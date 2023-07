Wimbledon 2023, semifinale. Svitolina – Vondrousova e primul meci al zilei

Mai este un singur pas pânâ la momentele în care, respectând o veche tradiție a turneelor de Grand Slam, sâmbătă, 15 iulie, la feminin și duminică, 16 iulie, la masculin, vom afla câștigătorii celui de-al treilea turneu de Grand Slam al anului 2023, cel de la Wimbledon, de pe iarba londoneză. Ne aflăm în fața meciurilor care vor desemna cei doi finaliști și cele două finaliste.

Novak Djokovic vrea al cincilea titlu consecutiv pe iarba londoneză la Wimbledon 2023

Sferturile de finală ale ediției 2023 a turneului de Grand Slam de la Wimbledon au mers la masculin exact după calculul hârtiei. Cei doi merituoși jucători revelație, intrați în primii opt la această ediție, americanul Christoph Eubanks și rusul Roman Safiulin au încheiat parcursul, dar au făcut-o cu fruntea sus. Eubanks l-a chinuit rău pe rusul Daniil Medvedev, numărul 3 mondial, care s-a impus greu, în cinci seturi, iar Safiulin a cedat cu 1-3 la italianul Jannick Sinner.

a câștigat în patru seturi la rusul Andrei Rublev, dar senzația celor prezenți a fost că nici un moment succesul lui Nole nu a fost pus în pericol, acesta fiind cu două clase peste un adversar bătăios, dar clar sub valoarea sârbului. Acesta țintește al cincilea titlu consecutiv la Wimbledon, în 2020 turneul fiind anulat din cauza pandemiei de coronavirus. Neașteptat de clară a fost victoria spaniolului Carlos Alcaraz la danezul Holger Rune, în trei seturi, deși se aștepta un meci maraton.

Sinner visează la revanșa cu Djokovic în semifinale la Wimbledon 2023

Foarte multă lume așteaptă semifinala masculină dintre Novak Djokovic și Jannick Sinner, deși e evident că a doua semifinală, Daniil Medvedev – Carlos Alcaraz ar fi meciul vedetă al semifinalelor. Motivul îl reprezintă faptul că Djokovic – Sinner a fost și semifinala ediției precedente a turneului lonondez și atunci sârbul a reușit să întoarcă meciul de la scorul de 2-0 pentru italian! Sinner spune că a învățat mult din acel meci și că este pregătit de revanșă.

Cea de-a doua semifinală înseamnă meciul dintre locurile 1 și 3 mondial, Carlos Alcaraz – Daniil Medvedev, în care scorul la general este 1-1. Cei doi s-au întâlnit la ediția din 2021 la Wimbledon în faza 32-imilor și atunci rusul s-a impus cu 3-0. Ibericul s-a impus în două seturi anul acesta la Mastersul de la Indian Wells, în finală.

Programul semifinalelor la masculin Wimbledon 2023

Vineri, 14 iulie

Alcaraz – Mevedev

Djokovic – Sinner

Liderul mondial la feminin, Iga Swiatek, a plecat acasă în sferturile de finală de la Wimbledon 2023

În competiția feminină, marea favorită, liderul mondial Iga Swiatek, a plecat acasă încă din faza sferturilor de finală, rămânând cu cele două succese de la Roland Garros în turneele de Grand Slam. Swiatek mai demonstrase slăbiciuni și în optimi, când a învins-o greu pe Belinda Bencic. De această dată, în sfertul de finală cu ucraineanca Elina Svitolina nu a mai avut aceeași șansă și a cedat cu 2-1.

Cehoiaca Marketa Vondruosova este a doua jucătoare după Svitolina din categoria celor care nu au fost capi de serie, după ce a executat-o lejer pe americanca Jessica Pegula. Aceasta a fost depășită la toate capitolele, nici un moment succesul cehoaicei nefiind pus sub semnul întrebârii. Vondrousova are un serviciu foarte bun și are lovituri în forță foarte bine gândite de pe fundul terenului.

Ons Jabeur s-a revanșat în fața Elenei Rybakina pentru finala pierdutâ anul trecut, iar Aryna Sabalenka, tenis foarte solid în fața lui Madison Keys, pare a deveni acum principala favorită la trofeu.

Ne îndreptăm spre o finală Sabalenka – Vondrousova la Wimbledon 2023

În prima semifinală de joi, 13 iulie, pe teren vor fi și cehoiaca Marketa Vondrousova. Este un meci echilibrat, în care scorul la general este de 3-2 pentru jucătoarea din Ucraina, care s-a impus de trei ori la rând până în 2019. De atunci și până în prezent s-au mai jucat două partide, una la Olimpiada de la Tokyo, ambele adjudecate de Vondrousova.

Al doilea meci al zilei de joi va opune pe principala favorită, bielorusa Aryna Sabalenka, jucătoare care a ajuns la fiecare turneu de Grand Slam în 2023 cel puțin în semifinale tunisiencei Ons Jabeur. Scorul la general este de 3-1 pentru Sabalenka, învinsă doar pe zgura de la Roland Garros în 2019. Cele două s-au întâlnit și în 2021 la Wimbledon, victorie pentru sportiva din Belarus.

Programul semifinalelor la feminin Wimbledon 2023

Joi, 13 iulie