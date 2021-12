România îşi încheie luni participarea la Campionatul Mondial! Adi Vasile: “Poziţia Suediei este ingrată!”

România încheie luni . “Tricolorele” vor juca de la ora 19:00 împotriva Suediei un meci care le poate aduce în primele 10 echipe la acest turneu final, obiectiv trasat de FRH.

România îşi încheie luni participarea la Campionatul Mondial! Misiune grea cu Suedia

Va fi însă o misiune infernală. Suedia este neînvinsă, a încheiat la egalitate cu Norvegia şi este la mâna ei în lupta pentru sferturi. Dacă nordicele bat la mai mult de trei goluri, vor fi calificate în sferturi.

Selecţionerul susţine că presiunea va fi pe adversare, aflate într-o poziţie ingrată, în condiţiile în care o înfrângere le va trimite din primele 8 echipe în preajma locurilor 15-16:

“Noi suntem primii dornici de puncte. Trebuie să facem toate lucrurile care depind de noi şi să facem un meci în care să fim mulţumiţi de noi. Suedia este un adversar foarte bun şi asta nu face decât să ne aducă şi mai multă bucurie de a juca, să te testezi împotriva unui adversar cu adevărat bun.

La ora meciului, Suedia a fost la fel de puternică, la nivelul Norvegiei. Este un adversar foarte bun, sunt două şcoli de handbal asemănătoare. Pe hârtie, Norvegia trebuia să fie favorită, în sport nu tot timpul este despre un calcul al hârtiei.

Adi Vasile: “Poziţia Suediei este foarte ingrată. O victorie îi duce în primele opt, o înfrângere îi duce foarte departe”

Ne dorim să facem este acelaşi lucru. Vrem să jucăm mai bine decât împotriva Olandei. Dacă o vom face, simţim pe pielea noastră progresul şi ceea ce se va întâmpla în teren. Este toată concentrarea noastră.

Este ultimul meci al turneului, din păcate. Poziţia Suediei este foarte ingrată. O victorie îi duce în primele opt, o înfrângere îi duce foarte departe şi ar putea să fie singurul lor meci pierdut. Undeva, balanţa asta este de nişte detalii care nu sunt logice, dar asta e realitatea.

“Putem demonstra că un grup este foarte important, dar aceste lucruri nu vor fi suficiente”

Este o părere de rău pentru că finalul meciului cu Olanda ne face să fim aşa aproape încât să spunem că am atins un punct, dar nu o facem. Sunt acele mici diferenţe din sport pentru care trebuie să munceşti foarte mult astfel încât peste un an sau doi acest minus 1 să se transforme în plus 1.

Din punctul nostru de vedere, viitorul sună bine. Demonstrăm că avem calitate, uniune, putem demonstra că un grup este foarte important, dar aceste lucruri nu vor fi suficiente, dacă munca nu se va dezvolta foarte profesionist, la nivelul de top al handbalului internaţional, cu un procent de viziune.

E de mare ajutor publicul. Eu de abia aştept să ajung la sală ca să îi vedem acolo. Este un public de 5 stele, sperăm să putem întoarce măcar o parte din dragostea pe care ne-o arată şi mai avem o şansă să facem asta”, a spus selecţionerul.

Diana Ciucă: “Este ultimul meci şi în primul rând nu trebuie să riscăm accidentări. Ultima impresie contează”

Portarul Diana Ciucă a spus înaintea meciului că România va intra în teren cu gândul la victorie, însă echipa are multe lucruri bune pe care le-a obţinut la turneul final:

“Trebuie să fim concentrate, este ultimul meci şi în primul rând nu trebuie să riscăm accidentări. Ultima impresie contează. Sper să ne facem jocul, să fie un joc bun, să putem să finalizăm bine în mai multe situaţii şi să ne apărăm bine.

Există şi o părere de rău că nu ne-am calificat, dar plecăm de aici cu multe lucruri bune şi mergem mai departe. În mare parte, sunt mulţumită. Se putea şi mai bine, dar vrem să progresăm. Am mai fost la echipa naţională în trecut, dar acum e un sistem mult mai bun în apărare.

“Vrem să ţinem ritmul sus şi să arătăm că putem să jucăm cu echipe mari”

Fetele îşi doresc să facă mai mult apărare ca înainte, dar mai avem de lucrat. Suntem pe progres, ceea ce e foarte bine. Suedia a făcut un meci frumos cu Norvegia. Cu noi va fi la fel.

Vrem să ţinem ritmul sus şi să arătăm că putem să jucăm cu echipe mari. Până la urmă noi am jucat şi cu Olanda. Publicul este foarte frumos. Îi apreciem, poate uneori nu facem cele mai bune meciuri, dar ei ne încurajează.”

Alina Ilie: “Suedia vine dornică de puncte şi să câştige, dar presiunea este pe ele şi nu pe noi.”

Alina Ilie vrea o victorie în meciul de adio al “tricolorelor” la Campionatul Mondial. Interul dreapta susţine că presiunea este pe Suedia, care are neapărat nevoie de cele două puncte puse în joc:

“Suedia este o echipă care joacă bine, aleargă foarte mult. Noi nu avem nicio presiune, trebuie să intrăm în teren şi să jucăm. Oricine şi-ar fi dorit să meargă în sferturi, vrem să plecăm acasă cu o victorie.

Ne bucurăm că fanii sunt alături de noi. Atmosfera este foarte bună, important este ca mâine să dăm totul. Mulţumită eram dacă intram în primele patru echipe. Mereu există loc de mai bine.

Suedia vine dornică de puncte şi să câştige, dar presiunea este pe ele şi nu pe noi. Am avut un public extraordinar. Ne era dor de ei, pandemia ne-a luat bucuria suporterilor. Sunt minunaţi”, a spus Alina Ilie.