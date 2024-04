„S-a spălat de toate păcatele. Era și timpul” De ce Gigi Becali e aproape campion cu FCSB? „Mă cutremuram câți bani dădea jucătorilor”

Gigi Becali s-a „spălat de toate păcatele” și este la un pas să câștige titlul din SuperLiga, iar Anamaria Prodan știe de ce este aproape de triumf. Agentul FIFA și spune că „roș-albaștrii” nu mai pot să fie opriți în campionat.

De ce Gigi Becali e aproape campion cu FCSB? Anamaria Proda: „S-a spălat de toate păcatele. Era și timpul”

Anamaria Prodan a intrat la FANATIK SUPERLIGA și a dezvăluit . Agentul FIFA spune că patronul de la FCSB și-a spălat toate păcatele, iar asta este secretul din spatele succesului latifundiarului din Pipera.

„Era și timpul, după ani de zile. I-am spus: «Acum te ajută Dumnezeu, cred că ai spălat toate păcatele». Acum știi ce trebuie să mai spălăm? Vorba aia vai, vai, vai. Este o vorbă pe care o aveam de ani și ani de zile în anturajul nostru, adică ce ai mai pățit și tu.

Pe asta o zicem amândoi în continuare, este mândrie, trufie. O să ia titlul la pas, nu mai există cineva care să se apropie. Din contră, se va distanța la cât mai multe puncte. Oamenilor le este teamă de Gigi Becali, pentru că Gigi Becali este cine este, are foarte mulți bani, influență și are cea mai puternică echipă.

Sunt foarte multe ingrediente bune la Gigi Becali. Mie nu mi-a fost teamă niciodată, dar nu mi-a fost teamă de nimeni, pentru că nu am depins de nimeni toată viața. Oamenii spun că Gigi Becali este antrenor, nu este antrenor încă, dar țin minte că spuneam că ar trebui să facă și școala”, spune Anamaria Prodan.

„Patronul a învățat fotbal pe banii lui. Mă cutremuram câți bani dădea jucătorilor”

„A învățat fotbal pe banii lui, de asta se distrează pe seama lui Șucu. Îi vor trebui mulți ani și multe milioane să învețe fotbal. Spuneam întotdeauna că dacă Gigi nu vrea un jucător, sună la pauză și s-a schimbat jucătorul.

De ce? Pentru că este patron și investește milioane. Am fost de multe ori lângă el când se duceau salariile către jucători și mă cutremuram. Achita milioane de euro, nu își permite oricine din țară asta. Este greu să te uiți la televizor când antrenorul nu îl suportă pe Pantea, că are părul în ochi și nu vrea să îl bage.

Nu este așa. Cât am fost patron am stat de vorbă cu antrenorii mei și o să fiu patron din nou. Ții minte când urla Claudiu Niculescu că m-am dus la Târgu Jiu și am făcut scandal că nu este echipa nu știu care. Așa era, deci era adevăr.

În condițiile în care bag bani și vorbesc cu tine, cum facem, trebuie să vând jucătorul ăsta, trebuie să îl pun în oglindă. Trebuie să mă întrețin, nu să cerșesc pe la sponsori, vreau să plătesc tot din banii mei. Iar tu îl dai afară din echipă că a avut aceași iubita ca tine, nu se poate așa ceva.

Când este vorba de bani mulți și strategia unei echipe sau a unui patron trebuie să colaborezi cu patronul tău”, a mărturisit Anamaria Prodan la FANATIK SUPERLIGA, show live pe site-ul FANATIK.RO, de la ora 10:30, în fiecare zi de luni, marți și vineri.

