că nu mai merge am ridicat mâna, am plecat prieteni de acolo. Sunt în continuare cu sufletul alături de ei. Mai multe ce pot să spun. A fost o perioadă frumoasă. Ce spui tu Ioana cu foamea, dacă nu ar fi fost foamea probabil n-aș fi fost antrenor la Petrolul, asta e clar.

Dacă ar fi fost condiții cu bani… Pentru mine a fost un lucru bun. Am dus-o cât am putut și în momentul în care am simțit că nu mai merge am preferat să o las într-o poziție destul de bună și să vină cineva cu altă motivație, cu un suflu nou care să ducă mai departe.

„Am făcut o echipă la Petrolul din ce am putut și din cine a vrut”

‘Dau târcoale la nașul meu’. Niciodată. Cu Florin (n.r. Pîrvu) vorbeam mult când eram antrenor, vorbesc mult și acum, când e el antrenor. Nu se pune problema când mă duc la meci să dau târcoale. El știe. Mai sunt oameni care spun că face tactica cu mine, că echipa joacă la fel de închis cum juca cu mine.

Eu sunt antrenor care îmi place să atac, dar trebuie să ai și cu cine să ataci, trebuie să ai o echipă care să poată să atace. Am făcut o echipă la Petrolul din ce am putut și din cine a vrut să vină la Petrolul în momentul acela la noi. Nu am fost în posibilitatea să punem noi condiții.

Cine a vrut să vină am tras de ei să-i aducem și am încercat să facem o echipă care să facă rezultate în primul rând. Am încercat câteva meciuri să jucăm fotbal, dar am văzut că nu merge. Ideea este că lumea este destul de rea la noi în România. Lucruri similare pun etichete diferite”, a fost declarațiile lui Nae Constantin, la FANATIK SUPERLIGA.

FANATIK SUPERLIGA este live de la 10:30 în fiecare zi de luni până vineri, și poate fi urmărită pe site-ul FANATIK, dar și pe canalul de , de la pagina de la contul FANATIK de pe Tik-Tok. Și nu uitați pagina de !