Romina Ferrari n-are voie să facă asta cât timp trăiește soțul ei, cu 45 de ani mai mare: „Nu ne atingem”

Romina Ferrari e în atenția tuturor de când s-a anunțat lansarea filmului „Ferrari”. Românca măritată cu fiul lui Enzo Ferrari, Piero, a venit în România cu ocazia acestei producții cinematografice și a dezvăluit unul din marile sale secrete.

Romina Ferrari n-are voie să se atingă de… Ferrari

Mai precis, actualmente Ferrari, a spus ce nu are voie să facă atâta vreme cât bărbatul ei, cu 45 de ani mai mare, trăiește. Interdicția are legătură exact cu brandul pe care îl reprezintă. Mai precis, Romina nu are voie să conducă un Ferrari și nici nu e moartă după asta!

„Eu nu am voie să-i ating Ferrariul. Dacă zgârii un Ferrari, atunci scade valoarea mașinii. De ce? Pentru că valoarea unui Ferrari ține de vopseaua originală. Așa că, noi, femeile, nu ne atingem de chestiile bărbaților. Eu merg doar cu șofer.

Dar să știți că nu prea merg cu Ferrari. Noi trăim o viață modestă. Spre exemplu, cu Ferrariul mergem doar sâmbăta. Eu mă preocup mai mult de treburile mele”, a declarat Romina Ferrari de curând, în .

soții Ferrari, amândoi au spus în diferite rânduri că duc o viață destul de modestă. De altfel, în emisiunea lui Măruță, Romina a mărturisit că ținuta pe care o purta nu costa mai mult de 100 de euro.

Deși are destui bani, românca se îmbracă de pe AliExpress

„Sunt îmbrăcată foarte simplu astăzi. (…) Da, rochia mea este de pe AliExpress, 50 de euro, iar pantofii sunt Zara. Important este că eu mă simt bine, asta e cel mai important.

Am avut întâlniri, am avut și alte interviuri și eu mă simt perfect așa. Deci spune 100 de euro, să nu fim chiar…”, a completat Romina Ferrari, la Măruță.

Romina Ferrari este soția româncă a lui Piero, cel care o bună bucată de vreme a fost considerat fiul nelegitim al fondatorului imperiului Ferrari, Enzo. Bărbatul în vârstă de 78 de ani a fost recunoscut, în cele din urmă, iar după moartea tatălui său s-a ales cu 10% din avere, adică s-a ales cu ”doar” câteva miliarde de euro.