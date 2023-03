Salvo Lo Castrode la Chefi la Cuțite și ”Sunt Celebru…” i-a servit micul dejun, la pat, lui Naomi Campbell: ”Când mi-a deschis uşa, mi-au tremurat picioarele”

Originar din Italia, vestitul bucătar, Salvo Lo Castro a devenit cunoscut în România după apariţia în show-urile “Chefi la cuţite” sau “Sunt celebru, scoate-mă de aici”. Însă înaintea noastră, l-au cunoscut alţii, puţin mai… celebri şi mai talentaţi decât noi. Tom Cruise, Robert De Niro, Nicole Kidman, Anthony Hopkins sunt doar câţiva dintre marii actori cu care a avut şansă să stea faţă în faţă, ba mai mult, să-i deguste şi preparatele. Celebrul chef italian i-a servit micul dejun, la pat, lui Naomi Campbell și altor vedete ne-a dezvăluit că a fost cucerit de sărmăluţele româneşti.

Şi-a descoperit chemarea pentru bucătărie la vârsta la care, poate alţi copii nici măcar nu ştiu ce înseamnă asta. La 12 ani, cu mama bolnavă în spital, s-a văzut nevoit să gătească pentru tatăl şi fratele său, iar în scurt timp a transformat acea nevoie într-o pasiune, iar mai apoi într-o carieră de succes.

Şi-a urmat visul indiferent de cât de greu a fost sau câte obstacole a avut de depăşit. Salvo Lo Castro a gătit pentru personalităţi celebre, oameni de afaceri si politicieni din întreaga lume, până când pasiunea l-a purtat chiar la noi în țară și a apărut în sau Sunt Celebru, scoate-mă de aici.

Aici s-a şi îndrăgostit de câteva preparate tradiționale româneşti, dar şi de o femeie pe care a cucerit-o, bineînţeles, cu paste. Şi chiar dacă România rămâne ţara lui de suflet, acum a părăsit însă plaiurile noastre mioritice pentru Manhattan, unde a primit o ofertă de lucru, cum nu mulţi bucătari au ocazia în viaţă.

Cum aţi ajuns în România?

– Să ştiţi că ce scrie în articolele despre mine, este o minciună. Nu am venit în România din dragoste pentru o femeie, ci m-am îndrăgostit după. Am venit pentru că mi s-a oferit un business în Timişoara, după 3 ani acolo m-am mutat în Bucureşti, iar pe parcurs am găsit şi dragostea în România.

Cu ce preparat v-aţi dat gata iubita?

– Cu paste am făcut-o să se îndrăgostească de mine, apoi i-am pregătit salate şi s-a supărat pe mine, a zis că nu sunt bun la salate.

Aţi învăţat să faceţi mâncăruri specific româneşti? Ce preparat românesc v-a cucerit?

– În România . Pe lângă sarmale mai mănânc salată boeuf, chifteluţe, mămăligă cu ouă şi cu brânză rasă deasupra. Sarmalele îmi plac cele tradiţionale, cu multă grăsime, cele pe care le mănânci de Crăciun. În România am observat că se pregăteşte mâncarea pentru Crăciun de pe 22 decembrie şi mănânci continuu până pe 7 ianuarie.

Salvo Lo Castro, despre întâlnirea cu Papa Ioan Paul al II lea: “Mi-a pus o mână pe cap”

11 ani aţi lucrat la Vatican. Cum a fost experienţa?

– La Vatican nu am gătit pentru Papa Ioan Paul al II lea aşa cum s-a scris, ci am lucrat la protocol. Asta însemna că noi pregăteam mâncarea pentru toţi oaspeţii, pentru toate personalităţile care veneau la Vatican să-l viziteze pe Papa. Papa era de fapt şi el un client ca toţi restul. E foarte dificil să lucrezi la protocol şi ca să-ţi dau un exemplu, trebuia să vină Clinton în vizită, iar secretarul lui ne schimba meniul cu o lună înainte în funcţie de ce preferinţe avea Clinton, la protocol nu ai libertate, e totul super programat, nu poţi să găteşti ce mâncare vrei tu.

După ce pregăteşti mâncarea, totul se degustă, cu 2 ore înainte vin Serviciile Secrete, degustă tot ca nu cumva să-i pui venin în mâncare şi să-l omori, iar asta te distruge fizic şi psihic. Am avut totuşi ocazia să ma aflu de câteva ori în apropiere de Papa Ioan Paul al II lea, odată chiar a trecut pe lângă mine şi mi-a pus mâna pe cap, asta o să-mi amintesc toată viaţa pentru că nu oricine poate avea oportunitatea asta.

A avut şansa să întâlnească şi să gătească pentru actori mari de Hollywood: “4-5 ani Nicole Kidman a fost modelul meu de femeie”

Nume grele de la Hollywood v-au gustat preparatele şi s-au delectat cu reţetele dumneavoastră. Pentru ce actori mari aţi gătit, pe cine aţi impresionat?

– I-am impresionat un pic pe toţi, pe Tom Cruise, pe Nicole Kidman, pentru că dacă impresionam, să zicem doar doi dintre ei, însemna că ceva nu e în regulă. Robert De Niro de exemplu a fost foarte încântat. Cu Anthony Hopkins chiar m-am împrietenit. El venea în bucătărie la mine cu nişte foi de hârtie şi îmi scria tot ce doreşte de mâncare. Eu trebuia să îi pregătesc tot ce scria pe foile respective. Era foarte atent la preparate, era foarte critic, este un om care înţelege total ce are în farfurie.

În copilărie, în Taormina de unde sunt eu, am gatit pentru Gloria Gaynor, Dolce & Gabbana, Mischa Barton şi mulţi alţii. Pot să-ţi spun că Nicole Kidman era extraordinar de frumoasă. I-am servit micul dejun lui Naomi Campbell în cameră. Când mi-a deschis uşa, mi-au tremurat picioarele, am văzut-o înaltă, frumoasă. Nicole Kidman, vreo 4-5 ani, a fost modelul meu de femeie pentru că era frumoasă şi la televizor, era super frumoasă şi în viaţa reală.

Am întâlnit-o tot în Taormina pe iahtul lui Tom Cruise unde le serveam mâncarea. Mi s-a părut foarte frumoasă, foarte elegantă, acum mi-a mai trecut un pic pentru că am cunoscut alt gen de femeie care îmi place mai mult.

”Eu, la 49 de ani, am foarte multe visuri”

Mai aveţi un vis încă neîmplinit?

– Părerea mea e că orice om trebuie să aibă în fiecare zi un vis. Eu, la 49 de ani, am foarte multe visuri, atât profesional, cât şi ca om în general. Consider că dacă trăieşti fără să visezi, trăieşti degeaba.

Acum lucraţi într-un restaurant de top din Manhattan, a cărui investiţie depăşeste 20 de milioane de dolari. Cum este să lucrezi într-o asemenea locaţie?

– Am o satisfacţie foarte mare pentru că am fost chemat să vin să deschid unul dintre restaurantele de top din New York, acolo sunt implicat 100%, meniul este unul mediteranean, iar toate reţele îmi aparţin. Tot parcursul meu profesional este aşternut în meniul acelui restaurant şi nu conţine doar bucătărie italiană, avem peşte din Australia, carne din Noua Zeelandă, este un mix de preparate inspirate cum spuneam din cei 28 de ani ai mei de carieră.