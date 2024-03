S-a anunțat lista participanților de la Țiriac Open! Un triplu câștigător de Mare Slam se numără la start

Țiriac Open, turneu ce se va desfășura în perioada 14-21 aprilie, și-a anunțat oficial lista de participanți. În listă se află 4 jucători de top 30 și un triplu câștigător de Mare Slam.

Stan Wawrinka vine să joace la București

Fostul campion de la Roland Garros și US Open, Stanislas Wawrinka, vine să joace la București pentru prima dată într-un turneu oficial.

Elvețianul în vârstă de 38 ani, se află în acest moment într-o scădere de formă, alfându-se doar pe locul 83 în prezent. Cu toate astea „Stanimal” cum este poreclit jucătorul, rămâne principala atracție a turneului de la București.

4 jucători din top 30 vor lua startul la Țiriac Open

Stan Wawrinka nu este singurul jucător valoros care va participa la Țiriac Open. Pe lângă el, alte nume importante ale tenisului mondial se vor bate pentru cele 250 de puncte ATP puse în joc.

Adrian Mannarino este cel mai bine cotat jucător care va lua startul la Țiriac Open, jucătorul francez aflându-se în acest moment pe locul 21. Lui i s-a mai alăturat și Francisco Cerundolo, argentinianul de pe locul 22. Acesta este cotat cu prima șansă la turneu, având în vedere că se joacă pe zgură, suprafața pe care acesta a avut cele mai bune rezultate ale carierei.

Tallon Grieskspoor și Sebastian Korda sunt ceilalți jucători din top 30 care vor participa la turneul de la București. Ambii au fost aproape să își treacă o victorie în palmares cu cei doi „grei” ai tenisului. Grieskpoor a fost aproape să-l învingă pe Djokovic la Paris, iar Korda a fost aproape să-l învingă pe Rafael Nadal la Indian Wells.

Un alt nume important care vine să joace la București este Denis Shapovalov. Canadianul este fost semifinalist și sfert finalist de Mare Slam, fost număr 10 mondial, cu victorii în fața lui Rafael Nadal și fost câștigător al Cupei Davis alături de Canada în 2022.

„Este o onoare să îl avem printre concurenţii noştri şi suntem nerăbdători să îl vedem în acţiune pe terenul nostru”, au comunicat organizatorii turneului.

Gael Monfils revine la București

, revine la București după o pauză de 9 ani. Francezul a ajuns până în semifinale în anul 2014, unde a fost nevoit să se retragă la scorul de 5-1 în fața lui Grigor Dimitrov. Bulgarul avea să câștige și finala în fața lui Lucas Rosol.

La ultima sa participare, în 2015, Gael a juns din nou în semfinale, pierzând, din nou, în fața lui Guillermo Garcia-Lopez, jucător care avea să câștige si turneul.

Ultimul campion al turneului de la Țiriac Open a fost spaniolul Fernando Verdasco, în anul 2016. De atunci Țiriac a decis să nu mai organizeze turneul ATP la București.

„Am făcut eforturi uriașe pentru a readuce această competiție la București și a le oferi o șansă în plus tinerilor sportivi români să performeze în competiții de talie internațională. Ne bazăm pe reușita de excepție care s-a dovedit a fi competiția WTA 125 desfășurată la Centrul Național de Tenis, anul curent, și am încredere că turneul ATP 250 de anul viitor va fi un adevărat succes sub coordonarea aceleiași echipe”, a spus Ion Țiriac.