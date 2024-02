România – Croația 26-24, în grupa de calificare la EURO 2024 la handbal feminin. „Tricolorele”, victorie după retragerile lui Neagu și Pintea

Meciul România – Croația are loc miercuri, 28 februarie, cu începere de la ora 17:30, în cadrul grupei 1 a preliminariilor pentru EURO 2024 la handbal feminin. Cele două naționale fac parte dintr-o grupă alături de Grecia și Bosnia-Herțegovina și conduc, ocupând primele două locuri, cu câte patru puncte. Croația este un adversar deosebit de valoros, medalie de bronz la ultimul EURO, iar pentru noi începe viața fără

Unde se joacă meciul România – Croația

Confruntarea România – Croația se desfășoară miercuri, 28 februarie, de la ora 17:30 în Sala Sporturilor din Bistrița, oraș unde handbalul feminin românesc are o bună echipă, Gloria, care este antrenată chiar de selecționerul Florentin Pera. La Bistrița există mare interes pentru handbal, tribunele fiind mai mereu pline, mai ales la partidele echipei naționale.

Florentin Pera este conștient că trebuie timp și multă muncă pentru reconstruirea unei echipe naționale de valoare. „Chiar dacă Croația este medaliată cu bronz la CE 2020 și va alinia miercuri cea mai bună formație a momentului, echipa noastră este motivată și va aborda ambele jocuri cu încredere și dorință clară de victorie. Procesul de reconstrucție nu va fi ușor, dar handbalul românesc feminin nu a dus niciodată lipsă de jucătoare de valoare.

Cine transmite la TV partida România – Croația

Partida – Croația se joacă miercuri, 28 februarie, de la ora 17:30, în Sala Sporturilor din Bistrița, în grupa 1 a preliminariilor EURO 2024 la handbal feminin și va fi televizată în direct și in exclusivitate numai pe postul PRO Arena. O mai puteți viziona intrând pe site-ul FANATIK.RO, în format LIVE VIDEO.

Noul căpitan al naționalei, după retragerea celei care a fost supranumită de străini Messi al handbalului feminin. este coordonatoarea de la Gloria Bistrița, Cristina Laslo. „Sunt foarte onorată, dar și conștientă de responsabilitatea care îmi revine și sper că pas cu pas, alături de fete și de staff, să facem o treabă excelentă. Doar împreună putem deveni o echipă și sper, cu atuurile mele, cu dinamica mea, să-mi ajut colegele”, a declarat, pentru pagina de Facebook a FRH, Cristina Laslo.

Multe indisponbilități în lotul României, două debutante și nouă jucătoare noi față de ultima competiție

Cu siguranță va fi un examen foarte dificil pentru fetele pregătite de selecționerul Florentin Pera. Vom avea un lot foarte tânăr, cu debutantele Ștefania Stoica și Bianca Voica. Nouă jucătoare nu au făcut parte din lotul de la ultima competiție majoră, turneul final al CM. Sunt foarte multe jucătoare indisponibile și culmea că o mare parte dintre ele sunt portari: Alexandra Dindiligan, Diana Ciucă, Eliza Buceschi, Nicoleta Dincă, Yulia Dumanska și Denisa Șandru.

Lotul Croației are nu mai puțin de șapte jucătoare selecționate din Liga Florilor, prima noastră divizie, care le cunosc bine pe jucătoarele noastre, fiind colege de club: Ivana Kapitanovic (Rapid), Tea Pijevic (Gloria Buzău), Katarina Jezic (Dunărea Brăila), Paula Posavec (Gloria Bistrița), Valentina Blazevic (Gloria Buzău), Dejana Milosavljevic (SCM Craiova), Katarina Pavlovic (Minaur Baia Mare).

Cote la pariuri la jocul România – Croația

Deși nu mai sunt Neagu și Pintea și lipsesc atâtea jucătoare importante casele de pariuri tot naționala României o văd având prima șansă la cota de 1,75. O victorie a oaspetelor, care nu pare deloc improbabilă, are cotă de 2,50. Șansă dublă 1X are cotă de 1,55 iar șansă dublă X2 de 2,10. Total goluri peste 52 are cotă 1,65.

Returul va avea loc duminică, 3 martie, la Koprivnica, unde e echipa fanion din handbalul croat, Podravka. Sunt cinci meciuri oficiale între cele două echipe și bilanțul este de 3-2 pentru tricolore. Primul joc, 36-33 pentru noi, a fost în 2008, pentru locul 5 la EURO iar ultimul în 2020, în pandemie, fără spectatori, 25-20 pentru croate, tot în competiție EURO.

Lotul României pentru dubla cu Croația din preliminariile EURO 2024

Portari: Daciana Hosu (SCM Râmnicu Vâlcea), Bianca Curmenț (SCM Craiova)

Extreme dreapta: Mihaela Mihai (CSM Bucureşti), Sonia Seraficeanu (CS Gloria 2018 Bistriţa-Năsăud);

Interi dreapta: Daria Bucur (SCM Gloria Buzău, Alicia-Maria Gogîrlă (SCM Râmnicu Vâlcea), Alisia Boiciuc (CSM Corona Braşov);

Centri: Cristina Laslo (CS Gloria 2018 Bistriţa-Năsăud), Andreea Cristina Popa (HC Dunărea Brăila), Elena Roşu Dache (CS Măgura Cisnădie);

Interi stânga: Bianca Bazaliu (CS Gloria 2018 Bistriţa-Năsăud), Diana Lixăndroiu (CSM Slatina), Angela Ştefania Stoica (CSM Bucureşti);

Extreme stânga: Corina Lupei (HC Dunărea Brăila); Roberta Stamin (HC Zalău)

Pivoți: Lorena Ostase (CS Rapid Bucureşti), Ana Ciolan (CSM Târgu Jiu), Elena Bianca Voica (CSM Corona Braşov).