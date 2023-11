Rosalynn Carter, fostă primă doamnă a SUA, a murit. Soția lui Jimmy Carter, activistă neobosită în domeniul sănătății mintale

Rosalynn Carter, care, în calitate de primă doamnă, a lucrat neobosit în favoarea reformei sănătății mintale și a profesionalizat rolul de soție a președintelui, a murit duminică la vârsta de 96 de ani, potrivit organizației The Carter Center.

Rosalynn Carter, fostă primă doamnă a SUA, a murit

Rosalynn Carter a decedat liniștită, alături de familie, în locuința sa din Plains, Georgia, a precizat centrul într-un comunicat.

ADVERTISEMENT

“Rosalynn a fost partenerul meu egal în tot ceea ce am realizat vreodată”, a declarat soțul ei, , relatează . “Ea mi-a oferit îndrumări înțelepte și încurajări atunci când am avut nevoie. Atâta timp cât Rosalynn a fost în lume, am știut întotdeauna că cineva m-a iubit și m-a susținut.”

Centrul Carter a anunțat vineri că fosta primă doamnă a intrat într-un program de îngrijiri specializate. Ea a fost diagnosticată cu demență în luna mai. Soțul ei a început să primească îngrijiri specializate pentru persoanele aflate la finalul vieții la domiciliu în februarie, după o serie de internări în spital.

ADVERTISEMENT

Ceremonii de celebrare a vieții lui Rosalynn Carter vor avea loc săptămâna viitoare, a anunțat The Carter Center. Publicul îi va putea aduce un omagiu lui Rosalynn Carter, care va fi depusă la Biblioteca și Muzeul Prezidențial Jimmy Carter.

O slujbă de înmormântare pentru Carter va avea loc la sfârșitul săptămânii pentru familie și prietenii invitați la Maranatha Baptist Church din Plains, Georgia, potrivit programului comunicat de The Carter Center.

ADVERTISEMENT

a comemorat duminică viața lui Rosalynn Carter, spunându-le membrilor forțelor armate și familiilor acestora la un eveniment de la baza navală Norfolk: “Fosta primă doamnă Rosalynn Carter tocmai a murit. Și a fost bine cunoscută pentru eforturile sale în domeniul sănătății mintale, al îngrijirii și al drepturilor femeilor. Așa că sper ca în timpul sărbătorilor să… includeți familia Carter în rugăciunile voastre”.

Președintele Joe Biden a lăudat familia Carter în timp ce vorbea cu reporterii după eveniment. “Sunt cu adevărat o familie incredibilă pentru că au adus atât de mult har în funcție”, a spus el.

ADVERTISEMENT

Fostul președinte George W. Bush și fosta primă doamnă Laura Bush au lăudat-o în mod similar pe Rosalynn Carter ca fiind “o femeie demnă și puternică”.

“Nu a existat un susținător mai mare al președintelui Carter, iar parteneriatul lor a fost un exemplu minunat de loialitate și fidelitate. Ea lasă în urmă o moștenire importantă prin activitatea sa de destigmatizare a sănătății mintale. Ne alăturăm concetățenilor noștri în a trimite condoleanțe președintelui Carter și familiei lor”, au declarat cei doi.

Cea mai durabilă moștenire individuală a lui Rosalynn Carter va fi reprezentată de eforturile sale de a diminua stigmatizarea persoanelor cu boli mintale și de lupta sa pentru paritate și acces la tratamentele de sănătate mintală.

De asemenea, ea și-a dedicat timpul Institutului Rosalynn Carter pentru îngrijitori din cadrul universității sale, Georgia Southwestern State University, pentru a ajuta familiile și îngrijitorii profesioniști care trăiesc cu dizabilități și boli.