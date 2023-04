„Să sufere, să ia gol cu mâna!”. Porumboiu, neiertător cu Balaj și CFR Cluj: „Căutați copii! De ce să plângi acum?”. Video exclusiv

Adrian Porumboiu nu are deloc milă cu CFR Cluj și l-a ironizat în primul rând pe Cristi Balaj, pe care nu l-a iertat nici acum pentru greșelile comise împotriva lui FC Vaslui.

Adrian Porumboiu, atac frontal la Cristi Balaj și CFR Cluj: „Trebuie să suporte ce a făcut în cariera de arbitru”

că e cea mai dezavantajată echipă din SuperLiga. Adrian Porumboiu a intervenit însă la FANATIK SUPERLIGA și i-a dat replicat președintelui campioanei României: „Am zis că e Săptămâna Mare și să nu păcătuiesc, dar mă provocați acum! Părerea mea e că el trebuie să suporte ce a făcut în cariera de arbitru.

El nu pierde niciun ban! Pierde Varga bani. El e acolo ca să sufere pentre erorile arbitrilor. Aș vrea să dea goluri și cu mâna echipele împotriva cărora joacă! Ca la handbal și să-l văd că suferă. Dar el își ia banii”, a surprins fostul mare arbitru internațional.

Porumboiu nu uită însă modul în care FC Vaslui a ratat titlul de campioană: „Ce mi-au făcut mie în schimb, deși veneam din breasla lor și nu un arbitru de-ăsta de… Nu sunt răutăcios, dar mi se pare că vine momentul în viață în care trebuie să pățești și tu ce-ai făcut la alții. Să nu schimbăm subiectul!

Am văzut și eu o fază pe care au scos-o cu 11 metri la Birligea. Căutați copii cât vreți! E vremea căutărilor! Vasluiul a fost o echipă foarte bună care merita să ia o dată titlul. N-au vrut ei! Printre ei era și el! De ce se plânge acuma?”, a fost replica dură pentru .

Adrian Porumboiu, mesaj pentru Neluțu Varga: „Cred că joacă în același film cu mine”

Omul de afaceri îl compătimește însă pe Neluțu Varga, patronul lui CFR Cluj: „Dar dacă erau și vreo 30 de milioane a lui Varga? Am toată admirația pentru el. Cred că joacă în același film ca mine. El măcar a câștigat niște campionate, eu nu. Am luat-o pe glumă cu treaba asta, dar am avut și eu durerile mele cu arbitri”.

Adrian Porumboiu nu l-a uitat nici pe Dan Petrescu: „Mi se pare nu neverosimil, de noaptea minții că joci cu doi jucători care au împreună 75 de ani. Ce schimbare tactică? N-am nimic cu Hoban. Ce poate să îți aducă din punct de vedere ofensiv? Toată viața a fost un jucător modest. N-a sărit în față cu niște execuții, pasă de gol sau o fază filtrantă. Și tu vrei să câștigi campionatul. Jocul bătrânesc!”.

În privința luptei la titlu, Adrian Porumboiu crede că lucrurile sunt deja tranșate: „Dincolo e foarte clar! Farul e o echipă care arată și joacă fotbal de calitate, plăcut ochiului! Dincolo la FCSB, e pe bune și cealaltă! Dar Doamne Dumnezeule, când te uiți la fundașii centrali, unul care a venit pe schiuri din țările alea mai înghețate. Ce să faci cu doi astfel de fundași centrali?!”.

