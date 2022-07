Nicolae Ciucă, la șapte luni de mandat: “România este o țară sigură și stabilă social, economic și politic”

Actuala coaliție de guvernare are meritul de a stabiliza economic țara, crede Ciucă. Așadar, România este pe drumul cel bun, conform bilanțului după aceste

”Am trecut împreună peste criza sanitară, am stabilizat criza energetică, iar acum gestionăm și avem sub control efectele pe care România, asemenea multor state, le resimt ca urmare a războiului din Ucraina.

România este astăzi o țară sigură și stabilă social, economic și politic, pregătită sa depășească cu bine efectele crizelor cu care ne confruntăm și să se angajeze pe drumul reformelor, modernizării și dezvoltării”, a explicat actualul premier.

Un mare plus al guvernării actuale e modul în care a gestionat războiul din Ucraina, crede Ciucă.

”În cele șapte luni, am asigurat cetățenilor noștri și economiei naționale garanții de securitate, în pofida riscurilor pe care le implică războiul de la graniță. Niciodată România nu a fost mai apărată decât este acum ca stat membru NATO și UE. Acest statut al ţării noastre, noul Concept Strategic al NATO adoptat recent la Madrid și armata națională în continuă modernizare oferă mai departe securitate românilor, dar si refugiaților ucraineni care aleg să rămână în România”, a mai adăugat

Un alt aspect care-l mulțumește pe Ciucă e modul în care mediul privat a fost încurajat și ajutat să treacă peste criză.

”Am încurajat mediul privat să mențină locurile de muncă și să creeze altele noi pentru a înlătura riscul șomajului. Am crescut salariul minim pe economie și am acordat facilități antreprenorilor să facă încă o majorare, oferind facilitatea suspendării impozitului și contribuțiilor. Din primele zile de mandat am crescut pensiile și drepturile sociale, iar în această lună cei mai mulți dintre pensionari vor primi un sprijin financiar de 700 de lei care să-i ajute în această perioadă marcată de creșterea prețurilor”, a completat premierul.

Ciucă nu a uitat să laude nici investițiile din vremea actualei coaliții de guvernare.

”Suntem Guvernul care a alocat cel mai mare din ultimii 32 de ani, a crescut absorbția fondurilor europene cu 7% și pregătește mobilizarea a peste 90 de miliarde de euro fonduri europene. Am finalizat în urmă cu câteva zile toate documentele necesare care vor permite României să beneficieze în următorii ani de peste 44 de miliarde de euro fonduri europene, prin Politica de Coeziune. Înseamnă finanțări generoase pentru transport si infrastructură, investiții in comunitățile locale care să îmbunătățească viața oamenilor și, pentru prima dată, un program operațional dedicat îmbunătățirii sistemului de sănătate”, a punctat politicianul.

În concluzie, Nicolae Ciucă s-a declarat mulțumit de modul în care ministerele au funcționat și a lăsat să se înțeleagă că nu vor exista schimbări la acest nivel.