Ruptură la FC U Craiova! Marius Croitoru a pierdut vestiarul: s-a certat cu vedeta echipei! Video

FC U Craiova a trecut fără probleme de play-off-ul Cupei României Betano după victoria cu scorul de 4-0 obținută pe terenul Ripensiei Timișoara.

Juan Bauza a aruncat apărătorile spre Marius Croitoru la ieșirea de pe teren

Cu toate acestea, atmosfera din lotul oltenilor este tot mai tensionată, lucru care s-a putut vedea în repriza secundă când Marius Croitoru a decis să îl schimbe pe căpitanul echipei, .

În minutul 67, argentinianul a fost înlocuit de belgianul Francois Marquet, iar la ieșirea de pe teren a avut o ieșire nervoasă în direcția antrenorului Craiovei.

Bauza și-a aruncat apărătorile chiar la picioarele lui Marius Croitoru, apoi a trecut pe lângă acesta fără a-l saluta sau nici măcar fără a se uita către el. Imaginile au fost difuzate de canalul de YouTube „Fotbal ca pe vremuri”, iar faza cu pricina poate fi urmărită la minutl 9:40.

Bauza nu a mai fost scos de pe teren în acest sezon

În acel moment, scorul era de 1-0 pentru FC U Craiova, după golul din minutul 9 înscris de Vlad Achim, iar ulterior, clubul din Bănie a mai punctat de trei ori prin Sekou Sidibe, Ionuț Zanfir și Radu Negru.

A fost pentru prima oară în acest sezon când Juan Bauza este înlocuit în timpul unui meci pe care îl începe ca titular. „Nu știu dacă a fost o reacție nervoasă. A fost supărat pentru că a fost un meci care nu prea i-a ieșit. Între timp, am aflat și eu de ce s-a întâmplat și am fost puțin dezamăgit de anumite aspecte ale jocului. Terenul de joc, la televizor se vedea că este ok, dar terenul a fost principala cauză a faptului că mingea avea o circulație anormală și eu cred că din cauza lipsei de realizări a avut o reacție nervoasă. Mai mult a reacționat la faptul că nu i-a ieșit lui decât la schimbare”, a comentat situația de ieri Adrian Mititelu la .

„Nu vreau să comentez faza cu Bauza. Mulțumesc, la revedere”, a fost răspunsul antrenorului Marius Croitoru pentru FANATIK atunci când a fost întrebat despre reacția nervoasă avută de vedeta echipei în momentul schimbării.

Juan Bauza a mai bifat cinci apariții în SuperLiga, dintre care patru au fost din primul minut și doar în meciul de pomină cu Rapid, câștigat cu 1-0, a intrat pe teren în minutul 54. Atunci abia revenise după o pauză cauzată de accidentarea suferită în meciul cu FCSB și nu a fost forțat ca titular. La doar un minut după introducerea lui pe teren, FC U Craiova a marcat golul victoriei prin Sidibe.

Argentinianul este fără gol în actuala stagiune

În acest sezon, Bauza nu a marcat vreun gol în șase meciuri în campionat și în Cupa României, astfel că ieșirea lui nervoasă la adresa lui Marius Croitoru poate fi interpretată și din dorința lui de a sparge gheața în fața unui adversar mai accesibil.

După calificarea în faza următoare a Cupei României Betano, unde , FC U Craiova va juca pe terenul lui CS Mioveni, sâmbătă, de la ora 19:00.