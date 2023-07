Sabalenka îi ia din merite lui Jabeur: „A avut mai mult noroc”. Replica tunisiencei: „A ţipat cât pentru amândouă”

Aryna Sabalenka . Sportiva din Belarus a pierdut meciul din semifinalele Wimbledon 2023 cu Ons Jabeur, scor 7-6(5), 4-6, 3-6. Tunisianca, aflată la a doua finală consecutivă pe iarba londoneză, a revenit miraculos după ce a fost condusă cu set și 2-4 în manșa secundă. Finala de pe tabloul feminin va avea loc sâmbătă, de la ora 16:00.

Sabalenka îi ia din merite lui Ons Jabeur: „A avut mai mult noroc”

La conferința de presă, și a pus pe seama norocului succesul lui Ons Jabeur. Sportiva din Tunisia a revenit după ce a fost condusă și a încântat publicul de la All England Club cu execuții pe linie.

Bielorusa consideră că Ons Jabeur a avut mai multă șansă în momentele cheie ale duelului care a durat două ore și 22 de minute. „Este greu să vorbesc acum, nu știu, am avut atâtea oportunități și nu am profitat de ele. Am simțit că a jucat puțin mai bine decât mine în acele momente cheie.

Este greu, o zi foarte grea pentru mine. În general, știu că nu am jucat cel mai bun tenis al meu, a fost o combinație de nervi la mine și noroc pentru ea în unele momente. A jucat foarte bine, dar a lovit prea mult la linie, aici e şi chestia de şansă. În acele momente cheie a avut ceva mai mult noroc, în timp ce eu nu am făcut ce trebuia să fac.

„I-am permis să se ridice”

În setul doi nu s-a schimbat nimic față de primul, nici ea nu a schimbat nimic, aș spune. Doar că nu știu… încă îmi este greu să procesez acel moment (n.r. când a condus cu set şi 4-2). În acele momente cheie nu am jucat așa cum ar fi trebuit să joc. Ea a avut ocazia și a profitat de ea, în timp ce eu am fost puţin jos din punct de vedere emoțional.

I-am permis să se ridice. Ons a început să caute niște lovituri nebune, genul de lovituri care nu ar fi jucate într-un moment ca acesta. Nu am pus prea multă presiune pe ea cu serviciul meu, nu am servit la maximum astăzi, am lăsat-o să returneze prea mult pe serviciul meu”, a declarat Aryna Sabalenka, la conferința de presă.

Bielorusa a ratat șansa de a urca pe primul loc în circuitul WTA, însă a lansat un mesaj războinic pentru actualul lider, Iga Swiatek. Poloneza a fost eliminată în sferturi la Wimbledon 2023 de Elina Svitolina. „Nu aș spune că m-am gândit la asta, clasamentul vine și pleacă. Dar vreau să termin anul la un nivel maxim, așa că voi continua să forțez și voi face tot ce pot pentru a încheia 2023 ca numărul 1 în lume”, a spus Aryna Sabalenka.

Ons Jabeur, reacție virală la conferința de presă: „A ţipat cât pentru amândouă”

Ons Jabeur va lupta pentru trofeul de la Wimbledon cu Marketa Vondrousova. Ambele jucătoare se află în postura de a câștiga primul trofeu de Grand Slam din carieră. La conferința de presă de după victoria cu Aryna Sabalenka, tunisianca a ieșit în evidență cu o replică ce a devenit virală.

Locul 6 WTA, Ons Jabeur a fost întrebată despre secretul din spatele succesului, ținând cont de cele două arme ale Arynei Sabalenka, de a lovi și a țipa cât mai tare. „Cred că a ţipat cât pentru amândouă”, a fost replica lui Ons Jabeur care a vorbit despre ultimul act împotriva sportivei din Cehia.

„Lucrez foarte mult cu antrenorul meu pe partea de psihic. Sunt foarte mândră de mine pentru că, probabil, vechea eu ar fi pierdut meciul de azi și ar fi plecat acasă. Dar am continuat să sap adânc și am găsit puterea de a întoarce rezultatul și de a câștiga. Am învățat să transorm energia negativă în ceva bun. Toată furia pe care am avut-o în primul set…

Am încercat să rămân concentrată și știam că e ceva pe care nu am control. Ea putea să reușească un as în orice moment, chiar și atunci când aveam eu o minge de break. Era frustrant, dar sunt bucuroasă că am reușit să accept asta și am reușit să câștig meciul și sper că și turneul. Știu cu cine voi juca în finală. Am văzut meciul. Marketa m-a învins de două ori anul acesta, așa că merg să îmi iau revanșa”, au fost cuvintele lui Ons Jabeur.