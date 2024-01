Salariul uriaș pe care-l încasa Arlauskis la CFR Cluj. Cât lua în Rusia, Anglia sau Arabia Saudită

Arlauskis este unul din cei mai valoroși jucători străini care au pășit vreodată în Superliga. Retras din activitate la începutul acestui an, fostul portar a discutat despre sumele încasate în cariera sa.

Arlauskis a primit la CFR peste jumătate de milion de euro pe an

“De exemplu, când am venit la CFR din Anglia în 2017 îi spuneam lui Marian că vreau pe un an, iar el mi-a zis să semnez pe 3 ani. La ultimul contract, de care nici nu am mai beneficiat, cu tot cu bonusuri era de 550.000 de euro pe an.

Asta vine la 1.650.000 de euro în 3 ani. Cel mai mare contract l-am avut la Al Shabab și la Rubin. Știi cum e, banii vin, banii pleacă. Am avut peste un milion de euro la Al Shabab”, a declarat Giedrius Arlauskis pentru FANATIK SUPERLIGA.

Vârful salarial al lui Arlauskis a fost atins în Arabia Saudită. În 2020, fostul portar a plecat de la CFR Cluj pentru a semna cu Al Shabab. Un an a petrecut Arlauskis în fotbalul din Golf, timp în care și-a îngroșat conturile cu 1 milion de euro.

Cu o carieră ce se întinde pe mai bine de un deceniu și jumătate, Giedrius Arlauskis s-a afirmat ca unul dintre cei mai talentați portari lituanieni, cu un parcurs remarcabil în fotbalul european. Născut pe 1 decembrie 1987 în Telsiai, Lituania, Arlauskis și-a început cariera în fotbalul românesc la Unirea Urziceni în sezonul 2008/2009.

Arlauskis a fost campion al Superligii de 5 ori

Un moment semnificativ în cariera sa a fost transferul la Watford în 2015, marcând astfel debutul său în Premier League. A continuat să-și facă simțită prezența și în La Liga, evoluând pentru Espanyol, și a acumulat experiență în competițiile internaționale la Al Shabab înainte de a își încheia cariera în România, la Universitatea Craiova.

Cu un total de 10 sezoane petrecute în Liga 1, Arlauskis a adus contribuții semnificative la cluburile la care a evoluat, impresionând atât prin reflexele sale rapide în poartă, cât și prin leadership-ul său în teren. La nivel internațional, Arlauskis a reprezentat cu mândrie echipa națională a Lituaniei, adunând 23 de prezențe în echipă.

După o perioadă nefastă în care nu a reușit să prindă poarta celor de la Rubin Kazan, Arlauskis a acceptat provocarea formației patronate de Gigi Becali. Arlauskis a reușit să câștige alături de FCSB ultimul campionat al echipei.

Giedrius Arlauskis a câștigat nu mai puțin de cinci ori titlul de campion în Superliga. Performanțele sale au contribuit semnificativ la succesele echipelor pentru care a evoluat, fiind parte a triumfurilor din sezoanele 2008/2009, 2014/2015, 2017/2018, 2018/2019 și 2020/2021.

