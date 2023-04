Roxana Nemeș face 34 de ani! Ce spune artista despre bărbatul ei! ”Am trecut și prin perioade mai grele”

Roxana Nemeș face 34 de ani, astăzi, 16 aprilie, chiar în ziua de Paște. Ea ne vorbește, de ziua ei, despre relația pe care o are cu soțul ei și cum au ajuns să își ”sincronizeze” direcția în care îi duce viața.

Roxana Nemeș face 34 de ani

Astăzi, 16 aprilie 2023, în prima zi de Paște, Roxana Nemeș împlinește 34 de ani. Într-un interviu exclusiv pentru FANATIK, frumoasa cântăreață ne spune că își dedică ziua unor copii nevoiași, care au multă nevoie de ea.

ADVERTISEMENT

De ziua ei, Roxana Nemeș se va împărți între familie și un centru de copii și își aduce aminte cum arătau zilele ei de naștere, în copilărie. Ne povestește despre celebrul tort de cremă de zahăr ars al mamei și despre cât de mult s-a maturizat în ultimii 4 ani.

Roxana Nemeș mărturisește că este fericită și împăcată alături de familia și soțul ei și că a învățat, în toți anii aceștia, să renunțe la anumiți oameni care nu-i făceau bine.

ADVERTISEMENT

Roxana Nemeș: ”Sunt exact unde am vrut să fiu”

La mulți ani, Roxana Nemeș. Cum e viața la 34 de ani?

– Mulțumesc din suflet! Viața la 34 de ani e foarte frumoasă! Îi mulțumesc lui Dumnezeu, că sunt exact unde am vrut să fiu. Mi s-au îndeplinit toate visurile, de când eram copil. Cu multă muncă și alegeri de-a lungul vieții, dar și cu ajutorul lui Dumnezeu.

Sincer, ce-ți dorești de ziua ta?

– Ce-mi doresc anul acesta de ziua mea, este să ajut atât cât pot. Am făcut și o campanie pe tema asta. Mi-am dăruit ziua de naștere unui centru de copii. Mă doare inima când îi văd cât de neajutorați sunt. Și noi toți, împreună, putem să ajutăm. Putem să facem o lume mai bună. Atât cât poate fiecare.

ADVERTISEMENT

Eu rog pe toată lumea, din tot sufletul meu, dacă și cât pot, să ajute și să dăruiască copiiilor o nouă șansă. Un ajutor cât de mic ar fi el, contează enorm pentru acești copii. Le mulțumesc din toată inima. Mai multe detalii, pot găsi pe paginile mele de social media.

Roxana Nemeș: “Sunt fericită și împăcată”

Ai vreun vis neîmplinit încă?

– Normal că avem visuri, în fiecare zi, altele și altele. Dar sunt foarte mulțumită și recunoscătoare, cu tot ce înseamnă viața mea, până la cei 34 de ani. Sunt fericită și împăcată. Acum am alte visuri și muncesc zi de zi pentru ele. Mi-am dorit să fac 30 de ani. Și consider că în ultimii 4 ani m-am maturizat, știu ce vreau. Și învăț zi de zi să lupt și să materializez lucrurile pe care mi le doresc.

ADVERTISEMENT

Cum îți petreceai ziua în copilărie? Ce cadouri primeai de la părinții tăi?

– Ahh, în fiecare an făceam petrecere de ziua mea. Și invitam toți prietenii și colegii. Și eram mereu muuulți copii la noi în casă. Părinții mei m-au susținut de mică în cariera mea muzicală. Mă duceau la toate concursurile posibile. Și mama era mereu acolo, cu mine. Avea grijă să nu-mi lipsească nimic.

ADVERTISEMENT

“Mama ne-a răsfățat și ne răsfață mereu”

Mama ta obișnuiește să-ți facă un tort preferat sau vreo mâncare de ziua ta?

– Mama ne face, de fiecare dată când mergem acasă, toate poftele. Așa ne-a obișnuit, draga de ea. Ne-a răsfățat și ne răsfață mereu. Are un tort al ei, cu crema de zahăr ars, pe care-l face, nu ați mâncat niciodată așa ceva.

Cum era Roxana Nemeș la 20 de ani și cum este acum, la 34? Ce simți că ai câștigat și ce ai pierdut?

– Aici sunt multe de povestit. Șți vorba aia ‘dacă aveam vârsta asta, la 20 de ani’ (râde). Ideea e că da, de la 30 de ani, am început să-mi dau seama ce e important în viață. Să știu ce vreau și pe cine. Să știu când să zic nu. Am făcut anumite alegeri. Am renunțat la anumiți oameni, care mă trăgeau în jos. Am altă claritate acum. Dar, sincer sunt mulțumită de toată viața mea și de toate alegerile mele, bune sau mai puțin bune. Nu ajungeam la vârsta asta, mai înțeleaptă ca să spunem așa. Și să învăț din anumite lucruri, dacă nu treceam prin ele, nu mergea.

Mă bucur că am trecut și prin perioade mai grele din care am învățat și sunt mult mai atentă acum. Dar sunt conștientă totodată că toată viața avem de învățat. Încerc să mă bucur de tot ce mi se întâmplă, să fiu focusată pe ce îmi doresc și muncesc cum spuneam, în fiecare zi, pentru asta. Nu renunț niciodată. Iau viața așa cum e și sunt mereu optimistă și curioasă de fiecare zi, pe genul ‘ce îmi mai aduci azi’. Sunt mult mai creativă. Ceea ce e un lucru foarte bun în meseria mea. Cercetez mereu și mă descopăr în fiecare zi. Ador să mă cunosc mai bine și mai bine.

“Visam să am o familie frumoasă”

Ce visai atunci și câte visuri s-au îndeplinit?

– Visam să fiu cântăreață. Visam să am oameni frumoși lângă mine. Multă iubire. O familie frumoasă. Să fiu independentă în alegeri și decizii. Ceea ce, cum spuneam, îi mulțumesc lui Dumnezeu, s-au împlinit. Sunt într-un punct în care chiar pot spune că mi s-au . Dar mereu vin altele noi. Deci mai avem de muncă.

Ai vreun tabiet pe care-l faci numai astăzi?

– Hmm.. nu cred că am prea multe tabieturi de fel. Îmi doresc să fiu înconjurată de familia mea. Asta îmi da putere și mă încarcă sufletește extraordinar de tare.

Cum petreci azi, cu familia, cu prietenii?

– Fiind și sfânta zi de Paște, voi fi cu familia mea. Cu soțul și părinții mei. Deci o să ne bucurăm împreună și de ziua mea, de Paște și de faptul că suntem împreună!

“Să mă detașez de gălăgie și de stresul de zi cu zi”

Care este destinația ta preferată, dacă vrei să pleci undeva de ziua ta?

– Ador să călătoresc. Îmi doresc să descopăr toată lumea. Anul trecut mi-am dorit de ziua mea să fiu în Positano. A fost absolut superb. De vis. Cel mai mult îmi plac destinațiile cu soare, cu plajă. Să stau chill, să mă bucur de lucrurile mici care mă relaxează și mă bucură. Să mă detașez de gălăgie și de stresul de zi cu zi.

“M-a trezit soțul cu micul dejun și șampanie pe terasa hotelului”

Ai vreo amintire de ziua ta, vreo întâmplare care ți-a rămas în memorie?

– Am multe amintiri. În fiecare an am avut petreceri, prieteni alături, familia lângă mine. Am călătorit mult. Aș stă o săptămână să îți povestesc toate momentele. Și nu cred că mi-ar ajunge. Anul trecut, în Positano, m-a trezit soțul cu micul dejun și șampanie pe terasa hotelului, unde aveam o vedere absolut superbă. După care a închirat o barcă doar pentru noi doi, și am văzut toate frumusețea locului. A fost superb.

Cel mai frumos cadou: “Că iubesc și sunt iubită”

Care a fost cel mai scump cadou pe care ți l-ai făcut, până acum?

– Nu știu cât de mult contează suma pe care o dau pe acel cadou. Cred că este vorba de casa pe care o facem. Mi-am dorit-o foarte mult. Și a ieșit exact cum am visat-o. Dar să ști că de multe ori bucuria aia sinceră mi-o dau lucrurile mici, lucrurile normale. Că sunt sănătoasă, că am familia alături. . Când îi fac pe ceilalți fericiți. Îmi bucură sufletul.

“Mergem în aceeași direcție, împreună, și ne îndeplinim visurile amândurora”

Ce crezi că o să primești astăzi de la soțul tău?

– Mai mult decât faptul că mergem în aceeași direcție, împreună, și ne îndeplinim visurile amândurora, zi de zi, nu cred că există ceva mai frumos. Faptul că mi-am dorit casa și mereu mă întreabă cum vreau să fie aia sau cealaltă. Mereu ține cont de ce vreau eu. Mă bucură și apreciez foarte mult.

Care simți că este cea mai mare realizare a ta de până acum?

– Cea mai mare realizare a mea de până acum este familia. Sunt unde vreau și am vrut mereu să fiu. și mă iubește. Am ajuns exact unde mi-am dorit de mică, în carieră mea. Poate chiar mai mult de atât. Și faptul că am evoluat și evoluez că om, în fiecare zi.