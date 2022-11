Şapte ani de teroare în Turcia. Peste 400 de morţi în atentate, cronologia sângeroasă a atacurilor

Cel puțin șase persoane au murit și 53 au fost rănite în explozia care a avut loc duminică după-amiază într-o zonă pietonală binecunoscută din Istanbul, din apropierea Pieței Taksim. Ministrul turc de Interne, Suleyman Soylu, a anunțat luni că autoritățile au ajuns la concluzia că “responsabilă de atac este organizaţia teroristă PKK”.

Explozia de duminică le-a amintit din nou multor turci de atacurile teribile care au avut loc în toată ţara între 2015 și 2017. Iată o listă a atacurilor teroriste care au avut loc în Turcia în ultimii șapte ani:

noiembrie 2022

Cel puțin șase persoane au murit într-o explozia care a avut loc în după-amiaza zilei de duminică, 14 noiembrie, . Imediat după atac, au început să circule videoclipuri și fotografii de la fața locului, iar mulți oficiali din Turcia și din întreaga lume au condamnat atacul și și-au exprimat condoleanțe familiilor victimelor.

Ancheta este încă în curs, nicio organizație nu și-a revendicat încă responsabilitatea pentru atac, dar oficialii guvernamentali spun că toate indiciile conduc către o acţiune a Partidului Muncitorilor din Kurdistan.

septembrie 2019

Șapte persoane au fost ucise și zece rănite în atentatul care a avut loc în provincia Diyarbakir, din sud-estul Turciei. Explozia a fost cauzată de un dispozitiv improvizat, care a fost plasat în mijlocul drumului.

iulie 2019

Trei persoane au murit în explozia unei bombe care a fost plasată într-o mașină în orașul Rajhanli .

Acest oraș este situat în sudul Turciei, lângă granița cu Siria.

Două atacuri în ianuarie 2017

În atacul care a avut loc în fața tribunalului din Izmir , două persoane au fost ucise, inclusiv un polițist.

În al doilea atac care a avut loc în noaptea de Revelion într-un club de noapte din Istanbul, 39 de persoane au fost ucise, de un terorist deghizat în Moş Crăciun.

Gunman ‘dressed as Santa’ enters Istanbul night club, kills 39 in first terrorist attack of 2017

— OrangeMagazine (@Orangeloveth)