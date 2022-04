Sadio Mane, gol pentru record, și către a 10-a finală a lui Liverpool în competiția regină a Europei

Sadio Mane a făcut din nou ce știe mai bine. A reușit să marcheze, pentru a intra în istorie. Și să facă un pas uriaș către calificarea în a treia finală a UEFA Champions League (UCL) în cinci ani.

a fost de șase ori campioana Europei. Și a mers mai departe în nouă dintre cele 11 semifinale anterioare. Era, așadar, favorită în fața surprinzătoarei Villarreal.

”A fost nevoie de letalul Mane pentru a concretiza superioritatea evidentă”, scrie, în comentariul său, . Sub titlul pe care îl aveți mai sus.

În timp ce The Sun folosește un joc de cuvinte, ”Kop the load of that”, menționând ulterior că grație lui Henderson, care a fost la originea primului gol, și a lui Mane, Liverpool este în cursă pentru cvadruplul triumf pe care-l vizează.

În Spania, jurnaliștii recunosc superioritatea britanicilor. ”Liverpool este prea mult”, a titrat . În timp ce Sport a scris că ”Liverpool a scufundat un Villarreal căruia i-a mai rămas doar șansa unui triumf epic”.

Atât în Anglia, cât și în Spania, jurnaliștii au scos în evidență noua reușită a lui Sadio Mane. Una care confirmă forma sa extraordinară din această primăvară.

Dar, mai mult. Cu reușita din minutul 55 el a ajuns la trei goluri în semifinalele Ligii Campionilor în care a evoluat. Lucru menționat inclusiv pe pagina de twitter a competiției.

În plus, contabilizează 14 reușite în meciurile din fazele eliminatorii ale Ligii Campionilor. Un record pentru Liverpool, o formație care este obișnuită cu aerul rarefiat al acestei întreceri.

Și a mai bifat o performanță. L-a egalat pe Didier Drogba, cu care împarte acum onoarea de cel mai prolific marcator african în jocurile decisive din Liga Campionilor.

14 – Sadio Mané has tonight netted his 14th goal in the UEFA Champions League knockout stages, equalling Didier Drobga’s record as the African with the most such goals in the competition’s history. Pride.

— OptaJoe (@OptaJoe)