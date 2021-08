Rușine în Conference League, rușine și în Liga 1! FCSB, U Craiova și Sepsi, la pământ în prima etapă de la eliminările din Europa

Eliminările rapide din Conference League și-au pus amprenta serios pe jocul echipelor la revenirea în duelurile din campionatul intern, astfel FCSB, Sepsi și Craiova nu au reușit să se impună nici în etapa III din Liga 1.

Mai mult decât atât, dacă ar fi să însumăm toate punctele făcute de cele trei formații în ultima rundă din campionat, totul s-ar rezuma la un punct, obținut de FCSB pe finalul confruntării cu UTA, scor 1-1, când Ianis Stoica a adus egalarea „roș-albaștrilor” în minutul 90.

FCSB, U Craiova și Sepsi nu își revin după eliminarea din Conference League

FCSB, Craiova și Sepsi trec printr-un moment greu, toate cele trei formații fiind eliminate din Conference League, în cea mai neagră seară a echipelor românești din participările în preliminariile cupelor europene, din ultimii mulți ani.

Totuși, nici revenirea la meciurile din Liga 1 nu a fost de bun augur pentru ele, , în timp ce Craiova și Sepsi au fost învinse, ambele primind două goluri de la adversare.

Oltenii, la al doilea meci al lui Laurențiu Reghecampf pe banca tehnică a echipei, au fost învinși de FC Botoșani, într-un duel jucat pe teren propriu, în timp ce Sepsi a pierdut, tot pe teren propriu, meciul cu CS Mioveni.

Cum au arătat FCSB, U Craiova și Sepsi în returul Conference League și în prima etapă din Liga 1, după eliminările suferite:

Șahtior Karagandy – FCSB – 2-1 (meciul a fost decis la penalty-uri) – retur Conference League

UTA – FCSB 1-1 (Ubbrink 21 / I. Stoica 90) – etapa III Liga 1

U Craiova – Laci 0-0 (oltenii au fost învinși în tur, scor 1-0) – retur Conference League

U Craiova – Botoșani 1-2 (Gustavo 40 / H. Ongenda 48, E. Papa 53) – etapa III Liga 1

Sepsi – Spartak Trnava 1-1 (meciul a fost decis la penalty-uri) – retur Conference League

Sepsi – CS Mioveni 1-2 (T. Ciunciukov 90+1 / L. Dumitriu 38, B. Rusu 47) – etapa III Liga 1

„Suntem conștienți că a fost o seară neagră a fotbalului românesc!”

Înainte de duelul cu UTA, a vorbit despre contra performanța făcută de echipa sa, dar și despre cât de afectați sunt jucătorii pentru eliminarea surprinzătoare:

„Suntem conștienți că a fost o seară neagră a fotbalului românesc. Nu credeam că vom intra în galeria echipelor cu rezultate rușinoase în cupele europene. Trăiesc cu speranța că a fost doar un accident, iar jucătorii vor demonstra asta.

Ne pare rău pentru milioanele de suporteri pe care i-am dezamăgit, au tot dreptul să ne conteste. Nu ne rămâne decât să dăm 100% pe viitor și să demonstrăm că a fost un accident”.

, certându-și jucătorii după eșecul în fața lui FC Botoșani: „Este dureros pentru toată lumea. Două reprize total diferite. O primă repriză foarte bună în care am și marcat. În repriza a doua am avut 10 minute foarte proaste și le-am spus jucătorilor că nu pot să trec peste unele chestii.

Toată lumea rămâne cu ultima impresia și aceea e că am pierdut. Am avut și ghinion, portarul lor a avut câteva intervenții excelente. Mă deranjează greșelile lejere pe care le facem, trebuie să fim mai concentrați pe faza defensivă deoarece luăm ușor gol”.

mulțumit de evoluția elevilor săi, după meciul cu Spartak Trnava, ținând cont că a fost prima participare a lui Sepsi în cupele europene și că jucătorii săi au fost la un pas de calificare:

„Asta este, până la urmă nu avem ce face. Acesta e fotbalul. Am depus mult efort, am jucat 120 de minute. Sunt mulţumit de modul cum au luptat toţi băieţii. Nu am ce să le reproşez.

La penaltiuri e chestie de inspiraţie, de stăpânire de sine… Nouă ne-au lipsit astăzi, se vede că nu avem experienţa Europei şi asta a fost istoria acestui joc.

Încă o dată, chiar dacă am ieşit, suntem cu capul sus şi le-am transmis şi băieţilor. Nu au de ce să fie supăraţi, pentru că eu sunt mândru de cum s-au luptat astăzi”.