S-a aflat adevărata cauză a morții lui Chandler din Friends. Ce au găsit medicii în corpul lui Matthew Perry, la autopsie

S-a aflat cum a murit, de fapt, Matthew Perry. Rezultatele autopsiei au scos la iveală că înainte de deces a consumat o substanță care l-a făcut pe actorul din Friends să își piardă cunoștința.

Cum a murit Matthew Perry

la un an după ce a lansat memoriul „Friends, Lovers, and the Big Terrible Thing” în care a vorbit despre anii întregi în care s-a confruntat cu dependența de analgezice și alcool.

Actorul a mărturisit că pentru a scăpa de aceste vicii s-a gândit să-și pună capăt zilelor. Actorul care l-a interpretat pe Chnadeler în Friends a fost găsit fără viață în casa sa hidromasaj.

dar la următoarele teste, ale căror rezultate au fost făcute publice acum, s-au găsit urme de ketamină în stomac.

Combinată cu alți factori, aceasta l-ar fi făcut să-și piardă cunoștința și să se înece în cadă. Aceasta substanță este un analgezic cu acțiune scurtă și proprietăți halucinogene.

Nivelurile erau ridicate, până la limitele asociate cu anestezia generală practică în timpul îngrijirilor chirurgicale monitorizate. „Decesul Matthew Perry a fost cauzat de efectele acute ale ketaminei”, arată autopsia.

Și-a administrat singur substanța

Concentrația mare de ketamină i-ar fi stimulat lui Matthew Perry ritmul cardiac în timp ce-i suprima respirația, ceea ce ar fi condus la starea lui e inconștiență. Substanța ajută la detașarea de durere, anxietate și mediu.

Ketamina poate fi injectată, combinată cu lichide sau inhalată sub formă de pulbere. Dar în cazul lui Matthew Perry nu se știe exact cum și-a administrat analgezicul și nu au fost găsite urme de ace pe corpul său.

Autopsia a dezvăluit că actorul din Friends și-ar fi administrat de unul singur ketamină, după ce mai primise tratamentul și de la medic în urmă cu o săptămână. Martorii au spus că primise acest tratament pentru a se trata de depresie și anxietate.