Ronald Koeman, șocat că Messi nu va mai juca pentru Barcelona: „Încă mi-e greu să înțeleg”

Plecarea bruscă a lui Lionel Messi – din cauza fairplay-ului financiar impus tuturor cluburilor care evoluează în prima ligă spaniolă – a căzut ca un trăsnet în vestiarul Barcelonei. Chiar dacă au trecut aproape două zile de la anunțul oficial, Ronald Koeman încă nu poate concepe să nu-l mai aibă sub comandă pe omul care a evoluat timp de 17 ani în tricoul blaugrana.

„Încă îmi este greu să înţeleg că nu o să mai joci pentru FC Barcelona”, mărturisește antrenorul olandez, într-un mesaj emoționant publicat pe rețelele de socializare, urându-i, totodată, succes starului argentinian în noua sa aventură.

Potrivit presei internaționale, acesta se va îndrepta, cel mai probabil, spre „Parc des Princes” din Paris, unde Neymar îl așteaptă cu brațele deschise. De altfel, se numără printre puținele echipe care îi pot satisface pretențiile salariale.

Ronald Koeman, prima reacție după plecarea lui Messi de la Barcelona

„Încă îmi este greu să înţeleg că nu o să mai joci pentru FC Barcelona. Mulţumesc pentru tot ce ai făcut pentru clubul nostru, Leo Messi! M-am bucurat cu adevărat de sezonul în care am lucrat împreună.

Sunt impresionat de etica ta de lucru şi de dorinţa ta de a câştiga. Asta te face cel mai bun jucător din lume. Vă doresc ţie şi familiei tale toate cele bune!”, a scris Ronald Koeman pe contul său de Instagram.

Sergio Busquets: „Îmi va fi tare dor de tine”

Prima reacție pe această temă nu a venit, însă, de la tehnicianul olandez, ci de la unul dintre jucătorii experimentați rămași în lotul Barcelonei. Vorbim despre , care și-a luat inima în dinți și a transmis un mesaj de rămas bun, la scurt timp după comunicatul sec emis de club.

„Încă încerc să asimilez totul și, știind cât de dificil va fi, pot doar să îți mulțumesc pentru tot ce ai făcut pentru acest club și pentru toți cei care te-au însoțit în acești ani, în special pentru mine.

Când ai venit erai doar un copil și acum pleci fiind cel mai bun fotbalist din istorie pentru că ai ridicat acest club la valoarea pe care o merită și ai scris istorie atât individual, dar și cu echipa.

Pot să spun că am jucat și am împărțit multe momente cu tine, majoritatea foarte frumoase, și am fost îndeajuns de norocos să cresc și să mă bucur de compania ta 13 sezoane.

În afara a tot ce se întâmplă, rămân cu persoana și cu prietenia pe care noi am creat-o. Îmi va fi tare dor de tine. Îți doresc tot binele, ție și familiei tale, pentru că meriți. Ne vei lipsi aici”, a scris mijlocașul spaniol pe aceeași rețea de socializare.