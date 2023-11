Rotaru, reacție virulentă după postarea celor de la FCU Craiova. „E o minciună. Ilie Balaci a jucat pe fals în acea poză!”

FC U Craiova a prefaţat meciul cu FCSB cu o postare controversată. Oltenii lui Mititelu au folosit poza lui Ilie Balaci, a lui Didi Prodan şi de pe Arena Naţională.

Rotaru, reacție dură după postarea celor de la FCU Craiova: “Ilie Balaci a ţinut cu Universitatea Craiova”

, a avut o replică dură la FANATIK SUPERLIGA susţinând că echipa lui Mititelu a folosit numele şi imaginea lui Ilie Balaci, dar asta în condiţiile în care legendarul fotbalist craiovean a susţinut CS U Craiova după dispariţia echipei din 2013:

ADVERTISEMENT

“Lorena s-a supărat foarte foarte tare (n.r. după postarea celor de la FC U Craiova). Întotdeauna am evitat să marchetez tragediile. Aici lucrurile sunt foarte clare. Ilie Balaci a ţinut cu Universitatea Craiova.

Ilie Balaci nu a fost nici măcar la un meci de la cealaltă echipă din oraş. La un meci nu a fost. Ilie Balaci a fost în deplasări la Călăraşi, Voluntari, Farul, a mers în deplasări cu Universitatea Craiova.

ADVERTISEMENT

“În momentul în care cealaltă echipă a intrat în faliment, pentru Ilie Balaci nu a existat decât o singură Universitatea Craiova”

Şi asta după momentul în care s-a înfiinţat cealaltă echipă: 2017. Ceea ce fac ei, au profitat de faptul că am tăcut. Dar aceea este o minciună. În primă fază, în momentul în care a fost schisma în 2013.

Ilie Balaci a spus că va lăsa publicul să decidă cine va fi Universitatea Craiova. În momentul în care cealaltă echipă a intrat în faliment, pentru Ilie Balaci nu a existat decât o singură Universitatea Craiova.

ADVERTISEMENT

El a considerat că echipa care a fost considerată continuatoarea a murit. Un singur meci a lipsit acasă, pe Oblemenco. Mă suna când era la Călăraşi şi eu eram în străinătate: «Mihai, nu mai veni! Când stai departe, suntem norocoşi».

“Pentru Ilie Balaci, echipa din 2013 a murit la faliment şi a fost închisă”

Ilie Balaci şi-a luat nepotul şi l-a adus la Universitatea Craiova pe stadion. Nu l-a dus nici în Liga a IV-a, nici în Liga a III-a, la echipa înfiinţată în 2017. Aşa că ce fac ei, au făcut doar să profite de faptul că nu am vorbit.

ADVERTISEMENT

Dar noi acum vorbim. Ceea ce spun ei că Ilie Balaci a fost alături de echipa lor este o minciună. Pentru Ilie Balaci, echipa din 2013 a murit la faliment şi a fost închisă. Din acel moment, el a fost doar cu Universitatea Craiova.

“Lorena a fost foarte supărată. L-au marchetat pe nea Ilie pe fals”

Nu am vrut să marchetăm moarta lui nea Ilie. Nu am vrut să îl aducem într-o dispută din lupta pentru identitate. Am considerat că nu este etic, nu e moral. Dar astăzi nu mai tăcem.

Ilie Balaci, din momentul în care cealaltă societate a intrat în faliment, Universitatea Craiova a fost una singură. A mai spus întotdeauna un lucru când ceilalţi se apropiau să vină de Liga 1, că publicul va decide. Şi publicul a decis.

Lorena a fost foarte supărată. L-au marchetat pe nea Ilie pe fals. Nea Ilie a jucat pe fals în acea poză”, a spus Mihai Rotaru la FANATIK SUPERLIGA.

FANATIK SUPERLIGA e LIVE pe FANATIK.RO în fiecare luni, marți și vineri, de la 10:30. Emisiunea apare ÎN PREMIERĂ pe YouTube și Facebook, începând cu ora 17:30.

Rotaru, reacție dură după postarea celor de la FCU Craiova