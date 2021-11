România ocupă locul 10 în Europa la consumul de alcool pur. Câți litri consumă anual un român

Alcoolul este una dintre cele mai vechi substanțe consumate la nivel mondial. Cantitățile și tipurile de alcool utilizate variază foarte mult în funcție de locație.

Organizația Mondială a Sănătății (OMS) a realizat un top la nivel mondial al țărilor unde această substanță este una extrem de populară printre cetățeni.

România, în top 10 în Europa la consumul de alcool pur. Un român consumă anual 11 litri

Din datele oficiale aflăm că Europa domină categoric. Astfel, pe primele locuri în top, cu un consum de aproape 13 litri per capita, se află Letonia şi Cehia, iar la coada clasamentului sunt Italia, Suedia şi Grecia cu cifre aproape la jumătate.

În ceea ce privește România, țara noastră intră la limită în top 10, cu un consum anual de circa 11 litri pe cap de locuitor.

Din topul la nivel mondial realizat de OMS și prezentat de site-ul reiese că 8 dintre cele 10 ţări cu cel mai ridicat pur pe cap de locuitor se află în Europa, însă România nu se numără printre acestea.

În majoritate vorbim de state din Europa Centrală şi de Est, printre care Letonia (locul 2), Republica Cehă (locul 3), Lituania (locul 4) şi Austria (locul 5).

În ciuda dominației generale a ”Bătrânului continent”, liderul mondial al consumului de alcool pe cap de locuitor sunt Insulele Cook, care conduce în lume cu un consum anual de 13 l de alcool pe cap de locuitor, arată sursa citată.

Acest top OMS este valabil pentru 2019, cel mai recent an pentru care există date. Dată fiind pandemia, consumul din HoReCa a fost mutat acasă în ultimii doi ani şi astfel a crescut canalul de retail, însă per total nu există variaţii majore în ceea ce privește cantitatea medie consumată de la an la an.

Iată cum arată top 10 consum de alcool pur în statele din Europa:

Letonia 12.90 (l alcool pur / cap de locuitor) Republica Cehă 12.73 Lituania 11.93 Austria 11.90 Estonia 11.65 Franţa 11.44 Bulgaria 11.18 Slovenia 11.05 Luxemburg 11.00 România 10.99

România, locul 2 în Europa la consumul băuturilor alcoolice

Într-un top al țărilor UE privind consumul zilnic de , România se află pe poziția secundă. Conform Eurostat, 8,4% dintre cetățenii adulți europeni consumă băuturi alcoolice în fiecare zi.

În clasamentul privind consumul intens de alcool, Italia se află pe ultimul loc, alături de Cipru, cu 4%, fiind departe de media UE, de 19%.

Circa 35% dintre români au spus că au luat parte la episoade de consum intens de alcool cel puţin o dată pe lună în anul 2020. Ponderea înregistrată de România a fost a doua cea mai mare din UE, după cea din Danemarca, de 38%. Pe locul 3 se află Luxemburg, cu 34%, notează .