Pentru România s-a încheiat visul de a participa la Jocurile Olimpice. “Tricolorele” au pierdut confruntarea cu Germania, .

România îşi vede spulberat visul olimpic! 10 detalii de la Herning după eşecul cu Germania

FANATIK a asistat la meci din şi vă prezintă 10 detalii de la o confruntare pe care “tricolorele” au avut-o în mână, dar au încheiat-o cu o nouă înfrângere:

ADVERTISEMENT

1. Am căzut fizic în repriza secundă. Jucătoare cheie precum Eliza Buceschi, Cristina Laslo şi Cristina Neagu, proaspăt revenită după accidentare, nu au mai putut în partea secundă. Asta în timp ce nemţoaicele ne-au dominat din punct de vedere fizic, mai ales în partea secundă, când au întors rezultatul.

2. Extremele au ratat din toate poziţiile. Din nou, ca şi în meciul cu Danemarca, extremele au jucat la un nivel sub aşteptări. Alexandra Badea a avut zero goluri din două aruncări, Alexandra Dindiligan un gol din două aruncări, Sonia Seraficeanu două goluri din cinci aruncări, iar Nicoleta Dincă, zero goluri din trei aruncări. Doar 27% procentajul de reuşită din extremă. Adversarele au avut 67%.

ADVERTISEMENT

Daciana Hosu, evoluţie extraordinară în poarta României!

3. Cristina Neagu, bine în prima repriză, rău în a doua. Interul stânga a intrat bine în meci şi a făcut foarte bine faza de apărare în prima parte. Dar s-a văzut că trei săptămâni nu s-a putut antrena la capacitate maximă şi în repriza secundă nu a mai putut.

4. Daciana Hosu, evoluţie extraordinară. Apărarea României a funcţionat excelent, iar , în care a avut 13 intervenţii. Totuşi, Germania a marcat 24 de goluri, foarte puţine, dar au fost de ajuns.

ADVERTISEMENT

5. Bazaliu a intrat bine în meci, dar prea târziu. Bianca Bazaliu a reuşit trei goluri în final de meci, de pe linia de 9 metri. Însă, interul stânga a intrat prea târziu, când soarta partidei era deja decisă.

Germania a suferit în atac! Şi tot a câştigat

6. Eficienţă foarte mică la finalizare. România a avut, la fel ca şi în meciul cu Danemarca, o eficienţă de 50% la finalizare. Din 44 de şuturi am reuşit să marcăm 22 de goluri. Rezultatul putea fi altul dacă reuşeam să gestionăm mai bine acest aspect.

ADVERTISEMENT

7. Nemţoaicele au suferit în atac. Chiar dacă s-au apărat excelent, jocul de atac al Germaniei a fost deseori lent şi previzibil. În prima repriză le-am anihilat perfect, dar adversarele au reuşit să revină de la un deficit de trei goluri şi să meargă la un avantaj de maximum cinci goluri. O şansă mare ratată de “tricolore”, care au pierdut în faţa unei echipe pe care au avut-o la îndemână.

8. Niciun gol marcat pe contraatac. Din păcate, după victoria cu Serbia a dispărut jocul rapid, cu multe contraatacuri şi cu goluri marcate de extreme. În confruntarea cu Germania, nu am marcat niciun gol pe contraatac. Nici adversarele nu au excelat, dar au înscris de două ori.

9. A mers mai bine linia de 9 metri. Dacă în primele meciuri, am suferit pe linia de 9 metri, de această dată, acest capitol a fost mult îmbunătăţit. România a marcat 10 goluri (aproape jumătate) cu aruncări de la distanţă. Degeaba, din păcate.

10. Danezii nu au fost interesaţi de meci. Deşi era un meci cu încărcătură, în joc fiind un loc în sferturile Mondialului, danezii au fost în număr mai mare în fan zone decât la meciul România – Germania. Au fost aproximativ 1000 de fani în sala de 12.500 de locuri din Herning.