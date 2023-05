Ronaldo, record all-time de încasări anuale pentru un fotbalist. Messi și Mbappe completează topul Forbes al sportivilor în 2022

Dacă lucrurile nu au mers prea bine din punct de vedere sportiv, Cristiano Ronaldo nu are motiv să se plângă la capitolul financiar. Unul la care, potrivit , este numărul unu mondial în rândul sportivilor. Postură pe care sunt șanse uriașe să o păstreze și la capătul acestui an.

Ronaldo este regele sportivilor în ceea ce privește veniturile, cu 109 milioane lire sterline, și stabilește un nou record all-time pentru fotbaliști

Salarii, bonusuri, prime. Plus banii proveniți din sponsorizări, contracte de publicitate sau obiecte promoționale. Acestea sunt reperele pe baza cărora, an de an, în ceea ce privește încasările.

Unul în care, pentru a treia oară în carieră, Cristiano Ronaldo este numărul unu. Și aceasta chiar dacă lucrurile nu au mers bine din punct de vedere sportiv.

În 2022, Manchester United, echipa sa de club, a ratat prezența în Liga Campionilor. Apoi, după sosirea lui Erik ten Hag, au urmat mai degrabă scandaluri decât reușite.

Căci performanțele au fost mai degrabă modeste. Și aveau să ducă, după diferendele cu tehnicianul, la anunțul plecării sale de la United, chiar înaintea Cupei Mondiale. O competiție la care a urmat o nouă dezamăgire.

A venit însă mutarea în Arabia Saudită, la Al-Nassr. Care a pus la bătaie o sumă imensă și i-a permis să aibă o viață de șeic. Iar în calculele Forbes, Cristiano Ronaldo a izbutit să contabilizeze 109 milioane lire sterline (123,17 milioane euro).

O sumă cu care este cel mai bine plătit sportiv, performanță pe care o izbutește pentru a treia oară în carieră și întâia dată după 2017. Mai mult, stabilește un record all-time pentru un fotbalist.

Locul secund îi revine lui Leo Messi, , care a contabilizat cu 5 milioane de lire sterline mai puțin. În timp ce pe poziția a treia este un alt fotbalist, colegul campionului lumii la PSG, Kylian Mbappe.

Acesta a strâns 96 de milioane grație noului contract cu parizienii. Și îl devansează pentru doar un milion de lire sterline pe primul sportiv care evoluează într-o altă disciplină. Mai exact baschetbalistul LeBron James.

Clasamentul Forbes al celor mai bine plătiți sportivi