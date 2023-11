Românul care l-a antrenat pe Ivaylo Petev, noul tehnician al Craiovei: „M-a întrebat înainte să vină. E ofensiv!”

Universitatea Craiova și-a găsit antrenor. Mihai Rotaru, patronul formației din Bănie, a anunțat în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA că . Mihai Stoichiță l-a antrenat pe fostul fotbalist bulgar la Litex Lovech.

Mihai Stoichiță, românul care l-a antrenat pe Petev, noul tehnician al Craiovei. „Am o relație foarte bună cu el”

Mihai Rotaru își dorește un proiect pe termen lung la Universitatea Craiova. Finanțatorul a anunțat, în exclusivitate, la FANATIK SUPERLIGA că Petev urmează să semneze un contract pe trei ani de zile. Prezentarea antrenorului bulgar ar urma să aibă loc marți, 7 noiembrie. , așa cum FANATIK a dezvăluit în exclusivitate.

„Din ce am înțeles există posibilitatea să fie și Mihai Rotaru la conferința de presă de mâine pentru a-i da girul și mai puternic în fața tuturor și a-i arăta că vrea un proiect pe termen lung. Cumva l-ai antrenat? (n.r. Mihai Stoichiță)”, a dezvăluit Horia Ivanovici, la FANATIK SUPERLIGA.

Mihai Stoichiță, prezent în platou, a dezvăluit că l-a avut elev pe Ivaylo Petev la Litex Lovech, formație pentru care fostul fotbalist a adunat 89 de apariții. Directorul tehnic al Federației Române de Fotbal are o relație excelentă cu antrenorul bulgar și a mărturisit că acesta l-a sunat înainte să ajungă la un acord pentru a prelua Universitatea Craiova.

„Un băiat foarte serios. A dus Ludogorets în Liga Campionilor”

„Mi-a fost jucător în 2000, când eram antrenor la Litex. Am o relație foarte bună cu el, ultima oară ne-am văzut față în față, m-am văzut de mai multe ori cu el, la meciul Bosnia împotriva României, când ne-a bătut Bosnia. El era antrenorul Bosniei. Înainte și după meci am stat de vorbă cu el. Un băiat foarte serios, a fost un fotbalist foarte bun.

Eu îl foloseam în partea stângă, era un jucător de bandă stângă. Mijlocaș, fundaș stânga juca bine în sistemul pe care îl jucam eu. Un băiat care după ce s-a lăsat de fotbal a preluat proiectul Ludogorets și l-a dus până în Liga Campionilor.

E un tip foarte serios, este un tip interiorizabil, nu este foarte expansiv. Un băiat deștept. Țin minte că acum vreo 3-4 ani mi-a dat telefon din Cipru, era antrenor la AEL Limassol și era cu foștii mei conducători.

Am fost antrenor de vreo două ori la AEL Limassol. Era antrenor acolo, erau foarte mulțumiți ciprioții. În Cipru e greu să mulțumești lumea. E o viață mai tumultoasă în zona antrenoratului în Cipru decât la noi”, a dezvăluit Mihai Stoichiță, la FANATIK SUPERLIGA.

Mihai Stoichiță, surprins că Petev a ales să vină la Universitatea Craiova: „Bineînțeles că m-a întrebat”

În vârstă de 48 de ani, Ivaylo Petev a antrenat, printre altele, naționala Bulgariei, a Bosniei, dar și Ludogorets pe care a dus-o în Liga Campionilor. Oficialul de la Casa Fotbalului i-a vorbit de bine bulgarului despre Universitatea Craiova. Totodată, Stoichiță este convins că Petev poate aduce Craiova pe culmile succesului.

„Am avut plăcerea să mă întâlnesc cu el în Bosnia. Știu că am mai vorbit cu el când era antrenor la naționala Bulgariei. Am rămas foarte surprins când am văzut că a ajuns la cei de la Craiova. Eu cred că e o alegere foarte bună pentru că pe unde a fost a făcut treabă.

Este foarte intransigent. Un tip intransigent din punct de vedere al hotărârilor pe care le ia. În rest, ce pot să spun? Băiat bun, o să vorbesc cu el diseară. (n.r. poate să redreseze corabia?) De ce nu? Bineînțeles că m-a întrebat. I-am zis că are niște jucători buni la Craiova, talentați, pe care poți să-i modelezi după chipul și asemănarea ta.

Acum depinde cum se va acomoda la Craiova. E un șoc. Eu cred că este primul antrenor bulgar în România așa cum eu am fost primul antrenor român în Bulgaria. Adu-ți aminte că în Liga Națiunilor a câștigat grupa cu Bosnia.

Să-l judec după cum vorbește sau după rezultat? În viața antrenorilor facem greșeala asta. Au fost antrenori de succes care poate nu au fost cei mai buni oratori. Trebuie să ținem cont și de treaba asta. Până la urmă imaginea unui antrenor este dată de rezultatele lui.

„Este un antrenor ofensiv. E mănușă la Universitatea Craiova”

Antrenor de naționale, antrenor de Liga Campionilor și să fie pălăria prea mare la Craiova? De câte ori a fost Universitatea Craiova în Liga Campionilor? Dacă aș vrea să fiu răutăcios aș pune întrebarea asta. Ludogorets a fost în Liga Campionilor cu el. Din Divizia C a început proiectul. S-a dus în Divizia B, în A și în Liga Campionilor.

Acomodarea la Craiova nu e un lucru ușor. Pentru ce antrenor din România care se duce acolo din altă parte este destul de dificil. S-a văzut de-a lungul timpului treaba asta. Cine a câștigat campionatul cu Universitatea Craiova? Cârțu, un localnic. De-atunci s-a mai întâmplat să câștige Craiova campionatul? Nu. Antrenorii erau de-ai lor.

(n.r. sculă de antrenor?) Da. Din toate informațiile pe care le am este un antrenor ofensiv. Un antrenor care mizează pe ofensivă. La Craiova nu cred că merge un stil defensiv. (n.r. e mănușă?) Eu așa cred”, a încheiat Mihai Stoichiță.

