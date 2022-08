Ruptură totală între Codrin Ștefănescu și Liviu Dragnea: ”Am pus punct relației cu acest om. Este ireversibil”

În ultimele zile, au apărut informații că între Liviu Dragnea și Codrin Ștefănescu ar exista o relație din ce în ce mai rece. Zvonurile s-au confirmat rapid după ce pe Facebook și în spațiul media cei doi și-au aruncat fel și fel de acuzații.

Scandal uriaș între Codrin Ștefănescu și Liviu Dragnea

Prezent recent la o emisiune televizată, l-a acuzat pe Codrin Ștefănescu că intenționează să aducă ”personaje ciudate” în Alianța Pentru Patrie (APP).

Fostul lider PSD a mai spus că, în prezent, noul partid este condus de un grup de afaceriști care nu au nimic în comun cu politica.

”Codrin Ștefănescu a avut multe decizii discreționare, președinți schimbați la telefon, multe întâlniri cu oameni care nu au ce căuta într-un partid pe care îl sprijin. Încet, încet, Alianța Pentru Patrie se transformă într-un grup de oameni da afaceri și cu unii cu legături ciudate”, a spus Dragnea la .

Codrin Ștefănescu, despre Liviu Dragnea: ”Un om care nu se poate schimba”

Ștefănescu, cel care i-a fost alături lui Dragnea pe toată perioada în care acesta a stat după gratii, dar și după, a contraatacat dur.

Acesta își cere scuze public pentru că ”mulți ani de zile am susținut, am albit, am curățat, am dat explicații vis a vis de un om care nu se poate schimba”.

În plus, precizează că și formațiunea din care face parte, Alianța Pentru Patrie, se va delimita de fostul lider social-democrat.

”Vreau să-mi cer scuze public pentru că mulți ani de zile am susținut, am albit, am curățat, am dat explicații vis a vis de un om care nu se poate schimba. Am cerut scuze multor jurnaliști pentru insistența mea din ultima perioadă să facă interviuri, să-l invite pe Liviu Dragnea, am încercat să-i fac să schimbe opinia pe care o au și să-l asculte.

Delimitarea mea de Dragnea este ireversibilă, nu este de PR, întregul partid va face o rezoluție în cursul zilei, nu este un aranjament, nu facem campanie, ne delimităm de Liviu Dragnea”, a declarat Codrin Ștefănescu, luni, la postul de știri citat.